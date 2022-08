Milan ha dimostrato una disinvoltura spaventosa. Chiunque scende in campo, fa la differenza. De Kateleare? Come Kaka... Kalulu di un'altra categoria ​​​​​​

Il Milan doveva prendere Botman ha 35/40 Milioni? Ha fatto benissimo ha rinunciare ,con un Pierre così, sarebbe stato uno spreco. Krunic e Calabria magnitudo 8.0, come un terremoto sono sempre presenti nelle azioni importanti del Milan, tutto cuore e tutta corsa. Rebic sarà il vero centravanti del Milan. Ante devastante, mai così forte da 3 anni, di solito Rebic segna nella seconda parte di stagione, invece ha già iniziato alla grande, che potenza e strapotenza. Adesso arriviamo alla vera sorpresa De Kateleare, ho visto Kakà. Ripartenza da spesso Gonzales, imprendibile è soprattutto tecnica al potere, ne salta due ,tre alla volta, segna un Eurogol con disinvoltura (peccato che lo hanno annullato). Signori in Italia c'è un nuovo fenomeno, Charles de Kateleare e il colpo della seconda Stella del Milan. Il Milan nettamente favorito per la vittoria della seconda Stella.

​​​​​