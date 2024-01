Volevo chiedere scusa a Sinner, Io vivo in Messico, la finale degli AO qui da me iniziavano alle 3 am, dopo 5 caffe' e vedendo la batosta che stava rimediando, ho deciso tristemente di andare a dormire. Per motivi di lavoro mi sono dovuto svegliare alle 7 am ( dormendo solo 3 ore), mi sono fatto la doccia e per curiosita' ho voluto vedere per quanto aveva perso Jannik.

Non ci credevo, l'ha ribaltata!!! Grazie!

Giovane italiano che ci fai gioire e ci restituisci l'orgoglio di essere Italiani, Grazie!

Fenomeno geniale che con il tuo sorriso sornione ci regali credibilita' e speranza. Grazie!

Ragazzo pulito e solare che ci rimetti sulla vetta del mondo di uno sport complicato, fatto di SuperUomini tutti muscoli e vene gonfie.



Oggi mi hai dato una lezione ... Ho capito che non bisogna mai mollare, oggi so che tu puoi fare miracoli!

Solo mi fa male sentir parlare alcuni connazionali beceri e stupidi che tirano fuori il fatto che tu non rappresenti l'Italia, che tu sei straniero...

Che brutte cose.

Caro Jannik, tappati le orecchie, vai avanti, devi sapere solo che noi veri Italiani oggi vorremmo essere i tuoi genitori, i tuoi fratelli, un parente stretto, il nostro cuore gonfio e' tutto per te...

Grazie ancora!