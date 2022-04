Eh sì, anche la 33^ giornata di campionato è volata via e la lotta scudetto si fa sempre più intensa ed emozionante.

Autoeliminatosi, apparentemente, il Napoli di Luciano Spalletti dopo le ultime battute di arresto - ancora una volta davanti al pubblico amico del Maradona - contro Fiorentina e Roma; la corsa scudetto è ormai incanalata, una corsa a due tra Milan e Inter per un derby milanese che sembra promettere scintille: punto su punto fino all’ultima giornata disponibile.

Dunque, chi la spunterà alla fine? Sarà il Milan di Pioli o l’Inter di Simone Inzaghi? Oppure, sarà il Napoli a rientrare incredibilmente in corsa nelle ultimissime giornate? Tanta carne al fuoco per le ultime giornate di Serie A. Non soltanto voci dal campo: riuscirà la squadra del Milan a non farsi distrarre dai rumors che la vorrebbero al centro di trattative per la cessione di Elliot ad un fondo di proprietà Qatariota che prende il nome di Investcorp? Be’ non ci resta che seguire l’ultimo mese di campionato con il fiato sospeso. Campionato che si fa “molto” interessante, anche, per l’inseguimento al quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League; infatti dopo l’ultimo mezzo passo falso della Juventus contro il Bologna - consumato tra le mura amiche di Torino - la corsa all’Europa che conta si è ridotta a pochissimi punti di distanza; inoltre, a complicare i piani di festa dei bianconeri ci sono Roma e Fiorentina che sognano un clamoroso inserimento all’ultimo minuto di gioco. Ce la faranno i giallorossi e la viola a rovinare i sogni europei degli juventini? Dunque, chi riuscirà ad arrivare quarto in classifica? Chi può saperlo, ma come le ciliegie una domanda tira l’altra quando si parla di calcio.

Allegri rimarrebbe al suo posto, anche, se dovesse fallire l’obiettivo minimo del quarto? Non penso proprio perché Il fantasma di Del Piero aleggia sull’Allianz Stadium, dopo ben 12 anni di assenza: ciò è un forte segnale di cambiamento? Boh, ma la Juventus avrà la sorte che saprà meritarsi.

Ciò che è certo è che ne discuteremo di questo e altro, durante la 5^ PUNTATA DI STANZA VXL programmata il 22 aprile ore 21:00. Non saremo soli in stanza, ma con i migliori blogger di VxL e soprattutto con nomi caldi del giornalismo sportivo. E poi c’è anche la Coppa Italia con l’infuocato derby milanese e la super sfida tra la Fiorentina di CABRAL e la Juventus dell’ex viola Vlahovic; Allegri e Inzaghi hanno meritato la finale di Coppa Italia?

Possiamo lasciarci alle spalle la ghiotta occasione di non parlare, con super ospiti e blogger di Vivo per Lei, delle rimanenti sfide di Champions League con uno sguardo diretto alla Premier League? Insomma, in StanzaVxL ci sarà tanta carne al fuoco sperando in una grigliata di calcio memorabile.

Sorpresa!! Tra i super ospiti della serata ci sarà un ex conoscenza del Blog di Vivo per Lei nonché l’ex blogger milanista Andrea Barbuti, oggi redattore di calciomercato.com

Negli ultimi due anni Il ns. ex collega blogger ha scritto molto poco per la piattaforma di Vivo per Lei, ma tantissimo per il sito di calciomercato.com. Pezzi di altissimo gradimento tra i lettori di calciomercato con migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. Tra i suoi pezzi migliori – dedicato a tutti gli ascoltatori di fede milanista tra cui il competente e bravissimo Johnny Rossonero (molto di più di un ascoltatore...) - elenchiamo di seguito quelli a trama rossonera:

Fiorentina-Milan, la grande notte degli ex: Tatarusanu contro Bonaventura e Saponara, ma manca il più atteso;

Milan, mancano gol e fantasia sulla trequarti: ecco cosa può portare il mercato;

Milan, un 2021 da big. Ma per competere con l'Inter non basta: ora serve il salto di qualità;

Milan, in due anni è cambiato tutto: da #Pioliout a 'Pioli's on fire', dal 2-2 col Lecce al filtrante 'da terzino a terzino';

Milan, ecco i frutti di due anni di austerity: a giugno solo due squadre hanno speso di più in Europa;

Il Milan perde l'imbattibilità, ma non il suo leader: la Ibra Supremacy è eterna;

Milan, Botman ma non solo: ecco l'identikit del difensore che vuole Pioli.

Per avere Barbuti in StanzaVxL abbiamo fatto un doppio salto mortale all'indietro con avvitamento in uscita a costo zero. Altro che la campionissima statunitense sulla trave, Simone Biles!

Ma ritorniamo a Barbuti… Anche se fisicamente non è il nostro tipo, beh, lo abbiamo corteggiato per giorni, settimane, mesi e alla fine, fortunatamente, ci ha detto di sì: “Ok, Va bene! Ci vediamo venerdì prossimo in StanzaVxL”. Ma Barbuti non sarà il “solo” ospite della serata; Doppia libidine! Come esperto del Milan e di Serie A, Marco Varini redattore di DerbyDerbyDerby.it.

Ecco qui di seguito il programma della quinta puntata:

21.00 - 21.30: Cambio di proprietà del Milan e derby di Coppa Italia (Varini e Barbuti);

21.30 - 22.00: VAR e fuorigioco, episodio Zaniolo e goal annullato a Bennacer (Varini e Barbuti);

22.00 - 22.40: Juventus Fiorentina + situazione dirigenziale Juventus (Varini, Barbuti, Ginni Nuresse VxL, AngelRedBlack VxL)

22.40 - 23.20: Calcio internazionale e Champions League, Liverpool, Man City, Real Madrid, Man United ecc. (Varini, Barbuti, Ginni Nuresse blogger di VxL, AngelRedBlack, blogger di VxL):

23.20 - 23.30: Feedback sondaggi della settimana sulla pagina Twitter di #stanzavxl (Francesco e Damiano)

Noi della StanzaVxL non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti e i nostri ascoltatori a braccia aperte per parlare di calcio, lo sport che ci piace di più al mondo.

Per stanzaVxl è tutto, a voi la linea.

Ciccio e Arsenico17 (@bloggerVxL)