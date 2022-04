Quanti di noi, all'indomani della fuga di un Conte preoccupato di dover rimanere a lavare i piatti dopo aver consumato un pasto che non poteva permettersi, avrebbero scommesso in un Allegri così rapido nel far propri gli schemi e le vittorie del suo predecessore?

Quanti di noi avrebbero creduto così longevo il suo "mandato"?

Chi, infine, avrebbe saputo prevedere una tale capacità di mantenere altissimo il tasso di vittorie, nonostante la Juve abbia, nel corso di quei cinque anni, cambiato ogni anno tanti e tanti giocatori?

C'è chi sostiene che il ciclo andasse chiuso ben prima del quinto anno. La mia sensazione personale è che se anche negli anni successivi al quinto si fosse rimasti con Allegri, si sarebbe comunque riusciti a trovare una quadra per andare avanti.

Invece, come sappiamo, si è deciso di virare su Sarri, il quale a contatto con l'ambiente juventino si è dimostrato essere come olio versato nell'acqua, per poi ripiegare su un Pirlo che, mi rendo conto di chiedere decisamente troppo, avrebbe dovuto, rifiutando, dimostrare più saggezza di chi gli stava infilando in mano uno scettro che, a conti fatti, si è rivelato un petardo.

Come detto, rimango convinto, e non ci sono fatti che possano modificare questa mia convinzione, che continuando con Allegri il tasso di vittorie sarebbe comunque rimasto intatto, e questo non in virtù di particolari meriti della Juve, piuttosto di comprovata inconsistenza della concorrenza.

Ricordo molto bene l'imbarazzo di un Agnelli e di un Allegri che si stavano con pochissima convinzione allontanando, dopo un ennesimo, commosso abbraccio.

Tutto questo per accontentare il volere di un Nedved, espressione di una fronda all'interno della stessa Famiglia, che finalmente era riuscita a trovare sufficiente potere per prevalere sui sentimenti e sul convincimento sempre forti di Andrea verso il suo amato Max, yes-man personale di provatissima fedeltà. L'unico, in un contesto dove l'accondiscendenza è da sempre regola di lunga vita, ad aver saputo affrontare la bonaccia, così come la tempesta, con un occhio alle onde e l'altro alla scelta del ferro più adatto per andare in buca al golf club di Poirino.

Abilità che evidentemente difettava al povero Marotta - Seneca precettore di un Agnelli - Nerone sempre più smanioso di dimostrare a tutti i suoi detrattori, la sua bravura come suonatore di lira, così come di maneggiatore di liquidi altamente infiammabili (come ad esempio il nitrato di Ronaldo, composto che se utilizzato senza essere adeguatamente strutturati per farlo, può molto rapidamente mandarti in rovina).

La scelta dunque di mandare via Allegri non è stata di Agnelli, questo è un dato oggettivo noto a tutti, ed è altresì oggettivo che nella vita di ognuno arrivi prima o poi il momento di capire, a proprie spese, che le scelte sbagliate fatte per dare retta a qualcuno, piuttosto che per un proprio reale convincimento personale, siano le più difficili da digerire. Non è un caso che dalle parti della Continassa, da allora, Sarri prima, ma poi anche Pirlo e Allegri siano costati alla dirigenza juventina (oltre ai soliti anni sabbatici pagati per non fare nulla) centinaia di confezioni formato famiglia di Maalox, Biochetasi, et similia.

Difficile immaginare uno come il buon A.A., refrattario per natura e per censo al confronto schietto e diretto, convivere serenamente con Sarri, uomo dai modi e dall'aspetto più confacenti ad un cavernicolo, che ad un allenatore; e pur tuttavia, definito da chi lo conosce, come uomo di cultura. Cultura, aggiungo io, che in più di una circostanza in cui avrebbe potuto palesarsi, ha invece stentato a farlo. Ben nascosta, o comunque non così vasta e consolidata da impedirgli in passato di rendersi protagonista di episodi epocali come il sessista "sei bionda, sei carina, per questo non ti mando aff..." oppure come l’omofobo “Mancini checca".

Difficile, l'anno dopo, immaginare un finale meno tragico, per un Pirlo scelto con decisionismo craxiano facendo seguito alla famosa frase (che molti giurano di aver udito con le proprie orecchie), e cioè: "adesso prendo il primo che mi capita a tiro, e vi faccio vedere che a fare meglio di Sarri ci riesce proprio chiunque". E fu così che Pirlo, per puro sbaglio, nella concitazione causatagli da un intestino in disordine, convinto di entrare in bagno, fece il suo ingresso nel mega studio di Agnelli.

Il resto è storia recente, con risultati che riportano a tempi duri, a nomi che hanno ancora oggi la capacità di turbarci, come Alessio Secco, Cobolli Gigli, Maifredi, Del Neri (comprensibile come il cugino It), Ferrara, Zaccheroni...

Ma torniamo ai giorni nostri. Dicevamo: perse entrambe le scommesse, ad Agnelli è stato concessa un'ultima possibilità. E quale poteva essere, per uno ridotto alla disperazione come lui, la scelta meno rischiosa? Dopo aver prima puntato tutto sui bond del Buzzurristan (terra nota per aver concesso la cittadinanza onoraria al buon Maurizio Sarri per meriti acquisiti sul campo), e l'anno successivo tutto sulle cryptovalute della Pirlo wine and hair stylist, quale poteva essere la scelta compiuta da AA, con la testa già fatta garbatamente accomodare dal boia sul ceppo, se non quella di puntare tutto su un libretto al portatore con portafoglio a indice di rischiosità denominato "massaia dì Voghera, no matter!", appena più redditizio dello zero assoluto (-273,15 °C) denominato ”bidello di Rossano Calabro, no matter!" e appena sotto quella denominata dagli istituti di credito col nome "pilota Alitalia in fascia protetta per conclamata aviofobia, none can kill you!" che, avendo nelle intenzioni di chi l'ha coniato l'obiettivo di rassicurare il compratore, può in questo senso essere considerato un capolavoro della scienza della comunicazioni.

Il buon Agnelli, tratto in inganno dalla denominazione del fattore di rischio, non ha fatto bene i suoi conti, tralasciando ad esempio di controllare il tipo di vita condotto da Allegri negli anni di forzata inattività. Come ben sappiamo, infatti, l'accidia è il padre di tutti i vizi, e il buon Max è decisamente sembrato non essere passato indenne né all'accidia, né al cospetto delle famose tentazioni proferite dal demonio al Figlio dell'Altissimo, intento a traversare il deserto.

Abbiamo così assistito a un ritorno di Allegri che, almeno a livello di apparenza personale ha suscitato più di una perplessità. Sembrerò forse uno che bada troppo alla forma, ma, come detto, il fatto stesso che si sia presentato con un pessimo aspetto fisico, molto invecchiato, avrebbe dovuto già allarmare i dirigenti di parte Juventina. Le vicissitudini non molto chiare e non molto edificanti, compresa l'uscita di scena, con tanto di porta sbattuta in faccia, da parte di Ambra Angiolini, personaggio di cui non si può negare una certa non positiva influenza sulla popolarità degli uomini che a lei si sono legati sentimentalmente. Ne sa qualcosa il povero Francesco Renga che dai bei tempi del suo successo è passato oggi a campare di ospitare in TV, e facendo matrimoni e serate.

Il duplice anno sabbatico passato non a studiare l'andamento evolutivo del calcio nel mondo, ma piuttosto a scovare le trattorie più gettonate, dividendosi tra Torino è Livorno, non sembra avergli giovato, al Max nazionale.

E persino lo stipendio faraonico proposto da un Agnelli in cerca di un salvagente antiproiettile modello pneumatico di autoblindo, non sembra gli abbia saputo dare giovamento, tutt’altro!

Accresciuto a dismisura il suo potere all'interno della società, dove col suo contratto "nessuno è sicuro del proprio futuro alla Juve quanto Allegri" sono di conseguenza cresciute a dismisura le aspettative, spietatamente rinfacciate ad ogni piè sospinto.

E hai voglia, caro Max, di parlare di passetti, di equilibrio. La tua Juve, Max, è inguardabile, e a conti fatti neanche in grado di fare quello che in passato ti ha consentito di sopravvivere: il risultato.

Avresti dovuto dirlo al tuo amato Andrea, di avere maggior equilibrio, quando ti proponeva contro tutto e tutti i nove milioni, ché per chi da piccolo leggeva il Corriere dei piccoli, al Signor Bonaventura, per sentirsi ricco, di milione, ne bastava uno!