Quello che si temeva di più alla fine è accaduto, l’Italia non parteciperà, per la seconda volta di fila, ad un mondiale dopo l’incredibile sconfitta, interna, subita contro la più che modesta Macedonia del Nord, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, che per la cronaca ha fatto registrare il tutto esaurito.

Una sconfitta di tutto il movimento calcistico nazionale e figlia probabilmente delle tante problematiche mai risolte, nel corso del tempo, che pesano sulle nostre spalle oramai da tantissimi anni, visto e considerato il livello di mediocrità assoluta raggiunto dal nostro campionato di serie A, dal 2006 a questa parte, e visti, soprattutto, anche i recenti “tonfi” delle nostre squadre, più rappresentative, nelle principali competizioni europee ad eccezione, al momento, delle sole Roma e Atalanta.

Un disastro che in fin dei conti non può sorprendere più di tanto, se la nostra nazionale dopo la grande cavalcata vincente all’europeo dell’estate scorsa, a proposito sembra passato un secolo, non è riuscita più a vincere con continuità e soprattutto con quel tanto osannato gioco “spumeggiante” ed “europeo” messo in atto dal commissario tecnico Roberto Mancini, dopo uno straordinario lavoro, lungo tre anni, composto da una profonda ricostruzione dalle macerie e da un importante rinnovamento sia sotto il profilo della motivazione che soprattutto nella formazione del gruppo dei calciatori schierati sul campo. Già... la felicità e la gioia dell’europeo vinto, seppur anche con una buona dose di fortuna, è stata letteralmente spazzata via da questa nuova sciagura in cui tutti hanno delle colpe, ben specifiche, all’interno del nostro sistema calcio, marcio e privo di dirigenti competenti in grado di gestirlo senza un apparente conflitto di interessi e soprattutto senza delle vere e proprie riforme da mettere in atto per cambiarlo in meglio; tuttavia questo ennesimo disastro mondiale, dimostra di avere delle radici molto più profonde a cui sicuramente ognuno di noi, da tifoso, avrà fatto la sua attenta riflessione anche se l’amarezza ancora è troppo ravvicinata per permetterci di poter fare delle valutazioni a “caldo” con razionalità e spirito di intraprendenza.

Probabilmente neanche lo stesso Roberto Mancini e tutto il suo staff, oggi, riescono a spiegarsi le vere motivazioni per cui una nazionale, attuale campione d’Europa, come l’Italia, con quattro titoli mondiali e due europei vinti nell’arco della sua gloriosa storia, non sia riuscita a battere, in casa con un grande pubblico al seguito, nemmeno, con tutto il rispetto, la Macedonia del Nord.



E sarà proprio questo il tema che affronteremo all’interno della nuova piattaforma @StanzaVxl su Twitter, in cui ogni partecipante potrà esprimere la sua, preziosa, opinione sulle cause che ci hanno portato a questo ennesimo disastro nazionale, con un spirito amichevole ma allo stesso tempo rilassato e divertente, come se fossimo dei semplici amici di vecchia data che si riuniscono per parlare di calcio dal nostro profondo animo da “opinionista – allenatore” che è insito in ognuno di noi italiani, nati e cresciuti a furia di “pane e calcio” . Siamo veramente certi che avremmo e che avrete tanto da dirci su questa incredibile debacle, visto che non vedremmo un mondiale con l’Italia da protagonista per più di un lustro, sempre se, nel prossimo futuro, saremmo in grado di qualificarci per l’edizione del 2026.

Ma sappiate che non saremmo “soli” in questa incredibile avventura, poiché anche la redazione di Vxl, che ringraziamo immensamente, ha deciso di affiancarci, appoggiandoci e dando fiducia al nostro progetto, ancora del tutto in fase embrionale. Infatti la puntata di Martedì 29 ore 21:00 sarà arricchita dalla presenza del redattore di Vxl e di Calciomercato.com Giuseppe Garetti e per questo la puntata promette di essere sicuramente spumeggiante.

Come ripeto, ci sarà davvero spazio per tutti, tutte le opinioni contano soprattutto se a rilasciarle sono dei semplici appassionati di calcio che amano seguirlo puramente per passione, la vera anima che alimenta da sempre questo sport. Con alcuni abbiamo avuto già il piacere di esserci confrontati nel corso del tempo all’interno del blog di Vxl e con altri anche al di fuori ma sarebbe assolutamente perfetto se riuscissimo tutti “gli abili blogger” della piattaforma, nel corso del tempo, a conoscerci meglio portando avanti tutti insieme questo splendido progetto.

Quindi mi raccomando, non siate timidi, vi aspettiamo numerosi e non mancate perché la vostra opinione conta.

Per @StanzaVxl (Ciccio Indi)