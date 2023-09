Oggi comincia questo nuovo capitolo che ci vedrà affrontare giorno per giorno una singola squadra tra quelle che vedremo in seguito, analizzando approfonditamente i cambiamenti che sono avvenuti durante il mercato estivo e l'inizio di campionato di ciascuna di esse, visto che seppur dopo solo tre giornate possiamo definire qualche spunto interessante.

Come da programma siamo giusti alla prima pausa per le nazionali, in cui i giocatori dei vari club raggiungeranno i ritiri delle rispettive nazionali dalle quali hanno ricevuto convocazione. Una sosta che ci aiuta a fare delle riflessione su quello che è stato l'inizio di campionato delle sette sorelle ovvero quelle formazioni che negli ultimi anni abbiamo sempre ritrovato ai vertici delle classifiche del nostro campionato.

Stiamo parlando di: Napoli, Milan, Juventus, Roma, Inter, Atalanta e Lazio; cosi come sono state elencate verranno prese in esame perciò oggi concentriamoci sui Campioni d'Italia del Napoli.

L'annata scorsa è stata certamente un'annata di svolta che ha portato nelle vie di Napoli grandi feste e celebrazioni: è infatti arrivato il terzo scudetto nella storia del Club, cancellando vent'anni di insuccessi che perduravano dai tempi di Maradona. Come abbiamo più volte precisato i partenopei scorso anno non erano nemmeno considerati per la corsa al titolo dopo le eccellenti cessioni messe a segno durante il mercato estivo: una squadra che sembrava macchiata a pelle dai loro pilastri si apprestava ad affrontare una nuova stagione con un mucchio di incognite legate a quello che sarebbe stato il suo percorso. Incognite che si sono concentrate sopratutto sui nuovi acquisti che sono giunti da completi estranei nella terra italiana e si sono trasformati in veri e propri eroi cittadini.

Quest'anno le cose sono ulteriormente cambiate infatti alla guida della squadra non vi è più Luciano Spalletti che ha lasciato Napoli in preda alla troppa pressione seppur da vincente, per lasciare il posto ad una vecchia conoscenza del nostro campionato, Rudi Garcia. Le competenze dell'allenatore le conosciamo tutte, ma sarebbe stato in grado di raccogliere un'eredità così grande e custodirla gelosamente?

Sullo sfondo del Vesuvio la stagione si è aperta tra l'entusiasmo di una squadra che è pronta a dare tutto per difendere la vittoria dello scorso anno, ma soprattutto dal sollievo di esser riusciti, dopo un rollercoaster di emozioni, a trattenere Victor Osimhen, il capocannoniere della scorsa stagione con 27 reti. Buone le prime due uscite che hanno visto il Napoli ottenere due vittorie quasi a voler ribadire il concetto che quest'anno, nonostante il cambio di guida tecnica, loro lotteranno per riaffermarsi. Nella terza uscita stagionale invece arriva uno stop del tutto inatteso contro la Lazio: inatteso non tanto perchè l'avversario non fosse di alto livello anzi ma perchè la squadra capitolina ha cominciato con il freno a mano tirato subendo due sconfitte con due squadre ostiche ma nettamente inferiore come Lecce e Genoa. Artefice di questo smacco è nuovamente Mr Sarri che si ripete a distanza di 6 mesi portandosi a casa da Napoli il bottino di punti completo.

Insomma il Napoli rappresenta senza ombra di dubbio una delle favorite, se non la favorita numero uno, per rialzare il tricolore in alto ma ci sono da migliorare, dopo averle immagazzinate, le idee di gioco del nuovo mister nella speranza che si rivelino efficienti e vincenti come quelle dello scorso anno.