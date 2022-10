Dopo la gara contro l'Udinese, Sarri era stato un fiume in piena! A causa delle pessime condizioni del terreno di gioco, il tecnico della Lazio aveva minacciato Lotito di trovarsi un altro allenatore.

Parole durissime, che avevano trovato il pieno appoggio della stampa e degli opinionisti. Sarri, però, non aveva scoperto niente di nuovo, in quanto questo problema era già stato portato alla luce da Mourinho un anno prima. Chi gode di buona memoria, sicuramente, ricorderà che, stampa e opinionisti, in quella occasione, non avevano avuto lo stesso atteggiamento riservato a Sarri, anzi! Infatti, tra i giornalisti, c'era chi accusava lo Special One di trovare solo scuse.

Purtroppo, a volte, le stesse parole non riscuotono la stessa importanza. Anche gli atteggiamenti, a dire il vero, spesso vengono visti in modo completamente diverso. Questa estate, infatti, il tecnico della Roma, José Mourinho, aveva pubblicato una foto sul suo profilo social, che lo ritraeva con un pc spento, un foglio bianco e i piedi appoggiati sulla scrivania. Una foto che potrebbe essere interpretata come pieno relax, ma non per la stampa nostrana, che in quella foto aveva visto un messaggio di Mourinho ai Friedkyn. Il messaggio in linee di massima recitava questo: "il mercato fin qui svolto non mi soddisfa, per questo o si fa qualcosa o vado via".

Certo! L'immaginazione non è mancata, bisogna dirlo. Ci sono diversi momenti, in cui le parole dette dallo Special One, anche se esplicitamente dicevano una cosa, venivano sempre viste, dalla stampa come un attacco verso Pinto, verso i Friedkyn. Diciamo pure che, la stampa e gli opinionisti, in base alla loro esperienza, abbiano ragione, perché, però, quando è Sarri o qualche altro tecnico, a fare certe dichiarazioni, non ci si va giù duro come con Mourinho? Dopo le parole durissime, pronunciate da Sarri nel post partita, la stampa, così come gli opinionisti, non si sono soffermati sulle dichiarazioni fatte dal tecnico, bensì sul problema che aveva portato Sarri a fare certe dichiarazioni! Se quelle stesse parole le avesse pronunciate Mourinho, sicuramente, avremmo letto che lo Special One si era stancato della Roma e dell'ambiente.



Perché se è Mourinho a porre il problema del terreno di gioco, è l'ennesima scusa, mentre se invece ne parla Sarri, il problema esiste? Come si può non vedere certi atteggiamenti? Così come per il problema infortuni! Per Spalletti, la probabile assenza di Anguissa, nella gara contro la Roma, è un grosso problema, mentre, per Mourinho, la sicura assenza di Winaldum e Dybala, no?

Vogliamo parlare del gioco? Se è l'Atalanta a vincere, pur giocando male è cinica, se lo fa Mourinho è perché mette il pullman davanti alla porta!



Qualcuno mi ha criticato, quando, in un altro articolo, ho attaccato le radio romane per l'atteggiamento distruttivo che hanno verso la Roma, purtroppo, però, è la realtà dei fatti. Tutto ciò che succede alla Roma viene sempre visto in modo totalmente, diverso! Sarri ha fatto benissimo a puntare l'attenzione sul pessimo campo dell' Olimpico, ma se avessero dato ascolto a Mourinho, tempo fa, piuttosto che attaccarlo, forse, oggi, qualcosa sarebbe cambiato!