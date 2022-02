Sarri, allenatore della Lazio, ha definito la Coppa Italia come un torneo "antisportivo", evidenziando quanto le squadre che giocano il quarto di finale, in casa, siano notevolmente avvantaggiate per il passaggio del turno. Ragionamento più che condivisibile, ma nello specifico del confronto fra Milan e Lazio, totalmente annullato dalla prestazione della squadra da lui allenata, sconfitta con un perentorio 4 a 0 al limite dell'imbarazzante.

Una prestazione per altro, fotocopia della partita valida per il campionato e giocata alla terza giornata. L'occasione è però perfetta per evidenziare i limiti di una competizione che ha ampi margini di miglioramento. La seconda manifestazione nazionale è strutturata malissimo e in questo format sono poche le partite attraenti. Non segue alcuna logica, ne sportiva, visto che il tabellone non premia alcun piazzamento, ne tanto meno di territorio, perdendo molta della sua potenzialità.



Il grande Bartali, l'indimenticabile Campione sui pedali, rivale di Coppi, usava una frase che calzerebbe perfettamente alla situazione: "E' tutto da rifare". Non proprio tutto, poichè lo spot di presentazione, che viene trasmesso prima degli incontri, è molto bello e riesce con poche immagine a trasmettere quelle bellezze Italiane che tutto il Mondo ci invidia.

Eppure mentre altre "Grandi Nazioni pedatorie" promuovano nel modo migliore tale manifestazione, facendo il possibile, in modo corretto, perchè le squadre meno importanti possano avanzare per esaltarne l'impresa, per cavalcare quel "nothing is impossible" che affascina e coinvolge, la Federazione Italiana fa l'esatto opposto. La recente eliminazione del PSG, quella del Bayern Monaco, lo scorso anno, sono le vittorie di Davide contro Golia, che è inutile nasconderlo, sono le più belle e piacciono a tantissimi. Altro che Super Lega, l'esatto contrario, senza l'insorgere dei tifosi, ma viceversa partecipi nella competizione che incarnerebbe i valori dello sport. Purtroppo fino ad oggi così non è stato. Basterebbe poco, un tabellone in stile tennistico a 64 squadre, con le 20 formazioni di A, le 24 di B e le 20 migliori classificate della serie C, per trasformare una manifestazione oggi insignificante, fino alle semifinali, in ben altra cosa. Sicuramente la migliore delle promozioni per un calcio che ha bisogno di partecipazione, di appassionare i giovani, ma specialmente alla ricerca di risorse economiche e platee mondiali.

Un pacchetto televisivo fatto di 65 partite, interessanti fin dal primo turno, riuscendo ad abbinare il calcio al territorio, per una Coppa Italia ad espressione del suo nome, al passo con i tempi, sicuramente finalizzata al business, ma esaltando le bellezze italiane, attraverso lo sport più amato nel Mondo. Trentaduesimi e sedicesimi con partite secche, in casa delle squadre classificatesi peggio nel campionato precedente. Ottavi e quarti, in campo neutro, scegliendo città che ci sono invidiate e meta di turismo, da Nord a Sud. Semifinali con partite di andata e ritorno, per concludersi con la finale a Roma. In palio, non solo l'ambito trofeo, ma anche la possibilità di accedere direttamente alla Champions. Sembra impossibile dover constatare come le "grandi menti federali", siano costantemente alla ricerca di esportare partite di calcio, in terre esotiche e ai più irraggiungibili, quando dobbiamo solo esportare la "nostra unicità" e invogliare a venire a respirare le "magie dell'Italia".

Ma archiviamo anche questa annotazione e veniamo al presente.

La prima semifinale è definita. L'Inter supera agevolmente una Roma più brutta del previsto e Mou non è assolutamente privo di colpe e il Milan passeggia su una Lazio fin troppo arrendevole. In attesa di conoscere le vincenti fra Juventus/Sassuolo e Atalanta/Fiorentina, un dato è già assodato: una delle due squadre milanesi sarà in finale. Ancora derby, sempre più avvincente, in una duplice sfida che può valere moltissimo, non solo in ottica Coppa, ma anche per il Campionato.

Chi uscirà sconfitto difficilmente riuscirà a scrollarsi di dosso le "tossine", le critiche e le polemiche che i due incontri lasceranno in eredità.

Chi vincerà? Impossibile sbilanciarsi in un pronostico, anche solo per il fatto della distanza fra le due partite, sei settimane, in un calendario che, specialmente per la squadra allenata da Mister Inzaghi, è affollato anche dagli ottavi di Champions. Il Milan ammirato ieri sera fa ben sperare. Le assenze, per quanto gravi, sembrano irrilevanti. Il gioco scorre fluido, la condizione fisica appare in costante crescita e l'avvicinarsi della primavera può essere importante per quei nostri giocatori la cui fisicità non è l'arma migliore. I "ragazzi" di Mister Pioli, superano la Lazio agevolmente. Il primo gol di Leao, nasce da una verticalizzazione di Romagnoli, di fattura pregiata. Un passaggio alla Gianni Rivera che, complice il mancato fuorigioco della difesa biancoceleste, proietta il nostro portoghese a tu per tu, con l'ex Reina, portiere laziale, trafitto da un preciso diagonale. A seguire la facile doppiette di Giroud, che conclude in rete le accelerazioni di Leao e Theo.

Nel secondo tempo, fra cori e onde di una tifoseria sempre presente e caldissima, da segnalare la girandola di cambi e il gol di Kessie. La prestazione di Diaz è la nota più positiva della serata. Era da tempo che non lo ammiravamo così veloce e preciso. Probabilmente abbiamo, o semplicemente ho, sottovalutato i postumi del Covid.

Ma è tutto l'organico a dare segnali da "Grande Squadra". Nei cambi proposti da Mister Pioli si può dare anche una lettura ben chiara di quali giocatori avranno più peso in questa volata finale fatta di 16 o 17 partite.

La conclusione è fin troppo chiara, una Coppa Italia da rifondare e un Milan che ci fa sognare.