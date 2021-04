Una volta qualcuno disse che un allenatore incide il 20% sul risultato della squadra.

Beh detto così incide moltissimo, considerando che il restante 80% va suddiviso tra giocatori staff dirigenza e tifo, senza escludere il fattore fortuna.

Quindi diamo un'occhiata all'ultima Champions.

Ha vinto il Bayern di Monaco con un allenatore che ha fatto il sestuplete alla sua prima grande occasione in un grande club.

La squadra che ha il record di coppe è il Real, che ha vinto 3 coppe di fila con un allenatore, Zidane, alla prima esperienza in un grande club.



Ecco il punto...

Grandi squadre, grandi giocatori, grandi budget e allenatori inizialmente mediocri o sconosciuti.

In Italia la Juve ci ha provato ha preso il Maestro è il risultato è stato catastrofico... colpa del 20% sbagliato?

L'Inter ha vinto in Italia, merito del 20% giusto?... Che però in Europa non ha inciso?

Beh vedendo le rose di Real di Bayern direi che la cosa più importante non è l'allenatore, ma il progetto i giocatori e il budget, per il resto strapagare allenatori che non fanno altro che chiedere i migliori giocatori per vincere, non sembra essere la via migliore.

In conclusione cari presidenti non spendete troppo per gli allenatori, perché il vero segreto, e ve lo dico sottovoce, è comprare i migliori giocatori e metterli in condizione di giocare tranquilli e bene.

12 milioni per uno che incide il 20% sarebbe ottimo, ma secondo noi se incidono il 2% è tutto l'oro del mondo.

Beati i visionari!!