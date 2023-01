Personaggi:

Positivista: crede ciecamente nella scienza

Creativo/ottimista new age: ha una mente apertissima. Fino a prova contraria, è disposto a dare credito a tutto e tutti

Beninformato/Complottista: Non si sa quali siano le sue fonti, ma sa sempre tutto lui. Gli altri sono dei pecoroni che credono, poveretti, a tutto quello che viene loro propinato dai TG. Per capire meglio questo personaggio, fare riferimento all’articolo: “Rivalutare il conformismo." Tratto da l'amaca, di Michele Serra del 28 maggio 2021



Positivista: “Hic... hic...”

Creativo/ottimista: “Madonna che fastidio! E’ mezz’ora che andiamo avanti così! Ma non si riesce proprio a fare niente per fartelo passare, questo cacchio di singhiozzo?”

Positivista: “Hic... hic... Guarda, non ti ci mettere anche tu, che già c'ho certi nervi...”

Beninformato/Complottista: “Dovresti provare il trucco dello spavento. Funziona. Ma deve essere uno spavento vero, qualcosa che ti faccia vedere la morte in faccia!”

Creativo/ottimista: “Eeeeh! Addirittura! Se devo rischiare di morire per farmi passare un cacchio di singhiozzo, preferisco tenermelo. Imparerei persino a conviverci. Finirebbe per diventare un compagno che mi tiene compagnia”.

Positivista: “Hic... hic... Figuriamoci! Dici così perché il singhiozzo ce l'ho io. L'avessi tu, diventerebbe una compagnia ben poco gradita. Già mi figuro la scena di te che chiedi tregua: "abbasta... abbasta..." Ahahaha hic... hic. Cazzarola!”

Creativo/ottimista: “Io ho sentito che per farlo passare devi rimanere in apnea per 7 secondi”.

Positivista: “Hic... hic... Ecco l'altro scienziato… ma secondo te bastano 7 secondi di apnea e il singhiozzo va via? Ma la volete usare la testa ogni tanto, o pensate che sia solo un orpello decorativo?”

Creativo/ottimista: “Hai ragione... troppo poco! Infatti non ero sicuro di ricordare bene… ero indeciso tra 7 secondi e 7 minuti... Deve essere per forza 7 minuti!”.

Positivista: "Hic... hic..." tra l'ironico e il sarcastico, "ma lo sai che mi hai quasi convinto? Effettivamente se dovessi riuscire a sopravvivere a sette minuti di apnea, gli effetti della scarsa ossigenazione delle cellule cerebrali renderebbero il problema del singhiozzo l'ultima delle mie preoccupazionhic ...hic”

Positivista, non contento della prima stoccata inferta, incattivito dal singhiozzo, che lo tormenta senza posa da mezz'ora almeno, parte con un secondo fendente: “Anzi... hic...hic direi proprio che se dopo 7 minuti di apnea riuscissi ad essere ancora vivo, difficilmente avrei ancora la capacità di preoccuparmi di qualcosa. Hic... hic... Intendo di QUALSIASI cosa...”

Creativo/ottimista, a sua volta infastidito dall'atteggiamento aggressivo del suo collega: “Beh, almeno il singhiozzo non l'avresti più! No? E allora! Santo Dio! Impariamo a prendere e tenerci stretto ciò che viene di buono, da quello che ci capita! Ma non vi accorgete che con questo essere sempre scontenti, questo voler sempre fare i saputelli, che ne sanno una più del diavolo, ci stiamo intossicando l'esistenza?”

Beninformato/Complottista: “vero! Ma è altrettanto vero che un po’ di sano spirito critico, quando tentano di propinarti le solite balle sui TG è d’obbligo… La cosa più triste è che qualsiasi cosa tu chieda a uno, la risposta è sempre la stessa: non si può fare. Ogni volta: non si può fare. Il problema, caro mio, sarebbe piuttosto capire se non si può fare perché davvero non si può fare, oppure perché qualcuno ha deciso che non si può fare …”

Creativo/ottimista, non coglie appieno lo spirito polemico del Beninformato/Complottista, ma non se ne preoccupa granché: capire non è mai stato il suo forte. Tra l’altro è troppo preso dall’esposizione della sua nuova teoria: “Bisognerebbe sempre partire dal presupposto che tutto è possibile. Se parti ipotizzando che qualsiasi cosa sia possibile, intanto risparmi tutte le energie che avresti dovuto spendere per dimostrare, a chi te lo chiede, che quello che ti chiede è impossibile. Così facendo, tutte le energie verrebbero convogliate e utilizzate non più per capire 'se', ma per capire 'COME' fare. Non pensi?”

Positivista: “Hic... hic… Ma che ragionamento assurdo è questo? Se mi chiedi di fare qualcosa che è palesemente impossibile, non è facendo finta di crederla possibile che riuscirò a farla”.

Creativo/ottimista: “Ecco! Lo vedi? Proprio di questo parlavo io: tu non devi fare finta di crederla possibile, devi crederci veramente!

Positivista: “Hic... hic... Madiosantoebuono! Ma mi vuoi spiegare per quale motivo dovrei perdere tempo a cercare una soluzione ad un problema che so benissimo essere insolubile?”

Positivista: “Hic... hic... Facciamo un esempio di logica geometrica: se tu mi chiedi di disegnare quattro rette tutte ortogonali tra loro, mi spieghi come caspita posso mai riuscirci? Ha senso secondo te che io perda anche solo un secondo del mio tempo per spiegarti perché non è possibile?”

Creativo/ottimista: “Questo è il limite delle persone come te: rimandano tutto a ciò che hanno studiato o a quella che è la loro esperienza passata! Ma se una cosa non era possibile prima, potrebbe diventare possibile adesso, se solo tu riuscissi a cambiare i paradigmi su cui la tua logica si basa”.

Positivista: “Hic... hic... i paradigmi Ahahah hic... hic... Quando te ne esci con questi concetti mi fai morire!”. "Dal ridere, però". Andrà a finire che il singhiozzo me lo farai passare tu, ma non per uno spavento, per le grasse risate che mi farai fare ahahah hic hic ahahic...hic. Va a finire che oggi mi strozzo ahahah hic... hic...AHICUTO! MUOICH!

Creativo/ottimista offeso dalla risata sguaiata con cui il Positivista ha tentato di liquidare la sua teoria, ma deciso a ribattere colpo su colpo, con pazienza, ma se necessario anche con veemenza: “Ma certo! Immagina solo per un attimo che il concetto geometrico di retta possa cambiare. Se per un attimo accetti che una retta possa diventare qualsiasi cosa, anche il disegno di un fiore, allora di rette ortogonali tra loro, ne potresti disegnare anche diecimila. Forse, persino ventimila!”

Positivista, che nel frattempo sembra essersi ripreso dalla crisi (pericolosissima) di singhiozzo e risate, ha tuttavia un lieve un capogiro, di cui rinuncia però fin da subito ad indagare le cause, vista la loro inestricabile e irriducibile potenziale molteplicità: “Hic... hic... a questo punto perché non decidiamo di eliminare la fame nel mondo? Se vai nel Biafra e cambi preventivamente i paradigmi associati ai concetti di fame e di panino, dovresti poi sentirti liberissimo di raccogliere un sasso da terra, darlo ad un bambino che è lì, e dirgli: "tieni, questo è un panino, mangialo, sfamati". Cosa pensi che farà?”

Positivista: “Hic... hic... Non so perché, ma ho il vago sospetto che il "panino" te lo tirerà dietro. Per fortuna che, trattandosi di un semplice panino, dovesse anche colpirti in testa, non ti provocherebbe nessun danno... Hic... Hic...”

Creativo/ottimista: evidentemente risentito per la battuta sarcastica “Ma come fai ad essere sempre così cinico?” “Per fortuna ci sono state nella storia dell'umanità anche persone che hanno saputo credere che le cose potessero cambiare, che i sogni potessero diventare realtà. Ci hanno creduto a tal punto da cambiarlo davvero questo cacchio di mondo! Cacchio!”

Positivista: “Hic... hic ... Col dovuto rispetto... Luther King, Ghandi, Einstein, Darwin, e tanti altri hanno saputo andare oltre quello che vedevano, ma partendo comunque da quello che vedevano.”

Positivista: “... hic... Nessuno di questi ha preso tutto quello che c'era e ci ha fatto un falò. Erano tutti, a modo loro, dei visionari, ma coi piedi ben piantati per terra. Hic... hic...”

Creativo/ottimista, riferendosi evidentemente al Positivista: “D'accordo i piedi per terra, ma qua sembra che ci sia gente che vive solo per tarpare le ali a chi ha ancora voglia di volare”.

Beninformato/Complottista: che non vedeva l’ora di intravedere una crepa dove potersi insinuare, per introdurre le sue teorie complottiste: rivolto al Creativo/ottimista: “sto per farti una rivelazione che ti permetterà di vedere ciò che succede intorno a te da una prospettiva nuova. Tante delle cose che oggi non capisci o non ti spieghi, finalmente ti risulteranno chiare come il sole. Tu parli di persone che tarpano le ali e impediscono di spiccare il volo? Ebbene, queste persone esistono realmente. Esse non agiscono in modo casuale, ma guidate da una regia comune, quella delle multinazionali, che decidono tempistiche con cui rivelare nuove conoscenze, e anche cosa dire, e cosa invece non dire.”

Creativo/ottimista: “che non ha ancora colto la gravità delle accuse mosse dal Beninformato/Complottista: io dico, ma ti costa così tanto farmi provare? Come fai a dire che quello che propongo è impossibile, se non mi permetti nemmeno di provarci? Eppure no! No, no e no!”

Beninformato/Complottista: “caro mio, se sapessi quante ottime idee vengono soffocate sul nascere perché, se realizzate, andrebbero contro gli interessi dei soliti potentati...”

Creativo/ottimista: “messa in questi termini la realtà che emerge sarebbe un inquietante combinazione della sceneggiatura di 'Matrix', di quanto descritto nel romanzo '1984' di Orwell e della condizione di vita fittizia di Truman in 'The Truman Show'. Sei sicuro di quello che dici? Mi auguro che la tua sia più che altro una provocazione...”

Beninformato/Complottista: “inquietante è poco! Tu non hai idea di quante cose, quante notizie, pronte per essere pubblicate nei vari lanci, vengono bloccate all'ultimo, perché metterebbero in imbarazzo le solite multinazionali, spesso camuffate da fondazioni filantropiche”

Positivista, che in parte ha subodorato dove il Beninformato/Complottista vuole portare la discussione: “Per carità, che nessuno se ne esca, adesso, in questo momento, con l'assurdità dei no vax, abbiate pietà!”

Beninformato/Complottista: “Tu che fai tanto quello che calma le acque, l’operatore di pace, seguace oltranzista della scienza, anche se la scienza sono secoli che ancora non riesce a dare le spiegazioni che chiediamo, ma le hai mai viste tu la foto di Mesut Ozil e quella di Enzo Ferrari? Tanto per dirne una che è sotto gli occhi di tutti...”

Creativo/ottimista: “è vero! Cacchio! Nell’88 uno moriva e l’altro nasceva, questa di Ozil e Ferrari qualcuno me la dovrebbe spiegare, cacchio!”

Positivista: “Hic… hic… ma in che senso? Non riesco a capire che nesso abbiano le foto di Ozil e di Enzo Ferrari col mio singhiozzo. Certo, ammetto che le foto sono molto simili, ma da qui a parlare di reincarnazione ne passa! Ma poi, fosse anche dimostrata (Dio solo sa come) l'esistenza della reincarnazione, mi spiegate cosa c'entra col mio singhiozzo?”

Creativo/ottimista: “certo che sei un egocentrico mica da ridere! Stiamo intavolando uno scambio di vedute che rischia di farci arrivare a comprendere il mistero che si cela dietro certi inquietanti ma tangibili fenomeni, e tu continui a cercare un risvolto che possa essere positivo per te. Sei incredibile! Non prendertela, ma in questo momento il tuo singhiozzo per noi è un “di cui”.

Dovessimo trovare nuovi indizi della reincarnazione di Enzo Ferrari in Ozil, io sono sicuro che capire come farti passare il singhiozzo diventerebbe quasi una conseguenza immediata!”

Creativo/ottimista: “La storia, tra l’altro, ci dice che spesso le scoperte più importanti sono avvenute per caso. Prendiamo Colombo, ad esempio... lui, tomo tomo, cacchio cacchio, pensava di andare nelle Indie, per conoscere i trisavoli di Sandokan, percorrendo in mare più o meno in linea retta, quella che sarebbe dovuta essere una clamorosa scorciatoia... e invece si è trovato davanti Tupac Amaru, i cui discendenti sono quei tizi che trovi, la sera, in via Roma a Torino (e forse anche in via Torino a Roma) che suonano il flauto di Pan, cantano Comandante Che Guevara, raccolgono le offerte nella custodia della chitarra e, per 10€ ti danno anche il cofanetto con tutto il repertorio”.

Creativo/ottimista: “E invece delle Indie, cosa ti va a scovare Colombo? Mica l'isoletta del piffero di Cast Away. Addirittura un continente! Cazzarola! Poi dice il c*** di Allegri! M******! Se Allegri c'ha c*** (e ce l'ha! Cazzarola se ce l'ha!) Colombo, allora, cos'aveva? Una mongolfiera, questo c'aveva Colombo, al posto del c***! Parliamoci chiaro, per lui, che voleva andare nelle Indie, l'America è stata una specie di stazione di servizio. Con la fame nera che avevano, e l'umore ancor più tetro, l'abbuffata di Rustichelle e Tobleroni, annaffiato da Pepsi & Cola era esattamente quello che ci voleva. Molti, tra ciurma e ufficiali, si resero conto che nella vita se ti capita una botta di culo, non è il caso di insistere, perchè la corda, se si esagera, prima o poi si spezza. Solo pochissimi decisero di proseguire, desiderosi di trovare, oltre a quelli con le piume anche gli indiani col turbante”

Beninformato/Complottista: “E queste scoperte, non pensiate che le abbiano divulgate subito. L’esistenza di queste terre fu tenuta segreta per svariati mesi, il tempo necessario affinchè le multinazionali mettessero in atto tutte le azioni necessarie per trarre vantaggio da una scopeta di quella portata”