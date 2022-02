Siamo alla vigilia dell'ultima sera, e tutti aspettiamo ardentemente la proclamazione della canzone regina della manifestazione.

Ieri sera ci sono state le cover, e come sempre hanno scaldato gli animi e le sensazioni di un revival giocato su brani memorabili, dove Battisti è stato rappresentato con due canzoni e De André solo una. Amo tantissimo entrambi, ma sembra che chi li voglia rappresentare non sappia scegliere le canzoni più forti e iconiche di questo duo "mostruoso". Un plauso lo devo fare a Iva Zanicchi, per avere portato un brano che lei ha vissuto in "diretta", ovvero quel "Canzone" di Don Backy, grandissimo compositore e cantante oggi dimenticato, ma che fornì le migliori canzoni al grande Celentano, prima di litigare e staccarsi definitivamente dal "Clan".

Hanno vinto Morandi e Jovanotti, che grazie a dei brani in loro possesso, "Occhi di ragazza", Un mondo d'amore", "Ragazzo fortunato" e "Penso positivo", hanno sbaragliato il campo. Per i due interpreti si tratta di un ritorno in Liguria non solo in chiave festival, ma per un fatto che li accomuna: entrambi hanno fatto il militare proprio in questa regione. Morandi fece il C.A.R. ad Arma di Taggia, paese limitrofo con Sanremo, mentre Lorenzo Cherubini in arte "Jovanotti" fu arruolato ad Albenga, una quarantina di chilometri prima.

Si sa la classe non è acqua e il sodalizio Morandi-Jovanotti ha confermato la grande forza dei nostri amati cantanti e la forza delle loro canzoni, autentiche colonne sonore della nostra vita quotidiana.

Ma torniamo alla competizione principale. Se devo essere sincero, alcune canzoni mi sono piaciute, ma su altre esprimo perplessità. La prima riguarda il brano "Brividi" del duo Mamhoud-Blanco. Sono in testa, ma non riesco a capire cosa abbia di meglio rispetto ad altre canzoni che a mio avviso propongono testi e musica nettamente migliori, oltre ad una originalità che in questo caso non riesco a cogliere. La canzone in esame mi sembra una ripetizione del brano che l'anno scorso arrivò secondo, "Chiamami per nome", e l'utilizzo spasmodico delle distorsioni dei microfoni, che falsano le voci, ma che non aggiungono niente di nuovo. Eppure sono considerati i due vincitori, sembra senza alcun dubbio nelle previsioni. Nei primi posti troviamo Elisa, con "O forse sei tu" , che mi trova già più concorde nella stima delle canzoni da premiare, con una seconda parte molto suggestiva ad opera di un giochetto corale di buon effetto. Sempre tra i favoriti non può mancare il Gianni "nazionale", quel Morandi che invece di partecipare a "Voice senior" distrugge ancora oggi, ultrasettantenne, i giovani che non trovano ancora le contromisure al cospetto di tale gigante. Non messo male c'é pure un altro "vecchietto", stavolta il "Massimo" nazionale, il buon Ranieri, che ancora oggi ci fa sognare. Le mie canzoni preferite? Io amo sempre andare un pò contro corrente, ma spesso ci ho preso. Anni fa arrivò uno mezzo ubriaco sul palcoscenico e fu eliminato con un bell'ultimo posto, era Vasco Rossi, e la sua "Vita spericolata" è ancora l'inno dei giovani di allora e di oggi. Mi permisi di dire che per me era molto bravo, ma fui deriso dagli amici e conoscenti. Dopo non riuscii nemmeno a dire: l'avevo detto. Sappiamo che non si può mai dire. Come pure l'Eduardo De Crescenzo, che con la sua "Ancora" fa da sigla delle trasmissioni di Marzullo. La canzone mi stupì, ma almeno in quel caso non vinse ma non fu denigrata. Per non parlare di tanti anni prima quando Lucio Battisti, alla sua unica partecipazione a Sanremo fu eliminato all'ultimo posto con "Un'avventura", e malasorte ebbero anche i Dik Dik e Donatello con quella che ancora oggi è considerata una delle più belle canzoni del Festival: "Io mi fermo qui".

Nell'odierno Festival metto nella mia hit parade personale tre canzoni: "Tuo padre, mia madre, Lucia" di Giovanni Truppi, che reputo bellissima e con una vena di originalità mista a quella piccola malinconia, che un testo dolce e delicato consegna all'amore delle nostre sensazioni. Lucia è la figlia dell'autore. Altro pezzo che mi piace è "Dove si balla" di Dargen D'Amico, cantautore che ha collaborato alla canzone "Mille" di Berti, Fedez e Lauro. Musicalmente ballabile ed orecchiabile, potrebbe diventare un tormentone! Al terzo posto metto un ex-equo, "Ciao, ciao" della Rappresentante di Lista, e la canzone di Elisa, "O forse sei tu" .

Ma Sanremo è anche il folklore che scatena, con le sue vallette, il conduttore e gli ospiti. Sappiamo che Amadeus ha sempre privilegiato ospiti italiani, sia per rispetto alla nostra musica che anche al budget sicuramente meno costoso rispetto a quello che porterebbe ad accogliere artisti internazionali. Le prime donne sono state un crescendo. La timida ma ancor bellissima Ornella Muti non ha scaldato molto gli animi, la giovane Lorena Cesarini, non è una "panterona" da palcoscenico, e seppure abbia calcato un tema forte come quello del razzismo, è sembrata un pò scontata e ripetitiva. Con Drusilla Foer si è incominciato a vedere una donna "vera". Ha infatti incarnato le qualità e i difetti delle donne, con arguzia e forza d'animo, e non ha parlato della sua condizione come una vittima del mal pensare, o delle vessazioni che i transgender subiscono. Ma anzi ha cavalcato il personaggio, rendendolo positivo, invitando le persone all'ascolto, soprattutto di se stessi, rivendicando la sua condizione felice e la sua e la nostra unicità. Un personaggio di grande carisma, che ha saputo stravolgere gli schemi e portare una ventata di ottimismo e di positività. Complimenti! Nella serata di ieri, la Maria Chiara Giannetta è sembrata la ragazza della porta accanto, vivace, semplice, carina e pronta alla battuta. Il suo sketch con l'attore Lastrico, intriso di parole di canzoni conosciute, è parso una trovata geniale e, soprattutto ben recitato. Stasera tocca a Sabrina Ferilli, e siamo sicuri che non ci deluderà.

Un discorso finale lo vorrei rivolgere al caso Achille Lauro. La sua esibizione la prima sera, ha suscitato molti commenti e soprattutto negativi. Tra questi la lettera di Sua eccellenza Tonino Suetta, vescovo di Imperia Sanremo.

Tutto questo per colpa di un battesimo in diretta durante l'esibizione. I tuoni e fulmini non sono mancati, e Don Tonino (così chiamato dagli amici il vescovo, persona piacevole e di carisma) ha parlato di un gesto insulso e dissacrante. L'Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, ha invece commentato il gesto come la normalità del fatto che non c'è nulla di più sconvolgente e travolgente come la nascita del Cristianesimo, e se guardiamo ai più grandi rivoluzionari della storia al primo posto ci mettiamo uno con la barba. Il nome? Gesù Cristo! Nessuno come lui ha sconvolto e cambiato il mondo con la forza dello scandalo e del pettegolezzo più pungente. E guarda oggi come è amato. Se proprio vogliamo fare degli appunti al nostro Lauro, si deve dire che la canzone non è granché, soprattutto quando ci si presenta con un coro Gospel di tale forza e classe.

Sanremo sarà sempre Sanremo, soprattutto per le sue contraddizioni ed i suoi difetti, che non mancheranno mai, ma è proprio questo che ci piace.

Auguri Amadeus.