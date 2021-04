E' ovvio che tutto si consuma in poco tempo, eravamo abituati a sederci a tavola e aspettare la mamma che dopo aver cucinato ci porgeva la pietanza, e se la minestra non era proprio cosa ti aspettavi ti sentivi dire "CHI NON MANGIA LA MINESTRA SALTA FUORI DALLA FINESTRA"

Poi la Tv era solo a 3 canali e per chi aveva la mia età dopo Carosello si andava a dormire, non prima!!

Era una regola NON scritta ma osservata da tutti. In camera avevamo una TV sola in Bianco e nero e di canali ne avevamo 3, compreso Telemontecarlo, bei tempi. Le partite iniziavano alle 14,00 di domenica e tutte le squadre giocavano allo stesso orario, le coppe il mercoledì, scorpacciata unica, Coppa Uefa, Coppa delle Coppe e Coppa dei Campioni. Vinceva chi correva di più e chi aveva fortuna di essere al momento giusto nel posto giusto.

POI è arrivato lui... Silvio Berlusconi e qui il mondo ITALIANO si è ribaltato, la TV privata si emulava come TV libera... offrendo nuovi canali a tutte le ore... e le TV regionali con filmini al limite dell'illecito. Chi era adolescente ha vissuto gli anni '80, come il periodo storico di grandi cambiamenti... NON ricordo chi fosse contrario all'aborto e al DIVORZIO, ma il risultato fu devastante, eppure siamo ancora tutti vivi... il demone TELEVISIVO non ci ha distrutti... ci ha solo insegnato ad autolesionarci.

Dopo arrivò Internet, non ricordo che nessuno si sia lanciato in proclami contro... era solo il normale progresso tecnologico... che oggi tutti accettiamo...

Ora dopo questo prologo e introduzione... la mia domanda è questa: cosa hanno fatto durante tutti questi anni la UEFA e la FIGC per migliorare il CALCIO? I campi dei quartieri OGGI dovrebbero essere tutti dei SAN SIRO ed invece sono delle pietraie. Le palestre diventano delle fogne e le piscine sono urinatoi per spacciatori... dove sono finite le notti magiche degli anni '90 con i nuovi stadi e con la consapevolezza che organizzare un MONDIALE doveva essere il rilancio dell'ITALIA ed invece fu solo il solito MAGNA MAGNA della politica in divisa sportiva?

Oggi il Calcio è ufficialmente morto, ucciso dai soliti assassini che invece di guardare oltre il MURO si è fermato per stuccare le crepe che il covid e le crisi finanziarie hanno evidenziato provocate nel mondo fragile del calcio.

Ho sempre pensato che Galileo Galilei fu un vero pazzo a mettersi contro la chiesa Vaticana... OGGI come ieri vivremo saldamente in un vero MONDO piatto, fatto solo di burocrati e... che lanciando l'ennesima riforma delle coppe sportive si ergono a difensori del calcio... ed invece siamo costretti a vedere il mondo girare intorno al sole.

Il CALCIO è morto... evviva gli E-SPORT... che faranno da testimonial e MUSEO al passato che non tornerà mai più.