Si è conclusa questa ultima giornata di campionato prima della sosta per i mondiali con moltissime conferme e qualche sorpresa: partiamo dal Napoli capolista che è stata la prima big a scendere in campo e lo ha fatto contro un Udinese che dopo lo straripante quanto inatteso inizio di campionato ha un po' mollato; partita dominata dal Napoli per 70' minuti che poi subisce per sue disattenzioni il rientro degli ospiti ma alla fine riescono a portare a casa i 3 punti; successivamente la Samp che proprio non riesce a trovare una chiave di svolta per risollevarsi in campionato, perde in casa nella sfida salvezza contro il Lecce senza nemmeno segnare: periodo nero per i blucerchiati; nel match serale un Bologna spaziale travolge con un perentorio 3-0 il Sassuolo mettendo in tasca altri 3 punti fondamentali per la salvezza.



La giornata di domenica si apre con il lunch match tra Atalanta e Inter: a spuntarla sono gli ospiti che vanno in svantaggio grazie all'ennesimo sigillo di questo campionato di Ademola Lookman per poi rimontarla grazie ad un infinito Edin Dzeko che nonostante i 36 anni è ancora decisivo; da segnalare invece il passo falso fatto dalla Roma, che pareggia solamente all'ultimo minuto di gioco grazie alla gran botta da fuori di Matic: questa partita ha messo ancora una volta a nudo le difficoltà dei giallorossi nel produrre bel gioco e segnare; la scossa è stata data dal solito Paulo Dybala che è la vera luce di questa squadra, entrato nel finale sono arrivate occasioni, gioco e anche il gol del pari. Da dire anche che l'argentino si era procurato un calcio di rigore poi lasciato al gallo Belotti (grandissimo ex di questa sfida) che ha sparato dritto contro il palo esterno.



Anche il Milan fatica molto ma porta a casa i 3 punti contro un'ottima Fiorentina: partita sbloccata subito dal talento portoghese Rafael Leao e pareggiata nel primo tempo da Barak; l'episodio decisivo arriva nel recupero dove un'autogol di Milenkovic condanna i toscani di Italiano. Arriviamo all'altro big match serale dove si affrontano due squadre in grandissima forma ovvero Juventus e Lazio: risultato senza storie, 3-0 secco dei padroni di casa che stanno recuperando posizioni in classifica dopo un inizio abbastanza terrificante e soprattutto recuperano i top player come Di Maria e soprattutto Chiesa che torna in campo dopo un'anno dall'infortunio.

Tirando le somme, il Napoli continua a dominare ma si prospetta una lotta per la Champions molto serrata e dopo la sosta per i Mondiali ci sarà da divertirsi.