Ieri sera per me è stata una vera pugnalata in pieno petto, non tanto per il risultato della gara, che per carità mi scoccia tanto e mi fa arrabbiare, ma per quei fischi che hanno pesato più della sconfitta. Ancora una volta il sistema malato che gira attorno alla Roma e continua a mangiare allenatori su allenatori, ancora una volta la vince!

Mourinho era partito con il piede giusto, tenere lontano da Trigoria i veri nemici della Roma, la stampa malata. La partenza era quella giusta, bisognava fare il passo successivo, cioè mettere fuori dalla Roma tutti quelli che,travestiti da tifosi giallorossi,in realtà non sono altro che i veri nemici della Roma.

Quando Mourinho si è presentato alla stampa,a differenza di tanti altri tecnici che hanno fatto proclami e promesse che non hanno mantenuto e già si vede, ha parlato di lavoro, ha parlato di rinnovo, ha parlato di progetto a lungo termine. La stampa non aspettava altro che la Roma ieri sera facesse un passo falso, per poter attaccare Mourinho e togliersi dalla faccia gli schiaffi che il tecnico gli aveva dato nella conferenza stampa pre Milan. Mentre altre squadre, mentre altri tecnici vengono continuamente perdonati pur avendo fatto promesse di vittorie, pur avendo 26 nomi di gente di qualità, Mourinho lavora con 13 ragazzi che non si fermano da 12 gare di campionato più quelle di coppa,più le nazionali.



Non voglio trovare scusanti, il Bodo andava battuto,ma se l'arbitro comunque avesse concesso due rigori netti grossi come una casa,il risultato poteva essere 4 a 2. Se in campionato avessimo avuto il rigore con la Lazio,il rigore con il Milan e il gol convalidato a Torino, avremmo 4 punti in più, che vista la classifica,per una squadra che ha un progetto triennale non è,poi,così male.

Quei signori che ieri sera all'Olimpico fischiavano cosa vorrebbero stamattina? Vorrebbero che Mourinho convocasse una conferenza stampa e annunciare che va via? Sarebbero più contenti? In tempi non sospetti, quando ancora c'era Fonseca e di Mourinho alla Roma nemmeno si parlava, scrissi che se al posto di Fonseca fosse arrivato un qualsiasi altro tecnico,facendo i nomi di Conte,Guardiola,dopo le prime sconfitte sarebbero iniziati i primi mugugni. Detto fatto! Allora, se io potessi parlare a Mourinho, vorrei soltanto dirgli: mister non molli, non faccia il gioco dei veri nemici della Roma. Quei fischi fanno male, fanno male a me, figuriamoci a lei, ma non la dia vinta a chi anno dopo anno non fa altro che attaccare la Roma. So che se a lei mettessero a disposizione qualche giocatore in più con maggiore qualità sarebbe li nei primi due gradini a sgomitare. Spero vivamente che quei fischi non la facciano demordere e non facciano demordere nemmeno i Friedkyn. Sono convinto che a gennaio Pinto riuscirà, almeno in parte, a colmare quelle lacune del centrocampo,della difesa e dell'attacco. A lei non servono 26 nomi di grandi qualità,come ad altri,che comunque in Champions League sono una stella cadente appena visibile e in campionato vincono fino a gennaio. A lei per poter fare la differenza basta poco, perché i numeri li ha lei nel suo DNA. Vada avanti per la sua strada e mostri a questi signori che il campionato, così come le coppe finiscono a maggio. Fare i proclami a novembre e poi arrivare a maggio a stento in quarta posizione è da perdenti e Pioli questo lo sa bene!