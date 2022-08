Ciao a tutti! E' quasi un mese che non mi siedo in tranquillità a gustarmi un buon caffè davanti al mio pc e sono pronto a scrivere un articolo. Purtroppo la colpa è del calciomercato, e del mio lavoro che mi sta tenendo fuori dall'Italia per molti giorni. In casa sono divenuto un quasi sconosciuto, tanto che se non fosse per il telefono che fa le videochiamate non vedrei nè mia moglie, nè tantomeno i miei figli. E così ieri quando l'aereo che partiva da Bristol (Inghilterra) a Fiumicino (Roma) ha aperto il suo portellone, ecco che ho respirato, dopo quasi un mese, l'aria della mia città. Si, è vero, è piena di smog, ma mi ha fatto risentire di nuovo a casa - anche se poi da Fiumicino per rincasare c'erano altri 50 km di auto da fare. Cosa ho fatto in tutto questo tempo? Ho girato l'Europa e varie parti del mondo: oggi mi trovavo a Berlino, domani a Helsinki, altri giorni nel Principato di Monaco, il giorno seguente a Melbourne e così via, ho girato tutti oi giorni. Sembravo una trottola impazzita. Così, dopo aver interagito con più di cinquanta società per portare giocatori giovani o stagionati nel nostro campionato, di cui più del 50% sono arrivati e giocano nelle società di A e B, è arrivato il meritato e agogniato riposo, che non sarà più lungo di questo fine settimana.



Infatti già lunedì alle ore 4 sarò di nuovo in viaggio stavolta verso Yokohama, in Giappone, dove sto tentando di portare un giovane prospetto di cui, si dice, possa essere il nuovo Miura, attaccante del Genoa anni '90 che ancora oggi gioca alla veneranda età di 55 anni. Si tratta di un classe 2006 che andrò a vedere nella sfida tra le giovanili del Gamba Osaka. Già due società italiane importanti si sono mosse per assicurarselo ed io sarò proprio là per dare loro delle buone nuove, si spera. Beh che dire? Mi è mancato molto il non poter scrivere un pezzo, mi è mancato il leggere i miei preferiti, i loro racconti di vita oltre il calcio e le loro idee sulle proprie squadre. Oggi farò una bella lettura in santa pace, i miei figli sono stati invitati ad una festa al quale andrà anche mia moglie, quindi dopo un bel pranzo cucinato dal sottoscritto, mi siederò sul mio bel divano piedi sulla sedia come di consuetudine nei momenti di relax, pc portatile alla mano e lettura, e perchè no se ne avrò voglia e se il pezzo mi avrà colpito in positivo lascierò un commento positivo - perchè commentare in modo negativo non è che mi piaccia molto, piuttosto preferisco non scrivere nulla. Ho visto a distanza la partenza del nostro campionato, ho visto Juventus-Roma e devo dire che il pari è giusto; bene la Juve nel primo tempo, meglio la Roma nella ripresa, non ho seguito il Milan che ha vinto, ed oggi metterò la cuffia ed ascolterò le restanti, anche perchè sorò talmente rilassato che non mi andrà di accendere la tv. Quindi non mi resta che salutare tutti gli utenti di VXL e la redazione.

Un Saluto!

5 Maggio 2022