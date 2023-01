Personaggi

Positivista: crede ciecamente nella scienza

Creativo/ottimista new age: ha una mente apertissima. Fino a prova contraria, è disposto a dare credito a tutto e tutti

Beninformato/Complottista: Non si sa quali siano le sue fonti, ma sa sempre tutto lui. Gli altri sono dei pecoroni che credono, poveretti, a tutto quello che viene loro propinato dai TG. Per capire meglio questo personaggio, fare riferimento all’articolo: “Rivalutare il conformismo" Tratto da l'amaca, di Michele Serra del 28 maggio 2021

******************************************

Beninformato/Complottista, rivolto al Positivista: “Tu che fai tanto quello che calma le acque, l’operatore di pace, seguace oltranzista della scienza, anche se la scienza sono secoli che promette, e ancora non riesce a dare tutte le spiegazioni che chiediamo, rispondi a questa domanda: ma le hai mai viste tu le foto di Mesut Ozil e di Enzo Ferrari? Tanto per dirne una che è sotto gli occhi di tutti...”.

Creativo/ottimista: “è vero! Cacchio! Nell’88 uno moriva e l’altro nasceva! Questa di Ozil e Ferrari qualcuno dovrebbe prendersi la briga di spiegarcela, perché quella della semplice somiglianza casuale non regge.

Positivista, che dopo ore, ancora non è riuscito a liberarsi da un singhiozzo estenuante: “Hic… hic… d’accordo, sono un positivista, e quindi in questi casi, in attesa di spiegazioni scientifiche, rimango in vigile attesa, ma non capisco perché questo mi debba attirare la vostra aggressività. Ho un singhiozzo che non mi dà tregua da non so più quanto tempo, e devo anche fare da parafulmine e rendere conto della somiglianza di Ozil e Ferrari, e della coincidenza delle date di nascita di uno e di morte dell’altro? Il fatto che nutra fiducia nella scienza non fa di me uno scienziato. Anche se a me sembra essere follia allo stato puro, se vi fa piacere credere nella reincarnazione, fate pure. Anzi, vi dirò di più: se trovate una via praticabile per farmi smettere di singhiozzare, prometto che sulla possibilità della reincarnazione diverrò vostro seguace e sostenitore.” E mentre dice quest’ultima cosa, incrocia in modo plateale indice e medio di entrambe le mani, come a dire: “non ci sperate!”

Creativo/ottimista: “La storia, tra l’altro, ci dice che spesso le scoperte più importanti sono avvenute per caso. Prendi Colombo, ad esempio... lui pensava furbescamente di andare nelle Indie, quelle degli indiani col turbante, percorrendo in mare più o meno in linea retta, quella che sarebbe dovuta essere una clamorosa scorciatoia... e invece si è trovato davanti Tupac Amaru, i cui discendenti sono i pellerossa/peruviani che spesso trovi, la sera, in via Roma a Torino. Quelli, per intenderci, che suonano il flauto di Pan, che per 10€ ti ammollano il cofanetto da 10 (dieci) CD col repertorio completo dai tempi di Colombo, che cantano ‘Comandante Che Guevara’... " e qui parte una nota insolitamente polemica da parte del nostro Creativo/ottimista: "e che magari all’ultima tornata elettorale, per non saper nè leggere, e nè scrivere, giusto per fare una cosa nuova, hanno anche voluto provare l'ebbrezza di votare per la Meloni. Perché qualcuno, la Meloni, l’avrà pure votata. O si è votata da sola?”

Creativo/ottimista: “E invece delle Indie, cosa ti va a scovare Colombo? Mica l'isoletta del piffero di Cast Away, quella di Tom Hanks, che chiede scusa alla palla di volley, perché nel mare un’onda la fa rotolare in acqua: ” Wiiiiiiilllllson scuuuusa!”. Addirittura un continente! Cazzarola! Poi dicono il culo di Allegri! Ma santa la Madonna! Se Allegri c'ha culo (e ce l'ha! Cazzarola se ce l'ha!) Colombo, allora, cos'aveva? Una mongolfiera! Questo c'aveva Colombo, al posto del culo! Parliamoci chiaro: lui voleva andare nelle Indie, stava cercando di trovare una via più breve per andare in un posto dove si facevano buoni affari. L'America è stata una specie di provvidenziale stazione di servizio. Un Autogrill che non risultava in nessuno stradario, che si è materializzato davanti ai loro occhi, quando la spia della riserva da mò che si era accesa!

Con la fame nera che avevano, e l'umore ancor più tetro dell'equipaggio, un'abbuffata di Rustichelle e Tobleroni era esattamente quello che ci voleva. Molti, tra ciurma e ufficiali, si erano già dati per spacciati. Raggiunto invece quel posticino così accogliente, pieno di nativi disponibilissimi a farsi depredare per benino, si resero conto che nella vita se ti capita una botta di culo, non è il caso di insistere, perchè la corda, se si esagera, prima o poi si spezza. Solo pochissimi, immagino, decisero di proseguire, desiderosi di trovare, oltre a quelli con le piume anche gli indiani col turbante”

Beninformato/Complottista: “E queste scoperte, non pensiate che le abbiano divulgate subito. L’esistenza di queste terre fu tenuta segreta per svariati mesi, il tempo necessario affinché le multinazionali mettessero in moto la solita inarrestabile macchina produttiva, stavolta impegnata a pieno regime nella produzione delle leggendarie perline da scambiare con l’oro della “Federal Reserve” di allora. E poi, man mano, tutta una serie di gadget rigorosamente prodotti in Cina, nel pieno e rigoroso mancato rispetto delle più elementari norme sulla sicurezza e sulla salubrità degli ambienti lavorativi. Gadget in plastica super cancerogena, da scambiare con diamanti e altre pietre preziose. Gadget del calibro della gondola di Venezia in scala praticamente 1:1, prodotta in milioni di esemplari, tant’è vero che ancora oggi, su ebay, è possibile trovarne esemplari in ottimo stato, con le lucette ancora funzionanti, che si accendono e si spengono al tempo della ‘Mazurka di periferia’ o di ‘Romagna mia’ del mai abbastanza compianto Raul Casadei. Oppure, senza arrivare ai livelli di pacchianeria della Gondola a lucette intermittenti, anche una più sobria palla di vetro col duomo di Milano o il Cupolone, e la solita tormenta di fiocchi di neve avevano buone possibiltà di essere ben apprezzata e di essere quindi utilizzate quasi come moneta comune di scambio nei baratti. Gadget, quelli prodotti in quel periodo, tra i più venduti che la storia dei souvenir ricordi. Oscenamente concepiti per catturare con lucette e motivetti i gusti primordiali dei nativi, questi gadget sarebbero stati più che sufficienti per ottenere in cambio anche collane da 5 kg d’oro, giudicate dal punto di vista dei nativi, dozzinali e scomodissime da indossare. Oggetti di cui non vedevano, in fondo, l’ora di disfarsi. Unico motivo che frenava gli indigeni dal privarsi di tutto, era più che altro dettato dal valore affettivo che essi attribuivano a oggetti che, dal punto di vista commerciale, giudicavano alla stregua di bigiotteria!

I Conquistadores, persone rette e pie, affabili, pazienti e bonarie per natura, cercavano in tutti i modi di soddisfare le richieste, sempre più capricciose, dei nativi, che magari non si accontentavano più della sola Gondola, ma voleva anche la Torre di Pisa, o il Vesuvio coi finti lapilli per simulare l’eruzione di Pompei.

Positivista: “hic… hic… ultimamente sembra che il trend sia completamente cambiato, mio cugino è andato recentemente a Cape Canaveral ed è tornato con tutta la serie completa degli Shuttle, ovviamente con tutte le lucine a led per essere green, ma invariabilmente prodotte in Cina, nel pieno e rigoroso mancato rispetto delle più elementari norme sulla sicurezza e sulla salubrità degli ambienti lavorativi, come tradizione secolare impone. Al posto delle canzoni di Raul Casadei adesso a Houston, le lucette dello Shuttle si accendono e spengono, e cambiano colore al ritmo di Jolene di Dolly Parton, oppure per scandire la famosa frase: “Houston, abbiamo un problema.” Frase disponibile in una ventina di lingue, tra cui, ovviamente spiccano il cinese, e il russo! …Hic … hic”

Il Positivista, per qualche minuto, dialogando con i suoi colleghi perde di vista il suo singhiozzo, il quale però non si è affatto interrotto. Il poveretto non sa davvero più cosa fare, non può che lamentarsene e sperare che succeda il miracolo: che gli passi allo stesso modo con cui si era a lui presentato: senza preavviso, e senza apparente motivo.

Positivista, con l'umore a terra: “Hic… Hic… parlare delle multinazionali e dei gadget prodotti in Cina, temo non mi regalerà la benché minima possibilità in più di farmi passare questo insopportabile singhiozzo. hic… hic…”

Al Creativo/ottimista viene improvvisamente in mente di un caso analogo che era capitato anni fa ad un suo amico, il quale aveva in cura una persona che aveva il singhiozzo e non riusciva a farselo passare. La tecnica, da quel poco che si ricordava, che era già una sotto-frazione di quello che aveva a suo tempo capito, consisteva in una sorta di elettrolisi praticata all'interno della bocca del poveretto che in quel momento soffriva di singhiozzo. Praticamente venivano applicati due elettrodi, uno nella parte profonda della gola, e l'altro sulla punta della lingua. Applicando poi una lieve tensione, veniva generata una corrente, percepita dal paziente come un leggero formicolio. Poco alla volta, veniva letteralmente addormentata tutta la zona della lingua e del palato interessata dal singhiozzo. Appena completata questa applicazione era normale avere la lingua leggermente “formicolante”. Passata però una fase di risveglio di durata imprevedibile, la lingua avrebbe dovuto (stando ai ricordi non proprio nitidi del Creativo/Ottimista) ripreso a funzionare in modo normale, cioè senza più singhiozzo.

Il positivista, ormai allo stremo della sopportazione fisica e soprattutto mentale, acconsente a sottoporsi al tentativo proposto dal Creativo/ottimista. Dopo aver applicato la corrente come suggerito, dopo cinque minuti si cominciano a vedere i risultati: il singhiozzo finalmente è passato ma in compenso c'è un formicolio che impedisce alla lingua di produrre tutti i suoni che normalmente era in grado di generare, prima di questo “intervento” di elettrolisi.

In particolare, la lettera ‘r’ non risulta più tra i suoni che il povero Positivista riesce a pronunciare. Inoltre il positivista si accorge che la sua voce è decisamente cambiata: è diventata molto più acuta, e questo lo atterrisce. Egli, infatti, da anni coltiva nel suo tempo libero, ma ad un livello quasi professionale, la passione per l'opera lirica, cantando le più famose opere, con ottimo successo, nel ruolo di tenore. L'ansia di aver perso la sua timbrica da tenore, e di non riuscire più a tornare alla voce di prima lo annichilisce. Voce da soprano e assenza della ‘r’, sembrava beffardamente pronto per interpretare Madama Butterfly! Il positivista, poveretto, non riesce neanche più a stare in piedi dalla disperazione, è ridotto all’ombra di se stesso. Prova ad accennare alcune famose arie: “Libiaaaaaamo libiamo ne’ lieti calici”…: niente! “Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà!” Peggio che andar di notte! Sembra che a cantare sia Topolino, e non l’apprezzatissimo tenore di sempre, il Positivista. Come aveva potuto, proprio lui, cadere vittima della scienza di cui era sempre stato, per tutta una vita strenuo difensore? Il Positivista era invecchiato in un istante di dieci anni, tremolante ed instabile com’era. Ad un certo punto, però, il Creativo/ottimista si ricorda di un piccolo particolare che prima gli era sfuggito

Creativo/Ottimista; “ehm… ragazzi… mi sono ricordato di un piccolo particolare che prima mi era sfuggito… e cioè che il mio amico, quello che praticava l'elettrolisi è un veterinario, e il paziente che aveva beneficiato del suo intervento di elettrolisi nella gola era un caprone, il quale poveretto, prima dell'intervento soffriva di singhiozzo quasi continuativo, e effettivamente, dal momento in cui aveva sostenuto questo piccolo intervento aveva completamente smesso di singhiozzare, ma nel frattempo aveva raggiunto una tonalità nel suo belare molto più acuta di quella di partenza. Era diventato un belare da capra che l'aveva reso molto appetibile da parte dei suoi simili, Caproni come lui. D'altronde si sa che in luoghi costrittivi come le carceri o le stalle dei caprini, si possono anche generare comportamenti che normalmente in un contesto di maggior libertà di movimento non si verificherebbero. Il positivista, ancora accasciato a terra, decisamente debilitato ha a malapena la forza di ascoltare quello che viene detto. Ascolta quello che il creativo/ottimista dice, ma come fosse in un sogno. Il delicato meccanismo psicologico dell’accettazione di un evento funesto, fa ancora per un attimo sì che il positivista rifiuti di credere che ciò di cui si parla lo riguardi.

Ad un certo punto, però, nonostante la spossatezza e lo scoramento, l’evidenza si mostra ai suoi occhi senza più filtri protettivi. Il Creativo/ottimista stavolta l'aveva fatta davvero troppo grossa. La rabbia omicida del Positivista si libera in tutta la sua violenza.

Positivista: “PLENDETELO, NON LASCIATEVELO SCAPPALE, VOGLIO UCCIDELLO A MANI NUDE”. Tuttavia, man mano che grida, il positivista si accorge di aver ripreso poco ala volta la sua facoltà di pronunciare correttamente la ‘r’ e soprattutto che il suo registro vocale sia anch’esso tornato esattamente quello che era prima dell’esperimento di elettrolisi a cui si era sottoposto.

Un sospiro di sollievo riporta un po’ tutti alla calma, che tra persone civili dovrebbe sempre regnare, al di là degli eventi. Il creativo/ottimista, previa accurata verifica che il pericolo di aggressione sia cessato, guardingo scende dall'albero dove, con sorprendente agilità si era rifugiato. Unica nota dolente, l’avrete immagino intuito anche voi: il povero positivista torna nuovamente al singhiozzo di prima…

Positivista: “no! Non ci posso credere: il singhiozzo è tornato, esattamente com’era prima hic… hic…” quasi piangendo: “non ce la faccio più, fate qualcosa, vi prego. Hic… hic…”.

Conclusa questa parentesi sull’elettrolisi caprina, che ha portato sostanzialmente ad un nulla di fatto, il Beninformato/Complottista, al quale del singhiozzo del Positivista frega meno di zero, ne approfitta per tornare a bomba sul discorso a lui più caro: quello delle scoperte tenute segrete: “Come per l’America, la stessa cosa è avvenuta anche per la faccia scura della luna. Se hanno tenuto e tengono tutt’ora il massimo riserbo su quello che c’è nella zona non visibile della Luna, ancora una volta non ci sarebbe da stupirsi se dietro ci fossero motivazioni più di carattere economico, che scientifico. Probabilmente tenere il controllo di quella regione presenta vantaggi strategici militari che ufficialmente non ci verranno mai rivelati.”

Creativo/ottimista: “E’ vero! Ci vuole tanto ad illuminarla questa zona scura della Luna? La Luna, si sa, è grossomodo sferica, ma non è mica come la Terra! È molto più piccola, cazzarola! Illuminarne la parte attualmente buia sarebbe come illuminare Los Angeles o New York. Tecnicamente ci sono tutti gli elementi per farlo, perché si ostinano a non volerla illuminare?

Beninformato/Complottista: “Ehm, veramente lo chiamiamo lato oscuro della Luna perchè siamo noi, dalla Terra, che non riusciamo a vederla. Detto questo, hai perfettamente ragione nel porti queste e anche altre domande: perchè non si parla mai di cosa c'è in quella semisfera che noi non riusciamo a vedere? Cosa si cela dietro tutta questa segretezza? Aprite gli occhi, basta fare i pecoroni ad oltranza. Esigiamo di poter mandare degli ispettori dell'ONU a verificare che non ci sia nulla di sospetto, o mandiamo in orbita un mega specchio che chiunque dalla Terra possa inquadrare per vedere tutto quello che succede la dietro… anche in quella parte della Luna!

Positivista: “hic… hic… ma dai! Ma cosa pensate ci possa essere nella zona scura della luna? Per favore, non siamo ridicoli… hic... hic...”

Beninformato/Complottista: “Ah sì? E secondo te, allora, perché i Pink Floyd decisero di scrivere un loro pezzo proprio su questo argomento? Così… per capriccio… perché non avevano altro da fare... O non volevano invece dire con una canzone ciò che in prosa la loro casa discografica dell’epoca, la EMI gli impediva di dire?

Beninformato/Complottista: “Eh sì che di cose dimostrarono di saperne un bel po’! Allo stesso Syd Barrett, a quel tempo già estromesso dalla band ufficialmente perché impazzito (ma in realtà perché, come si dice a Roma... non sapeva tenersi il cecio in bocca), gli fecero fare la fine del pazzo, rinchiuso nel repartino dell’ospedale di Cambridge, con sopracciglia e tutto il resto rasato via. Tutto per minare la sua credibilità di testimone oculare. La canzone 'The Great Gig in the Sky', si dice fosse stata cantata estemporaneamente da una cantante che si trovava lì in sala di registrazione in modo assolutamente casuale. In realtà, quella cantante era stata mandata dai servizi segreti Britannici per verificare se i Pink Floyd erano affidabili e dimostravano di saper mantenere il riserbo su qualcosa di molto importante, ossia ciò che era stato piazzato nella parte non visibile della Luna. Questo, per via del diktat che arrivò dalla multinazionale che deteneva allora il pacchetto di maggioranza della Emi, e che aveva interessi poco chiari proprio su alcuni progetti di testate atomiche da posizionare lì, in caso di allora imprevedibili, ma tuttavia possibili crisi del governo britannico del tempo”.

Creativo/ottimista: “a me invece vengono in mente le parole di Berlusconi, di cui mi preme dire subito cosa penso: per quanto censurabili siano state alcune delle parentesi della sua vita, in quanto a statura politica lo collocherei solo dopo De Gasperi, e semplicemente perché De Gasperi la sua statura di leader la spese tutta per il bene del paese, mentre Berlusconi, la sua statura politica (parere mio) l’ha spesa per farsi i cazzacci suoi. Ciò detto, però, ricordo molto bene quando voleva convincere a Porta a Porta gli italiani che il ponte sullo stretto era il caso di farlo. A qualunque costo, anche indebitandosi oltre misura. E badate bene: lui non sponsorizzava quest’opera perché la ritenesse davvero utile, ma semplicemente per una questione d’immagine. Far vedere al mondo intero che l’Italia era capace di fare un’opera così ardita”

Positivista: “hic… Hic…si col ponte tu convinci la Germania, che ci ritiene inaffidabili, che oltre agli spaghetti e il mandolino, noi, se vogliamo, ti costruiamo un ponte ad una campata che unisce l’Italia e la Sicilia, ma nel caso dell’illuminazione della luna, mi spieghi chi vogliamo impressionare con le nostre ipotetiche competenze? I marzianhic? hic...” “ahahah … hic … hic ahahah suvvia, dai”

Buono di natura, come tutti i buoni a cui vengono pestati ripetutamente i calli Creativo/ottimista perde la pazienza:

“Adesso mi hai rotto! Sono stanco del tuo sarcasmo da so tutto io! Ti ho sempre creduto una persona molto rigida e poco creativa, ma, per onestà, anche di buona intelligenza! Eppure oggi, pur di difendere stupidamente i 4 concetti in croce che hai in testa, oltre i quali non riesci proprio ad andare, pur di rimanere concentrato sul tuo stupido singhiozzo, ti perdi il treno dell’umanità che nel frattempo avanza, e che di sicuro non aspetta te, che nel frattempo ti sei arroccato nel povero rudere di castello dove risiedono le tue stantie visioni della realtà.”

Beninformato/Complottista: “Per le conoscenze, quelle vere, intendo, non quelle che vi propinano i TG, sapete a chi rivolgervi…” (Riferendosi ovviamente a sé stesso, con aria benevola, di chi ne avrebbe da dire, ma che con magnanimità è in vena di rimettere peccati)

Creativo/ottimista: “ma è evidente che in questo caso non sarebbero i marziani a rimanere stupiti della nostra grande opera: cioè l’illuminazione della Dark side of the moon, bensì noi stessi. Se la gente vedesse coi propri occhi la luna diventare una palla tondeggiante di led multicolore, come fosse la palla di una discoteca anni ’80, come reazione si metterebbe a ballare contenta.” E crederebbe finalmente che se vuole tutto è possibile!”

Beninformato/Complottista: “Infatti! Magari, dopo un giusto ballo di felicità, capirebbero anche che con le proprie capacità, se non ci fossero i potenti delle multinazionali e i loro professoroni prezzolati, mandati a convincerci di non essere in grado di far nulla, se non con il loro aiuto determinante, avrebbero fatto, da quando esistiamo, molto, molto di più. “

Positivista: “hic… hic…io sono solo sicuro che non vedo l'ora di farmi passare questo benedetto singhiozzo perché davvero non ce la faccio più. Delle tue ipotesi complottiste, in questo momento, ti prego di non prendertela, non me ne frega una beneamata cippa!

Beninformato/Complottista: “Eh già, chissà come mai, quando si presenta l’occasione di un confronto, sereno ma intransigente, su tutta una lunga serie di fenomeni o eventi che la scienza dei professoroni non riesce a spiegare esaurientemente, puntuale salta fuori questo interminabile singhiozzo…”

Positivista: sinceramente offeso dalle insinuazioni circa l'esistenza di un singhiozzo ad orologeria, attivabile per evitare di affrontare temi complessi, ma non più rimandabili. "Questo singhiozzo , hic... hic...ce l’ho da almeno un paio d’ore, come tu stesso hai potuto vedere. I confronti basati su dati oggettivi sono il mio forte. Quando vuoi, non appena questo singhiozzo avrà deciso di darmi tregua, sono pronto a parlare di Stonehenge, delle piramidi di Cheope, Chefren e Micerino dei cerchi nei campi di grano, dei deja-vu e di tutti gli altri casi che ti inquietano e ti tolgono il sonno”

Creativo/ottimista: “mentre voi vi scambiavate accuse assolutamente ingiuste, di cui dovreste vergognarvi, io ho approfittato per chiedere informazioni a mia nonna, che mi ha detto che di solito il singhiozzo viene se c'è qualcuno che sta pensando a te. Il problema è capire chi è, e perché sta pensando a te. Se per caso è una persona che ha subito da te un torto, dovrai rifondere il danno e impegnarti a non rifarlo più. E’ la procedura…”

Positivista: “hic… hic…e tu pensi che creda a queste superstizioni anacronistiche e che mi metta a fare i riti di tua nonna? Con tutto il rispetto e l’affetto per la signora. Piuttosto il singhiozzo me lo tengo, e come dicevi tu, ci convivo allegramente." E mentre dice questo ha una faccia che l’allegria non la ricorda nemmeno col binocolo. "Hic… hic…"

Creativo/ottimista: “non capisco questa sfiducia per mia nonna. Si sa che gli anziani sono depositari delle verità e dei riti che sono alla base, che ci piaccia oppure no, della nostra esistenza. Al posto tuo proverei a fare quello che suggerisce. È al telefono e sta aspettando di sapere com’è andata per darti ulteriori ragguagli.

Positivista: “hic… hic…cosa? C’è tua nonna al telefono? E aspetta che le dia riscontro? Ma tu sei matto da legare hic… hic…”

Creativo/ottimista: “Rispondi a mia nonna: subito!” "Non vorrai farle la scortesia di farla aspettare troppo a lungo..."

Positivista: “hic… hic…Pronto signora? Buongiorno hic… hic… si il singhiozzo non mi è passato ancora. No, ancora no. Come dice? Devo spogliarmi completamente? Ma è sicura, signora? Sa, con suo nipote siamo in ufficio, ci sono altre persone, non siamo mica soli. Abbia pazienza… Appena arrivo a casa stasera, è la prima che faccio. Beh, sì, se mi scappa,.. magari, se non si offende, faccio prima quella. No no non si arrabbi, signora, è che qui non sono solo, qui proprio non posso…! Come dice? Me ne devo fregare? E va bene, se insiste proprio così tanto, lo faccio…”

Il Positivista, furbescamente molla il telefono sul tavolo e aspetta che passi un po’ di tempo.

Il Creativo/ottimista: “No! devi fare quello che ti ha detto mia nonna, altrimenti non funziona! Non puoi far fare brutta figura a mia nonna non seguendo alla lettera le sue indicazioni. Se ha detto di spogliarti completamente, fallo subito, o giuro che ti tolgo il saluto.”

Positivista: “Hic… Hic… Ma dai, ti prego, ma cosa vuoi che debba cambiare se sono vestito o sono nudo?”

Creativo/ottimista: “SPOGLIATI IMMEDIATAMENTE!”

In quel momento entra il capufficio che trova i due a litigare furiosamente. Lo spavento dei due, sorpresi dal capo in quel modo è talmente forte che il singhiozzo passa.

La nonna viene messa al corrente del fatto che il problema si è risolto per altre vie. Contemporaneamente i due spiegano al capufficio il motivo del diverbio.

Capufficio: “peccato che si sia risolto subito, io avrei avuto un modo alternativo che mi sarebbe piaciuto sperimentare. Mi dicono che sia insuperabile… “Rivolto al Positivista: non è che potresti fartelo tornare, il singhiozzo?”

Il Positivista, pur con voglia di scherzare pari a zero, non rinuncia ad esibire un penosissimo tentativo di sorridere e, con occhi iniettati di sangue, a promettere solennemente di riprendere, appena possibile, lo studio del fenomeno singhiozzo, delle sue cause e dei rimedi più efficaci, non appena se ne fosse presentata l’occasione.

Capo: “Adesso non si riesce proprio? No eh? Vabbè, pazienza! Ma se dovesse ricapitare, non fate nulla. Chiamatemi, anche di notte se necessario. Mi piacerebbe testare la mia teoria, di cui, ovviamente, non vi anticipo nulla…