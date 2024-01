Introduco questo pezzo affermando che sono seriamente preoccupato dalla (non) evoluzione culturale di questo paese: un grumo informe di atomi incapace di formare legami covalenti ma in grado solo ed esclusivamente di prendere a qualcun altro per dare a se stessi. Tra secessionisti, sceriffi improvvisati, fantomatici esperti di politica estera con la terza media e imprenditori prenditori, la mia già debole volontà di rimanermene nel Belpaese da neoingegnere pare essersi affievolita come un lumicino quando passa il Maestrale.

Ma questi sono affari miei, qualcuno urlerà.

E io potrei urlare che pure le vostre pensioni saranno affari vostri.

Caso Maignan.

Leggo di persone che negano la volontà razzista, leggo invece di altri che sembra quasi abbiano individuato in questi cinque colpevoli il serpente nel loro paradiso terrestre. Io vi chiedo semplicemente: ma ci siete mai stati in curva? O meglio: avete idea di chi componga le curve italiane? Fascisti castrati dalla storia che, dopo il turno in magazzino e la Corona pomeridiana, trovano il loro punto di sfogo su 22 milionari che inseguono un pallone, cosa potremmo mai aspettarci? Il rispetto per il diverso? In un paese dove, al contrario degli USA, la grandissima parte di popolazione è ancora bianca, cattolica e, da elezioni, conservatrice? Io no.

Io non mi meraviglio di nulla, non mi meraviglio delle lotte tra tifoserie in autostrada, non mi meraviglio dei morti fuori dagli stadi, figuriamoci se mi meraviglio di un urlo razzista al fenomeno francese milanista.

Eppure tutti si meravigliano, quasi come se il razzismo fosse un’entità a sé, come se un assalto alla sede di un sindacato fosse più accettabile dell’odio razziale.

La verità è che gli stadi sono ricolmi di sterco, ricolmi di persone che hanno sempre avuto il coltello dalla parte del manico fin quando il mondo non gli ha sputato addosso e li ha lasciati a marcire in qualche sgabuzzino a fare la fame. Ve la ricordate la tifoseria laziale con le foto di Anna Frank? Ve la ricordate la tifoseria del Verona impegnata a mandare all’ospedale il primo che passa a Peschiera? Io sì.

Sta tutto lì il punto della questione: si può normalizzare il nero quanto si vuole e allora l’odio verrà riversato sulle persone omosessuali, piuttosto che sui musulmani, piuttosto che sulle mogli a casa, un odio viscerale nato nella mente di persone mediocri che dovrebbero stare in carcere o isolati in mezzo all’Oceano Atlantico.

Vogliamo risolvere una volta per tutte almeno la questione stadi? Si applichino le leggi inglesi, si chiudano le curve, si arrestino i violenti, si proponga un prodotto migliore a cui anche una famiglia qualsiasi possa partecipare senza paura di trovarsi un vetro rotto nell’occhio. Perderemmo l’atmosfera? Amen. Le società perderebbero tifosi allo stadio? Ne acquisterebbero altri.

Maignan ha fatto benissimo a interrompere la partita, anzi, avrebbe dovuto portare la questione fino in fondo: rossoneri nello spogliatoio e 3-0 a tavolino con buona pace di Maresca, AIA e soprattutto tifosi Udinesi.

Che cosa sarebbe successo dopo? Di cosa si sarebbe parlato per mesi con un campionato falsato? Si sarebbero presi provvedimenti contro l’Udinese? Si spera di sì, e non con la chiusura della curva per una giornata, ma punti di penalizzazione o la chiusura dello stadio per tutta la stagione. La mia maestra, quando sorprendeva qualcuno a copiare, puniva tutta la classe, in tal modo il colpevole perdeva anche il sostegno dei compagni, la reputazione nella comunità. Perché solo così puoi risolvere un problema sistemico, colpendo tutto il sistema, di modo che le cellule buone annientino le cattive.

Voglio sottolineare ciò che è stato però il vero nocciolo di gravità del discorso e che mi disillude della bontà di questo popolo, o almeno di parte di esso: i fischi per la reazione di Maignan. Fischi che mostrano come, pure nel contesto di una partita di calcio qualsiasi, l'unica cosa che conti per l'italiano siano i propri interessi, i propri goal, la propria squadra. E mi è toccato pure sentire lamentele per i fischi arabi (giustificati dalle loro tradizioni culturali) al ricordo di Rombo di Tuono?

E attenzione, niente favoritismi o amicizie, cari italiani, tutti pronti a difendere il proprio giardino. La mia cara Inter, nonostante la tanto professata internazionalità, è una delle prime a non ammettere l’esistenza di una curva violenta e razzista tra i propri ranghi. E dovrebbe essere una delle prime, invece, a seguire quell’esempio Juve, per qualche motivo non meglio conosciuto andato poi a cadere col tempo, che ha voluto proprio imporre le direttive della tanta osannata Premier League, almeno per un lustro.

Il calcio è uno sport popolare, è vero, è uno sport di tutti ma non per questo deve essere un porto franco dove i criminali possono sentirsi liberi. Prendessero esempio dal Rugby, ricco di uomini più grandi sia nel fisico che nell’anima.

Non fosse che poi mi giro dall’altra parte e vedo al governo proprio i rappresentanti di questa gente, povera Ita(g)lia.