Quando si pensa al calcio italiano si pensa sempre agli anni passati, quando tutti volevano giocare in Serie A, non esisteva la Premier, non esisteva La Liga, tutti i migliori vestivano le maglie italiane. Ora sono passati 'soltanto' trentanni e tutto si è stravolto. Si parlava di un calcio dove non solo non mancavano i miliardi, ma dove si veniva a giocare per il prestigio, che di colpo è divenuta la Premier League, perchè l'Inghilterra ha aperto all'acquisto dei club da parte degli stranieri, che di conseguenza si sono portati dietro gli Sponsor che hanno arrichito il calcio inglese, e indebolito quello italiano, che non ha saputo reagire, anzi si è visto sfilare davanti anche La Liga, la Bundesliga e soprattutto sorpassata dalla Ligue 1 francese, che fino a poco tempo era poco più che un campionato seguito soltanto dai giornalisti, visto che era un campionato così detto 'morto' o secondario. E oggi? La Serie A è il quarto campionato in Europa, l'ultimo dei più importanti, poco sopra alla Eredivise olandese, che se non fosse un campionato 'risparmiatore' sarebbe addirittura in lotta per la quarta posizioni. Ed ora? Ed ora non ci resta che restare ammaliati a guardare gli altri campionati, anche perchè il nostro è divenuto più che normale "Vincono sempre le stesse!" qualcuno gridava qualche anno fa, eppure anche negli altri campionati 'vincono sempre le stesse', ma nessuno fiata. Ci si chiede perchè mai di colpo il calcio italiano sia snobbato da tutto e da tutti, perchè il campione va dove tirano i soldi e non più dove davvero si potrebbe partecipare ad un progetto vincente, e così ecco che si va dove la moneta diventa pensate, e dove ci sono club che hanno un portafoglio che nessuno controlla, da dove escono milioni come fossero bricciole e nessuno ne sa nulla nei piani alti di come queste società poi siano sempre in debito e continuano a comprare, bhà saranno sviste bonarie...Oggi tutto è divenuto così 'normale' il calcio italiano è seguito per lo più da italiani, e da qualche tifoso sparso nel Mondo, ma di colpo ci sono più tifosi dei vari PSG, Manchester City, Real Madrid e Barcelona, guarda caso quelle che vincono o spendono di più nel calciomercato e di conseguenza portano i giocatori più forti a casa.

Il calcio, anzi il nostro calcio così è divenuto l'ultima ruota del carro, e chissà se questi investitori stranieri che sono entrati nel tempo siano...non dico all'atezza, ma almeno un terzo di quelli che comprano in questi altri tre campionati che oramai sembrano irraggiungibili. Ma la domanda che batte in testa di più è "Ma perchè in Italia questi ricconi non comprano?", c'è chi dice che le tasse siano troppo alte, c'è chi dice che gli sponsor non siano interessati al nostro campionato, quindi tutto restrà uneterno mistero, mentre tutto scorre sempre più lentamente e ci si allontana dal podio, mentre ci si guarda dietro nella speranza che non ci sia un nuovo sorpasso...