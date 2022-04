Fare una scommessa sportiva significa mettere in prova le proprie conoscenze e verificare se si è capaci di trasformarle in "pronostici vincenti". Ciò implica che non sia sufficiente accontentarsi di poche e frettolose informazioni, ma che bisogna dedicare del tempo al fine di selezionare, con cognizione logica, le squadre che si vogliono giocare.

Nelle puntate precedenti ho cercato di trattare, in forma sia generale che colorita, cosa ci sia dietro una facciata, apparentemente fin troppo bella, ma ricca di insidie. Nell'ultima puntata ho esposto il mio modo di giocare, con i pronostici di un vero "intenditore" come è il Baffo con il suo pronostico per il fine settimana.

Mi sembra quindi logico, partire proprio dalla "teorica vincita" che si è concretizzata, a dimostrazione che sono riuscito ad abbinare, la teoria spicciola alla pratica.

Sulle otto formazioni proposte, abbiamo sbagliato l'Arsenal nella seconda scommessa e l'Empoli nell'ultima, ma monetizzando la nostra giocata con la prima scommessa, la più onerosa.

Per rinforzare argomenti già affrontati, la squadra di Londra, che perde male una partita dove era ampiamente favorita, è allineata con quel ragionamento che riguardava il feeling che ogni giocatore ha con determinate formazioni. La squadra oggi allenata dallo spagnolo Arteta, è spesso altalenante. Benchè stia lottando con il Tottenham per una qualificazione Champions, tanto difficile quanto importante, sbaglia completamente partita, perdendo in casa per 2 a 1. Una coincidenza fin troppo ripetitiva, quando sono io a giocarla. Un motivo più che sufficiente per cercare di non riproporla in futuro. Diverso è il discorso che riguarda l'Empoli. Che fosse una partita rischiosa, ne ero consapevole, invogliato dalla quota ho voluto fare il "fenomeno", senza seguire i suggerimenti del Baffo e sono stato regolarmente punito. L'over 2,5 fra Sassuolo / Atalanta, che era nella lista dei consigli, aveva una logica ben maggiore, ma a partite giocate è semplice scriverlo.

Riassumo velocemente per chi non avesse avuto l'occasione di leggere la terza puntata, evidenziando con moderata soddisfazione, la risposta più che positiva, che sta accompagnando questa rubrica a puntate.

Servono otto pronostici, da giocare, suddividendoli, in tre scommesse. Con quattro formazioni, sulla prima, a cui aggiungerne due, nella seconda e concludere con la terza, con tutte le otto formazioni selezionate.

L'obiettivo minimo è vincere la prima scommessa, che dovrebbe già assicurare un guadagno quasi triplo all' investimento fatto. Le ulteriore vincite sarebbero il premio a cui ogni scommettitore ambisce.

L'ipotetica spesa che ho quantificato in 12 € settimanali, dovrebbe essere così suddivisa: 6/4/2, accontentandosi di giocare una sola volta. Ecco un esempio che spero sufficientemente comprensibile.

Prima scommessa, le squadre A, B, C, D.

Seconda scommessa, ancora A, B, C, D a cui aggiungere E, F.

Ultima scommessa sempre A, B, C, D, E, F con l'aggiunta di G, H.

E' superfluo sottolineare quanto sia complicato riuscire ad indovinare otto pronostici, specialmente se si decide di non scegliere fra vari campionati.

In un panorama vastissimo di campionati e squadre, bisogna avere la "capacità" e la "fortuna" di scegliere le squadre e le partite giuste. Se siete già scommetitori abituali è inutile che distilli consigli che probabilmente non verranno presi in considerazione. Il mio personalissimo suggerimento, come già scritto ripetutamente è di non avventurarsi in campionati sconosciuti, ma fra questi sette: Italia, serie A e B, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra: Premier League e Championship.

Saranno già ampiamente sufficienti per misurare le vostre capacità. So benissimo che ad esempio chi gioca gli over 2,5, che significa che in una partita si debbano segnare almeno tre gol, scommetterà volentieri sulla serie B olandese, ma è sempre una questione di tempo e conoscenze, quelle che in molti non hanno.



Un altro suggerimento riguarda gli inizi di stagione, quando i pronostici sono storicamente più difficili da indovinare, poichè non si hanno ancora notizie sufficienti per conoscere le reali forze delle squadre. Così come nel finale di campionato molte partite sono di facile lettura, al punto che spesso le agenzie non accettano le scommesse. La cosa migliore è seguire l'andamento delle squadre che scegliete di giocare e verificare se siete in "sintonia". Personalmente ho una serie vastissima di squadre che puntate regolarmente mi hanno fatto vincere. Penso all'Atalanta, la Sampdoria, la Roma, il Vicenza, il Brescia e il Verona, ma anche il Leicester di Ranieri, il Leeds di Bielsa, il Fulham regolarmente in gol ogni settimana, o il Watford della famiglia Pozzo. In Francia, il Lilla, il Marsiglia, il Nantes, mentre in Germania, Francoforte, Herta Berlino o Borussia Dortmund e in Spagna il Valencia e l'Atletico Bilbao. Se a queste aggiungo l'Arsenal, che mi ha fatto più perdere che vincere, come il Manchester Unt, il Lipsia o il Barcellona, squadre con le quali probabilmente non ho fortuna nella scelta del pronostico, ecco che appare fin troppo chiaro che bisogna avere almeno una "infarinatura" su una ventina di squadre per poterne selezionare otto.

Non penso vi sia sfuggito che molte delle formazioni citate non sono al top nei rispettivi campionati, una scelta voluta perchè le quote proposte sono molto più alte e interessanti. Un esempio pratico Totthenham/New, Castle la vittoria della squadra di Conte era quotata 1.50, ma ho preferito giocare Udinese/Cagliari, con la vittoria dei padroni di casa a 2.0 , prendere un rischio, calcolato, senza inserirla fra le prime quattro squadre. Un puro dato statistico, hanno vinto entrambe 5 a 1.

Nel selezionare le partite vanno presi in considerazione molti dati, ma è indubbio che più la quota proposta è alta, più è difficile da indovinare, ma allo stesso tempo incrementa notevolmente la teorica vincita. Chi poteva pronosticare che la Fiorentina vincesse a Napoli? Non certamente chi usa il mio metodo di giocare, ma con altri, che avrò occasione di esporre sì.

Giocare le partite con GOL, oltre a proporre sempre quote interessanti, porta il vantaggio di poter indovinare ben prima del novantesimo. City /Liverpool ad esempio era già 1 a 1 al diciassettesimo minuto. Così come giocare, l'over 1,5 al primo tempo, che in pratica significa almeno due gol segnati nel solo primo tempo, verrà sempre proposto a quote molto alte, in considerazione che sono pochissime le squadra che possono "garantire" un pronostico così rischioso. Sicuramente il PSG, il Chelsea, il Bayern, a volte il Liverpool, ma poche altre e non certamente il Barcellona di questa stagione o l'Inter e la Juventus. Sono "finezze" a cui ci si può dedicare una volta accumulato un buon numero di vincite, ma specialmente giocati in sistemi che possano anche mettere in preventivo degli eventuali sbagli.

A costo di essere ripetitivo voglio insistere sul concetto "CARDINE" di questa semplice guida al mondo delle scommesse.

L'obiettivo è vincere soldi, non certo di perderli. Serve metodologia, tanta pazienza e controllo delle emozioni. Fra tanti che perdono, noi vogliamo annoverarci fra quelli che vincono, che ci sono, senza rincorrere vincite roboanti, ma improbabili, ma accontentandoci della goccia continua, utilissima per divertirci e avere una entrata extra. Quando avremo vinto un "gruzzoletto", sufficiente a farci giocare con i "loro soldi" e non con i nostri, potremmo dedicarci ad alcuni esperimenti e, perchè no, a vincite ben più remunerative.



Nell'auguravi una BUONA PASQUA vi do appuntamento alla prossima puntata e a mercoledì prossimo, non senza proporvi i suggerimenti del Baffo anche per questo fine settimana.

Prima scommessa, quattro vittorie casalinghe; importo di 6€

Fiorentina - Venezia 1

Juventus - Bologna 1

Manch Unt - Norwich 1

Lione - Bordeaux 1

Seconda giocata da 4€, ripetere le prime quattro partite e altre due vittorie casalinghe:

Fiorentina 1 Juventus 1

Manch Unt 1 Lione 1

Cremonese - Cosenza 1

Nizza - Lorient 1

Nella terza e ultima da 2€ sulle prime sei partite portiamo una variante, la Juventus vincente con H (handicap di 1 gol, quindi 2 a 0, 3 a 1);

una vittoria casalinga e una partita con gol Fiorentina 1 Juventus 1;

H Manchester 1 Lione 1

Cremonese 1 Nizza 1

Athletic Bilbao - Celta Vigo 1

Union Berlin - Francoforte GOL