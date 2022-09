Nuovo volto argentino arrivato a Torino:

Prima serata torinese per Leandro Paredes: il nuovo regista della Juventus è atterrato all'aeroporto di Caselle, poi si è recato all'Allianz Stadium per la sfida con lo Spezia.

Il terzino americano del Barcellona preso in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni:

Un terzino per Pioli. Dopo l’infortunio di Florenzi, il Milan corre ai ripari e piazza il colpo Sergiño Dest, ha già disputato 73 partite e ben 3 reti con la maglia del Barcellona.

Il milan conferma un altro acquisto:

Visite mediche per Vranckx, Il centrocampista belga è in arrivo dal Wolfsburg in prestito oneroso con diritto di riscatto, ha iniziato le visite mediche con il Milan.

Visite mediche per Piatek a Salerno:

Krzysztof Piatek è già arrivato in Italia ed è a Villa Stuart per le visite mediche prima della firma.

Ilicic si allontana sempre di più da Bergamo:

L’Atalanta saluta Josep Ilicic, che lascia da Bergamo dopo 5 stagioni. Come già anticipato dal Verona Josip potrebbe avere in mano le chiavi dell attacco Veneto.

Napoli chiede Ronaldo in prestito secco, Osimhen resta:

a poche ore dalla chiusura del mercato, resta in piedi l'ipotesi di vedere Cristiano Ronaldo al Napoli. L'attaccante portoghese, starebbe continuando a spingere per lasciare il Manchester United e giocare la Champions League. L'unica opzione disponibile sarebbe rappresentata dal Napoli. L'entourage del calciatore starebbe provando con forza a chiudere il cerchio e completare il passaggio di Ronaldo al Napoli nel corso del calciomercato 2022, club in cui l'ex Juve giocherebbe in prestito per poi tornare allo United.

Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sarebbe ormai convinto. Il numero uno azzurro sarebbe stato sedotto dall'idea di avere l'attaccante portoghese, che lo scorso anno ha segnato 24 gol con i Red Devils, per un anno.