Agli inizi degli anni '70 ero un manager di una multinazionale USA la ITT, che operava nel mondo delle telecomunicazioni.

La sede principale era in Park Avenue a New York ed era piena di Italiani di terza generazione. I loro nonni erano venuti dall'Italia con le navi e sempre dimentichiamo che noi siamo stati un grande popolo di emigranti.

Era difficile trattare con uno yankee con cognome italiano. Al massimo, a quei tempi c'erano tre parole ricorrenti: spaghetti, pizza e mafia. Non sapevano niente della nostra cultura e soprattutto della cultura dei loro nonni o bisnonni e dei luoghi e delle tradizioni che si erano perse con lo scorrere del tempo.

Difficile, perché pensavano che essendo della stessa origine, potessero uscire in qualche modo da un etica di business oppure passare sopra a situazioni di manchevolezze pensando di dover mettere in campo una benevolenza di “compatriota” in una qualche maniera un poco in stile mafioso, appunto, cosa che aborrivano. E di manchevolezze ne avevamo da vendere nelle nostre fabbriche in Italia, perché avevamo lanciato una serie di nuovi telefoni multilinea soprattutto venduti nell'America Latina in cui ITT era dominante per piccoli uffici che non funzionavano affatto. E avevano mandato me confidando nel mio buon inglese e nelle mie presunte abilità di negoziatore e di persuasore che le migliorie tecniche che avevamo escogitato per ovviare ai problemi sarebbero state ben accette e quindi giustificate in un ottica di mantenimento del business.

Riuscii a convincere il capo del settore specifico, un ragazzo più o meno della mia età, un trentenne molto rigoroso, e dopo tanti viaggi e sopratutto i primi risultati positivi cominciammo, con molta lentezza a fare amicizia. Superata la diffidenza e instaurato un clima di parità collaborativa, mi invitò a passare una domenica nella sua bella casa nelle classiche zone che si vedono nei film, a sud di New York, di quei luoghi di middle class agiata da dove partono centinaia di commuters, fatti da tante belle villettine a due piani un poco tutte uguali, con la strada principale, con il giardinetto e allora ancora macchinone tutta lamiera nel box.



La prima cosa che mi stupì fu che si conoscevano tutti nel raggio di tante centinaia di metri e la seconda fu che le famiglie, come una diaspora, quelle più legate, passavano da una casa all'altra, per salutarsi o proporre barbecues o altro.

La moglie di Tony, il mio collega, forse per farmi piacere mi propose una bella spaghettata, ovviamente con almeno una decina di persone invitate più o meno occasionalmente. Le chiesi come intendeva farla e quando vidi una pasta di incerta origine e il ketchup, mi proposi di farli io gli spaghetti cercando gli ingredienti giusti.

Andammo in un supermercato, allora quelli USA andavano 24/24 e riuscii a trovare buoni spaghetti italiani e una passata verace di quella giusta, un piccolo miracolo. Pure un poco di origano e incredibilmente anche del basilico che tritai accuratamente inventandomi novello cuoco. Una roba semplicissima.

Ma quello che li stupì, quando rientrammo, fu che avrebbero dovuto aspettare un bel paio d'ore prima della spaghettata. Era una faccenda molto lenta, cosa totalmente inusuale per dei fast eaters, oppure arrosti abbrustoliti in un barbecue.

E così le donne mi seguirono nella lentezza con cui, in un bel padellone, giravo questo sugo, quasi con un amore da vero italiano.

Ma quello che cominciò a stupirli ancora di più era una cosa che non conoscevano. Era il profumo che veniva dal padellone e che cominciava ad aleggiare nella casa. Chi lo sa, forse in Tony, e altri colleghi di origine italiana, era un vago ricordo di preparazioni antiche di padelloni e pomodori o di nonne o bisnonne. Qualcosa che non era nella mente, ma era nel loro sangue nel loro DNA. Era la Storia, non quella maiuscola, ma la storia delle loro origini delle loro antiche famiglie e dei luoghi lasciati. Stupii anche con la cottura degli spaghetti, non una poltiglia come mi era capitato di mangiare di paste strane, ma una squadra di gustosi filamenti che curavo al punto giusto.

E quando li servii, si diffuse uno strano silenzio.

Era la loro storia antica che attraverso le loro papille gustative arrivava al cuore e a un sentimento dimenticato dallo scorrere degli anni. Tony se li mangiò con gusto e in quel momento aveva cessato di essere uno yankee ed era diventato un italiano. In quel tempo il mio grande capo era Harold Geneen un grande business man. Un uomo il cui ufficio era sempre aperto e del quale circolavano delle massime che non erano solo parole ma vere e proprie applicazioni. Piuttosto inusuali in quel tempo. Ne cito tre, il numero magico e sacro per eccellenza.

La prima era che la leadership non si può insegnare ma la si può imparare e quindi è qualcosa che uno ha dentro e che quindi la può sviluppare.

La seconda dice che è molto più difficile valutare una non performance che una buona performance. Mentre una buona performance è capace di brillare come una tonnellata di diamanti, la seconda può in definitiva nascondere comunque qualche diamante nascosto.

La terza dice che è molto più facile costruire da qualcosa che si è creato che fare piazza pulita e cominciare dal nuovo. Quindi uno spirito che conserva le cose importanti attorno alle quali cominciare a migliorare. Tutto ciò è qualcosa di davvero inusuale detto da uno yankee capitano d'industria degli anni '70, quando le attitudini delle aziende acquisitrici USA è piuttosto il contrario.



Come molte cose nella vita, la ITT nelle telecomunicazioni è scomparsa e chissà se chi l'ha presa ha tratto qualcosa della filosofia di Harold Geneen. Non c'ero più, ero passato ad un'altra grande azienda italiana nel mondo delle telecomunazioni gestita da una Grande Donna, anche lei finita nel nulla come tante nostre belle aziende fagocitate e la cui cultura si è persa completamente.



Ho raccontato questa favoletta personale per dire che non mi piace proprio niente del Milan di Gordon Singer e di Gerry Cardinale.

A me sembra che usino pasta strana, parmesan copiato e ketchup per fare un piatto di spaghetti. Sono persone che non rispettano la storia. Sono persone che non rispettano gli uomini che questa storia l'hanno fatta.

C'è una grande enfasi attorno alle loro nuove azioni. Solo il campo potrà giudicare e parlare ora di un inizio ancora da disegnare è francamente inutile. Però io la vedo davvero come una una enfasi mirata e un poco eccessiva che parla di nuovi orizzonti, che cancella antiche massime e ne scrive di nuove.

Ma in fondo forse è giusto così', il mondo cambia.

E' giusto che abbiano nuovi tifosi, ai quali piacciano gli spaghetti con il ketchup, che non sottilizzano sull'origine del parmesan, convincano nuovi e anche vecchi, non me, che quello che si sta facendo sia giusto.

Che eliminare con cinque ignobili righe una storia e una leggenda sia giusto così, che vendere il leader, quello che stava imparando ad esserlo, sia giusto. Che distruggere e fare tabula rasa è meglio che costruire. Che dire che una non performance fa schifo è più facile che giudicarne una giusta.



Molti dicono che la vita va avanti e il Milan resta. Che questo è il business bamboli!

Io resto a quella bella domenica con Tony, a fargli conoscere cose che non sapeva di conoscere che forse è molto meglio di sapere di non conoscere.

Ma in fondo quello che ho raccontato è solo una semplice favoletta e sono io che non ho capito niente.