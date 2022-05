Devo confessare che, se esporvi il "mondo" delle scommesse, nel tentativo di non farvi gettare al vento i vostri risparmi, è stato relativamente facile e molto piacevole, non dovrebbe esservi sfuggito quanto abbia evitato di proporre pronostici.

L'ho fatto in due occasioni, bene nella prima, male nella seconda, a causa dell'imprevisto passo falso casalingo della Juventus.

Il solo fatto di pensare che qualche lettore si fosse affidato ai miei consigli, perdendo la giocata, mi ha fatto sentire talmente in colpa nei vostri confronti che avrei voluto smettere di scrivere.

Eppure sono in molti pronti a distribuire consigli, totalmente a caso, forse nel solo tentativo di fare i "fenomeni", di indovinare uno o più risultati, totalmente inaspettati, per esibire vincite tanto stratosferiche, quanto costantemente sbagliate.

Quale logica spinge a consigliare di giocare il pareggio in Juventus / Venezia, o, ancora peggio in Napoli / Sassuolo? Ogni giocatore parte sempre dalla considerazione di studiare la partita sulla quale vuole scommettere.

Ecco perchè, nel rispetto di chi aveva proposto quei pronostici, avevo commentato prima che si giocassero le partite. Qualora la Juventus avesse dovuto pareggiare, allora la logica portava a giocare una doppia, 0 a 0, o gol. Ragionamento similare per il Napoli dove qualora fosse arrivato il pareggio sarebbe stato con gol e non certo per 0 a 0. In questo modo, anche volendo seguire un suggerimento che appariva "incomprensibile" ed illogico, confrontando il valore delle formazioni, le vittorie per 2 a 1 della Juventus e di 6 a 1 per il Napoli, avrebbero ugualmente procurato una vincita e non, come accaduto, la perdita di quanto suggerito di giocare. Personalmente non vedevo neppure la vittoria della Lazio a La Spezia, ma li entriamo nel mondo della casualità e se il fuorigioco di Acerbi, per quanto netto, non viene rilevato ne dall' arbitro e neppure dalla var, allora è bravo chi ha pronosticato la vittoria della squadra allenata da Mister Sarri.

Scommettere, non obbliga ad essere alla ricerca di risultati teoricamente quasi impossibili, ma piuttosto a trovare quelli che sembrano certi. A costo di essere ripetitivo, è questo che differenzia il giocatore "vincente" da quello "perdente". Se selezionate le squadre più forti dei soliti cinque campionati che vi ho nominato moltissime volte, giocate una scommessa da 2€, con dieci vittorie, potete stare certi che una scommessa la vincete sicuramente. Per quanto possiate essere bravi, scegliere solo partite di un determinato campionato, ad esempio la serie A italiana, riduce notevolmente le vostre possibilità di vittoria.

Provate a seguire due squadre del Campionato Inglese. Manchester City e Liverpool, sono certezze, meno Chelsea, Totthenam, Arsenal e Manchester Unt, tutte in lotta per la qualificazione Champions. Due francesi, evitando il PSG che viene proposto sempre a quote troppo basse e ormai campione di Francia. Marsiglia, Lione e Nizza, ma anche Monaco e Rennes, sono squadre interessanti, spesso in gol e in lotta per posizioni importanti. Poi due tedesche e a scelta due italiane o due spagnole. Guardate le assenze per infortuni e squalifiche, evitate di giocare le squadre in crisi, più facile che continuino a far male che ad un improvviso cambio di rendimento e, specialmente accontentativi di vincite anche modeste, magari usando le doppie: 1x, 2x o 12, per aumentare le vostre possibilità.

Giunto alla penultima puntata, soddisfatto per il lavoro proposto e specialmente per il numero di lettori, provo a selezionare le solite otto partite, proponendole nel modo già esposto nelle puntate precedenti.

Come da mia abitudine ho studiato più partite, confrontandomi anche con il "Baffo", un vero esperto in materia, che riesce a vincere con una continuità che sfiora l'incredibile.

Come ho più volte evidenziato, fondamentale è non sbagliare la scelta delle quattro squadre da inserire nella scommessa base. Quelle a seguire sono l'incremento del guadagno a cui si ambisce, dove anche prendere qualche "rischio sportivo", può avere una logica, oltre al piacere personale di misurare le proprie capacità. Un'ultima considerazione, l'Inter che batte l'Empoli o il Milan, imbattuto a Verona, sono risultati molto probabili, ma che non gioco, per scelta, poichè essendo tifoso non voglio mescolare sentimenti diversi e specialmente non voglio mettermi in difficoltà fra una scelta di cuore o di portafoglio.

Queste sono le partite che ho analizzato :

*Nizza - S Etienne è 1 fisso, da giocare anche con l'handicap di 1 gol, che generalmente sbaglio

*Nantes - Rennes gol dovrebbe essere sicuro, over 2,5 invoglia per la quota

*Chelsea - Wolves 1, le volpi sono in crisi e la squadra di Londra non può perdere nuovamente, con l'handicap di un gol aumenta notevolmente la teorica vincita

*Cristal Palace - Watford 1 la squadra di Pozzo è ormai retrocessa e dimessa

*Lazio - Sampdoria 1 fisso quota 1,50

Sassuolo - Udinese over 2,5 o gol

*Salernitana - Venezia, il recupero rinviato per covid 1 a 1,80.

Brescia - Reggina 1 ultima chiamata per la squadra del presidente Cellino

*Perugia - Monza 2 non semplice, ma garantirebbe promozione in A, la quota a 2.10 mi invoglia a prendere questo rischio, anche per Silvio e Galliani

*Colonia - Wolfsburg 1 la squadra di casa è in grande forma, dubito possa tradire a 1.65

Herta B. - Magonza 1 rischioso a 2.55, ma 1x o gol potrebbe essere più indicato

Atlh Bilbao - Valencia 1 la squadra basca è in grande forma e la quota è buona 1.60

A. Madrid - Real Madrid under 2.5 derby senza goleade, se gioca una squadra di Simeone.

Di queste 13 partite, la proposta si è focalizzata sulle squadre a cui ho applicato un asterisco. Fate attenzione che la partita Salernitana/Venezia si gioca giovedì. Come da mia abitudine non l'ho inserita fra le prime quattro poichè l'eventuale sbaglio potrebbe invogliare a giocare nuovamente, mentre la "nostra linea di condotta" non transige da un unica giocata settimanale.

Il Nizza nella seconda e terza scommessa è proposta con l'Handicap di un gol, cosa che si potrebbe fare anche con il Chelsea, ma ho evitato di fare il "fenomeno". Nizza 1 Chelsea 1 Cristal Palace 1 Lazio 1. 4 vittorie casalinghe, giocata da 6 € Nizza 1H Chelsea 1 Cristal Palace 1 Lazio 1 con Salernitana 1 e Nantes over 2.5 con 4 € ripetere la giocata precedente aggiungendo il 2 del Monza e 1 Colonia, con 2 €.

Mi farebbe particolarmente piacere interagire con qualche lettore, per analizzare eventuali sbagli o suggerimenti. Ci vediamo mercoledì prossimo, per l'ultima puntata.