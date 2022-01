Qualcuno si è accorto di qualcosa di incredibile avvenuto solo la scorsa estate dopo il vittorioso Europeo dei nostri? Qualcuno di fronte a un gesto, passato quasi in sordina, di un certo "sconosciuto" Sandro Tonali, che rinuncia a parte dell ingaggio per amore, non ha visto la luce? Non è da tutti...

E non intendo solo per il Milan ma per calcio in generale.

Da quanto tempo non siamo testimoni di gesti così puri e genuini che ci portano agli anni 80 dove un Van Basten mai avrebbe indossato la maglia dell 'Inter e viceversa un Matthaus mai quella del Milan e un Platini mai quella della Roma? Nemmeno per tutto l'oro del mondo...

anni 2000 - Messi un esempio... Totti l'imperatore di tutti assieme a Maldini e Del Piero e Zanetti sono stati gli ultimi.

Hanno scelto il sentimento al denaro che di poco avrebbe cambiato le loro vite. Magari due macchine in più e due case in più che già in una vita cosi lussuosa piena di ogni ben di Dio, poco avrebbero cambiato

Ebbene sono loro gli Eroi veri.

Di certo non Cristiano Ronaldo, non Ibrahimovic, non Mbappe, non Cahlanoglu, ma nemmeno Crespo o Vieri e potremmo stare qui fino all alba ad elencare la serie di soldati mercenari che hanno solo arricchito procuratori falsato la carriera e risultato di tutto mai amati veramente

Oggi dopo anni di calcio credo stia rinascendo qualcosa che mi auguro di rivedere e riconoscere in altri calciatori..

Sarebbe magnifico per una squadra associare la propria maglia a un volto che sai sara sempre li. Il calcio puo rinascere solo da questo...e gente come Raiola & Co torneranno a sfornare pizze a vita.