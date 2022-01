Cala il sipario anche sulla finestra di mercato invernale, aggiungere: per fortuna, è il minimo che possa fare chi ha a cuore le sorti del Milan. Si chiude un mercato dal quale non ci aspettavamo certamente acquisti roboanti, che il più delle volte piacciono più ai giornalisti che ai tifosi, ma funzionali a questa squadra giovane, che da due anni è costantemente ai vertici della classifica e in linea con quelle strategie societari (che non mi entusiasmano), di cui conosciamo perfettamente pregi e difetti. Ci auguravamo di poter affrontare la volata finale con "forze fresche" e, perchè no, con un 'ulteriore iniezione di fiducia, che non fa mai male. Nulla di tutto ciò.

Chi pensa che la delusione dei tifosi sia montata alla notizia degli acquisti di altre competitor italiane, nella lotta per lo scudetto, si sbaglia. Certo siamo in milioni e c'è stato sicuramente anche chi si è indignato dell'immobilismo del nostro fondo americano, amplificato nel vedere investire somme consistenti da chi ha il bilancio societario in sofferenza, o non così sostenibile come quello rossonero. Ma il tifoso guarda al Milan, alle sue ambizioni sportive, quelle probabili o reali potenzialità, mentre le altre squadre sono solo avversari da battere nei campi di gioco e da tenere alle spalle in una classifica che, ad oggi, guardiamo sempre con piacere.

Affermare che speravamo in tre rinforzi, che per motivi diversi avevano una logica, sia sportiva che economica, è risaputo. Allo stesso tempo è altrettanto vero che "l'onestà" di Maldini, sempre attento e rispettoso dell'umore del popolo rossonero, aveva raffreddato ogni minima illusione. In tantissimi sono convinti che sarebbe bastato un solo acquisto, specifico, non certo per tenere la "piazza" tranquilla, cosa irrilevante al fine sportivo, ma come premio al lavoro di tutti, dirigenza, allenatore, squadra e tifosi, tutti coesi e protesi alla ricerca del migliore dei risultati. Non un difensore, anche se il grave infortunio accaduto a Kjaer, con la sua assenza certificata fino alla conclusione della stagione, ha privato il Milan di uno fra i giocatori più importanti. Il lieve "infortunio" accaduto a Romagnoli e la sua titubanza a rinnovare il contratto in scadenza, la cui riduzione di ingaggio, ne influisce notevolmente ogni decisione, oltre all'operazione al menisco per Tomori, bloccato per un mese, ma sulla via del recupero, consigliavano per un "aiutino" dal mercato, anche per non mettere una eccessiva pressione sui giovani e validissimi Gabbia e Kalulu. Neppure un centrocampista, per tamponare le contemporanee assenze di Bennacer e Kessie, impegnati nella Coppa d'Africa.

Un discorso chiuso, vista la rapida esclusione delle due Nazionali e il ritorno a casa dei "nostri eroi". Sostituito velocemente "l'invisibile Pellegri", prestito monegasco, con il giovane talento serbo Lazetic, ora di proprietà rossonera, in un attacco comunque completo di tutti i suoi bomber, con Ibra, Giroud, Rebic e Leao, finalmente a disposizione di Mister Pioli, una sola casella aspettava quell'inserimento rimasto scoperto fin dal mercato di settembre. Mi riferisco al sostituto del turco, all'alternativa di Diaz, poichè il generoso e talentuoso Daniel Maldini, appare bisognoso di tempo per poter mettersi sulle spalle una squadra che ha ambizioni. grandi e impegnative, che potrebbero anche comprometterne la carriera calcistica.

UN SOLO INNESTO dunque, anche in prestito per sei mesi, senza così pesare eccessivamente sul bilancio o impegnarsi in un investimento oneroso, anche in considerazione che non abbiamo competizioni europea da giocare, ma specialmente perché lo scenario sportivo a giugno sarà cambiato, con esigenze sia economiche che tattiche totalmente diverse. Un'operazione fin troppo facile da scrivere dal computer di casa, ma quasi improponibile per una dirigenza che anche riuscendo a cedere Conti, Pellegri e Plizzari, inserendo il solo Lazetic vede la rosa rossonera composta ancora di 27 giocatori. Troppi per una squadra che ha intrapreso un percorso virtuoso, con tetto ingaggi ben delineato, che avrebbe bisogno di tagli drastici per poter ridurre la quantità ed elevare la qualità, possibilmente senza veder partire giocatori a parametro zero.

A mio parere non c'è da stupirsi se il malumore della tifoseria, come la marea, sale o scende, subendo anche influenze esterne irrilevanti, che hanno un peso maggiore quando il campionato è fermo, ma piuttosto preoccuparsi di un progetto che, se basato su pochi punti fissi, ma ben precisi, non può permettersi sbagli che ne possano compromettere il percorso.

Chiarisco, poichè i tifosi si dividono fra "sostenitori e oppositori", verso Elliott, il fondo di investimenti americano, proprietario del Milan, appare fin troppo evidente che i primi, fra i quali non mi annovero, fanno confusione fra i risultati sportivi attuali e quel "progetto sportivo" pluriennale di cui già lodano le gesta, non so in base a quale logica. Tetto ingaggi, sostenibilità economica, stadio (ma bisognerebbe dire area immobiliare, poichè se fosse solo per il primo, le autorizzazioni sarebbero già firmate e non esisterebbe alcun comitato in grado di poterne bloccare la costruzione), mix fra giovani ed esperienza, nessuna operazione in debito.

A grandi linee sono questi i CINQUE punti principali del piano programmatico.

Il primo ha portato i risultati che tutti conosciamo. E' superfluo scrivere nomi o fatti, resta la considerazione che ad un vincolo così "PRECISO", se si vuole abbinare la qualità alla quantità, bisogna fare scelte di tutt'altro tipo, altrimenti la coperta sarà sempre corta. E' una critica rivolta a Maldini che stimo, apprezzo e mi auguro Dirigente in eterno? SI'. Perchè questo MILAN non può permettersi Bakajoko in prestito biennale, sperperando i soldi del suo ingaggio, ma deve puntare obbligatoriamente su Pobega. Perchè avendo Sealemeker e Casty, consapevoli che lo spagnolo rifiuta ogni destinazione ed è sotto contratto fino a giugno 2023, se investire su Messias preclude l'arrivo del sostituto del pur bravo Diaz, allora non è un'operazione sostenibile. Se viene preso Florenzi in prestito oneroso, con un ingaggio importante, l'operazione Ballò Tourè per quanto a cifre contenute (forse per altre formazioni, visto che quei 5M potevano essere usufruiti per far restare il turco, pupillo dell'allenatore), poteva essere evitata affidandosi ad emergenze tattiche o, alla peggio, all'utilizzo del giovane Kerkez, ora venduto all'AZ. Questione di SCELTE, ma siccome i sostenitori della proprietà parlano di progetto e di risultati fin troppo evidenti, convinti che le vittorie arriveranno a breve, non può sfuggire che il pacchetto "all incluse", confezionato da Elliott e messo a disposizione di Gazidis e Maldini, comprende anche ZERO INVESTIMENTI a debito e ad oggi, ZERO TITULI.

E' un problema? Dipende. Se il Milan riuscirà ad arrivare fra le prime quattro, qualificandosi per la Champions, cosa che personalmente ritengo fattibile, questi giorni saranno dimenticati e il "tormentone mercato", riprenderà a giugno quando, non so come o dove, troveranno i soldi necessari tra acquisti e rinnovi, veri o presunti. Elliott ci ha rimessi sulla retta via? Certo, ma non per vincere, ma per vendere il Club al migliore offerente, per un proprio guadagno, non certo per migliorare la squadra. Siamo così certi che altri non avrebbero fatto meglio? I se e i ma, giustamente sono inutili, con questa squadra probabilmente raggiungeranno non solo il tanto auspicato pareggio di bilancio, ma specialmente quei 300 Milioni di fatturato, posizionandosi intorno al 15mo posto tra i club europei. Una risalita importante, ma frutto del brand, dei tifosi, della storia, non certo di una programmazione finalizzata a vincere. Perchè poi è tipico dei tifosi avere la memoria corta e dimenticarsi che questa stessa proprietà aveva sostenuto un progetto ben diverso e che si è fermato contro il palo, quello colpito dall'Empoli contro l'Inter, qualificata in Champions proprio a discapito del Milan, diviso da baruffe fraticide fra Leonardo e Gattuso. Rileggendo quella formazione e quantificando un valore economico totale, siamo proprio sicuri che ci sia stao un miglioramento? Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Caldara, (Musacchio) Rodriguez; Kessié, Biglia, Paquetà ( Bonaventura); Suso, Piatek, Calhanoglu.

Ecco che una squadra di calcio è sì un'azienda che non può oltrepassare limiti e logiche ben precise, ma non può smarrire il principio del mondo dello Sport, rivolto a competere per cercare di primeggiare. La programmazione per quanto a lungo o medio termine resta sempre vincolante ai risultati della singola stagione e il mercato ne è un mezzo. Poi tutto quello che ci orbita intorno, fra amicizie, piaceri, dispetti, offerte a depistare o scoraggiare, altri competitor, procuratori più o meno onesti e molto altro, fanno parte di un meccanismo che si muove da molti anni e con i quali, volenti o nolenti, bisogna sapersi adattare. I tifosi chiedono solo di avere una squadra competitiva ed è solo il campo il giudice unico di questo verdetto. Ecco perchè sono solo le restanti 15 giornate di questo campionato e l'attuale rosa a disposizione di Mister Pioli, a focalizzare tutto il nostro interesse sportivo. Una partita alla volta, senza passato e senza futuro, perchè questa è la CRUDA REALTA', che piaccia oppure no e che ci ha dato, fino ad oggi, tantissime soddisfazioni.

Ieri mi bastava un acquisto, un Samuele Ricci dell'Empoli passato al Torino, non solo per essere felice, ma per avere quel segnale che aspetto inutilmente da troppo tempo e cioè che anche la proprietà crede nella possibilità di vincere lo scudetto. Ciò non è successo e per molti tifosi è un autogol che ci auguriamo non abbia influenze nello spogliatoio. Che poi oggi si propongano nomi di giocatori che verranno al Milan con il mercato estivo, appare totalmente assurdo. Una mossa priva di utilità, che sembra in difesa di una proprietà a cui i "cortigiani" non mancano. Se parliamo di programmazione allora la cessione di Kerkez, stona vistosamente, o al contrario se piace, dovrebbe essere solo una fra molte altre. Tutta la squadra primavera dovrebbe avere talenti, una "cantera milanista" e non come purtroppo accade, cioè ben distante dalla vetta della classifica, così come la squadra femminile. Se le ambizioni sono di partecipare e non di vincere, a prescindere da quale sia la squadra e la categoria, accontentarsi sarà sempre più facile, con o senza mercato. Palla al centro, si torna a giocare.

Londra è lontana e la rivalità calcistica cittadina ha altri colori, mentre noi saremo tutti al fianco della squadra, pronti a gioire o soffrire, come sempre, gettando il cuore oltre l'ostacolo. Perchè la nostra passione non è in vendita e le critiche svaniscono con il fischio d'inizio, mentre per loro siamo solo UN GUADAGNO SULLA FUTURA VENDITA e ciò è più avvilente che perdere un derby.