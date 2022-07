Cos'è il calcio oggi? Il vero calcio sta morendo pian piano, quel gioco che ci fa sognare, ridere, piangere e gioire sta per scomparire.

Oggi i soldi stanno uccidendo il nostro sport preferito.

Il primo colpo di grazia è stato assestato l'anno scorso, quando il PSG ha comprato MESSI.

Lui che in un intervista in Spagna diceva che non partiva per i soldi ma per una nuova esperienza e alla fine tutti abbiamo capito che l'unica motivazione era un contratto milionario. Per poi fare un anno da dimenticare, che peccato!

Forse quest'anno firmerà al MONZA o al Napoli per seguire le orme del Pibe de Oro, per farsi perdonare.



L'altro colpo lo ha ricevuto quest'anno quando ZIDANE, in un intervista all'EQUIPE, dopo aver detto per anni che per rispetto del suo club del cuore, il Marsiglia, non firmerebbe mai con il PSG, disse: 'sono un professionista e non c'è tifo nel mio mestiere'.



La domanda è dunque la seguente: quanto costa il rispetto? Sarebbe come se Totti firmasse alla Lazio. Non ci credevo!

Pertanto si può comprare tutto.

Beh, ZIDANE non ha firmato per adesso, forse c'è un po' di speranza, mi sarebbe piaciuto vederlo alla JUVE, ma forse. Dunque, se il mondo del calcio non mette limiti negli ingaggi e trasferimenti si va dritti contro il muro.

Poi le mie speranze volano via, soprattutto nell'anno del PETRO MONDIALE.

Ma si vedrà... che ne pensate?

Mi farebbe piacere ricevere i vostri pareri.