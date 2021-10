" Gli è tutto sbagliato... l'è tutto da rifare! " ( Gino Bartali )

Roma - È in corso il G20 Tema: People - Planet - Prosperity

Le 20 principali Nazioni rappresentate dai loro Presidenti o Primi Ministri si sono riunite al Nuvola dell'EUR in Roma per discutere delle maggiori problematiche del nostro Pianeta. A farla da padrone sarà il tema sull'accordo del "global warming" e cioè il riscaldamento globale che nel conciliabolo del negoziato prolungatosi per tutta la notte avrebbe condotto unanimamente all'approvazione dell'accordo volto al raggiungimento di un innalzamento massimo della temperatura di 1,5 gradi, per preservare il peggioramento della climatologia negli anni a venire per poi gradualmente raggiungere l'azzeramento delle emissioni globali nel Pianeta entro il 2050. Ma stamane in Via del Corso c'era una nutrita processione di auto direzione Fontana di Trevi, ciascuna occupata dai Leader rappresentativi delle 20 Nazioni del Summit...ma le auto con tanto di squadre di scorta erano tutte blindate, e dunque pachidermi dal peso attorno alle tre tonnellate che giocoforza necessitano di motori sovralimentati, che a dispetto delle vigenti leggi antinquinamento...inquinano più delle nostre comuni automobili...dunque queste profonde tematiche volte alla miglioria dell'ecosistema terrestre vengono profanate dai loro stessi suggeritori nel bel mezzo del loro nascente travaglio....e allora.... ....gli è tutto sbagliato... l'è tutto da rifare!

Alle ore 10 tutti i rappresentanti del G20, con l'eccezione del Presidente Joe Biden che assieme alla sua Signora Jill ha preferito recarsi alla Santa Messa officiata da Papa Francesco in San Pietro, hanno lanciato la monetina, spalle alla vasca della Fontana di Trevi capolavoro del Barocco ed opera dell'architetto romano Nicola Salvi, indiscusso capolavoro scultoreo dei 5 continenti. Ebbene la monetina da 1 € è stata espressamente coniata dalla Zecca di Stato in commemorazione del G20 Capitolino riportante l'incisione dell'ultimo Uomo Vitruviano eletto in qualità di simbolo del Vertice. La Cancelliera tedesca Angela Merkel dopo il lancio della monetina ha offerto un curioso siparietto nell'immergere, con uno smagliante sorriso, le sue mani nell'acqua, un gesto scaramantico, di buon auspicio...o semplicemente l'emulazione del lavaggio delle mani di Ponzio Pilato...visto che sta uscendo dagli scenari della politica?!?

Mahhh!!!....fate voi!!! .... l'importante è...che non ci sia nulla da rifare!!...sarebbe stato tutto sbagliato!!!

Nel pomeriggio domenicale, dopo aver visitato Colosseo e Fori Imperiali, il G20 si occupera' di un altro importante tema ovvero lo " Sviluppo sostenibile " e verrà discussa ed approvata la "minimum tax globale" pari al 15% sulle multinazionali che colpirà entro il 2023 i maggiori colossi del Web quali Amazon e Facebook. Ora sta parlando il Presidente del Consiglio Mario Draghi accomiatandosi, in perfetto inglese, da quest'importantissimo incontro mondiale teso ad accelerare la risoluzione di reali problemi di sopravvivenza, soprattutto per i nostri nipoti o pronipoti....E se questi provvedimenti appena partoriti non fossero risolutivi?...behh!!!.....sarebbe proprio.... tutto da rifare!!

Campionato Serie A - 11ma Andata

Spicca, come la vetta del Monte Bianco, la 4a sconfitta dei Bianconeri in queste prime 11 gare ( solo 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte ) ad opera della Fatal Verona con la quale condivide assieme all'Empoli il 9no posto in classifica. Lo scorso anno con il " foglio rosa" di Pirlo in panchina e nella stessa giornata la Juventus aveva 5 punti in più! .... è convenuto Mr. Agnelli non far ripetere gli esami di guida a beneficio di un ritorno stimato in qualità di presunto valore e certezza??....mahhh ..veda Lei ... nell'attesa che arrivino tempi meno bui.....ma decisamente.... un po' più Allegri!!

L'Inter si rifà sotto grazie al doppio capolavoro di Correa...una mummia per tutta la gara...un Vulcano doppiamente eruttante in soli 5 minuti!! Chapeau!!

Atalanta, un pari macchiato da una monetina...ma era quella lanciata dalla Merkel???....Stadio di Bergamo non nuovo a questi episodi....ricordate la monetina sul capo di Alemao in un Atalanta Napoli degli anni 80?... già è stato scritto che la gara sarà aggiudicata alla Lazio con un 3 a 0 a tavolino! Caro Gasperini..ci spiace.... ma gli è proprio tutto da rifare!!

Ragazzi!!...vi lascio!... nell'intervallo Salernitana e Napoli sono a reti inviolate..... mentre all'Olimpico...ci saranno un paio di ore .... indiavolate!!! ....fuggo...in Vespa!!!..allo stadio due cari amici Rossoneri mi stanno aspettando al tornello....e speriamo davvero che non ci sia.. Nulla...ma proprio Nulla questa volta....da rifare!!

Un caro abbraccio. Massimo 48