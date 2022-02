Era il turno ideale per andare in testa alla classifica ed avvantaggiarsi sulle rivali e il Milan non se lo è lasciato sfuggire. Il millimetrico lungo lancio di Maignan, portiere dai piedi delicati, innesca al minuto otto la corsa di Leao che con poche falcate si presenta davanti al portiere avversario, segnando il gol che sancisce il risultato finale e la vittoria.

Il Milan supera anche la Sampdoria, concludendo nel migliore dei modi una settimana che ha visto la vittoria nel derby cittadino, il passaggio del turno di Coppa Italia contro la Lazio e il ritorno in vetta alla classifica, anche se l'Inter deve ancora recuperare la partita contro il Bologna.

A tredici partite dalla conclusione, con l'infermeria quasi totalmente svuotata e senza l'impegno di competizioni europee, conquistare quel piazzamento Champions così importante nel percorso di crescita intrapreso e che attualmente vede in lotta cinque formazioni per quattro posti, appare essere alla portata di Mister Pioli e della squadra. Eppure, senza indietreggiare da posizioni ben delineate da tempo, che sono sintetizzate in due punti : 1- Una partita alla volta 2- Puntare al massimo, per non avere rimpianti, la partita di ieri lancia segnali confortanti e l'entusiasmo che sta coinvolgendo tutto l'ambiente, dai tifosi alla squadra, può essere un ulteriore impulso a dare il massimo.

Non tragga in inganno il risultato, il Milan ha controllato egregiamente la partita senza lasciare alcuna occasione da gol agli avversari. Un match non bello, ma non certo per colpa della squadra di casa, quanto piuttosto dalla disposizione tattica della formazione allenata da Mister Giampaolo, attenta più a chiudere gli spazi che a cercare la via del gol. Molti i giocatori in crescita, a dimostrazione che la fase più brutta della stagione è ampiamente alle spalle. Calabria, Bennacer, Leao e anche il subentrante Krunic, meritano una segnalazione particolare. Il ritorno di Tomori, l'affidabilità di Florenzi e Romagnoli, l'importanza di un Tonali sempre più padrone del centrocampo, oltre alla generosità con cui tutti affrontano ogni impegno, da squadra, coesa e matura, sono tutti motivi di orgoglio per chi ha nel cuore questa squadra e questi colori.

Anche i fischi riservati a Kessie e l'eloquente striscione esposto dalla curva, indicando a chi non vuole rinnovare il contratto, la via d'uscita, hanno un duplice effetto, quello di ringraziare chi da due anni ci riempie di soddisfazioni e vuole restare al Milan e quello di mettere fine a "trattamenti di rispetto" verso quei giocatori che non ne conoscono il significato. Certo, in molti storceranno il naso, chiedendo pazienza e di concludere la stagione senza dare il fianco a polemiche solo dannose, ma ci sono regole, non scritte, che comportano anche prese di posizione svantaggiose, piaccia o non piaccia. Il tifoso presente allo stadio ha il diritto di esprimere i propri sentimenti, in modo civile, senza eccessi, non sarà mai un danno, ma al contrario una risorsa.

Il tempo di Kessie è ampiamente scaduto. Alle parole pronunciate dopo le Olimpiadi estive non hanno certo fatto seguito i fatti e poichè siamo a febbraio, può tranquillamente esporsi pubblicamente confermando che non rinnoverà il contratto con il Milan. Farlo giocare per dargli l'opportunità di mettersi in mostra nonostante una stagione non particolarmente brillante, togliendo spazio ad altri, questo anche no, poichè a poco più di tre mesi dalla fine del campionato la direzione più probabile per l'assistito di Atanganà, non è certo il Barcellona, il Real Madrid o il PSG, ma l'italica Juventus. Se poi l'allenatore preferirà affidarsi a lui, ne prenderemo atto, accettando le scelte, ma da ieri è certificato che, per il popolo rossonero, è Bennacer a dover essere il titolare.

Il ragionamento coinvolge anche il Capitano, Romagnoli, anche se il trattamento riservato al difensore è, a ragione, diverso. Il fatto che la società gli proponga un contratto al ribasso, rispetto all'attuale, (affidandosi ad un algoritmo) lascia ampio spazio a valutazioni che possono anche essere contrastanti. L'augurio è che possa restare, che alla fine si possa trovare un punto di intesa. E' italiano, è al Milan da molti anni e seppur con prestazioni altalenanti è un'ottima risorsa, possibilmente da non perdere a parametro zero. Ora testa solo alla prossima partita, quella di sabato in trasferta contro la Salernitana. Il ritorno delle competizioni europee potrà esserci di aiuto, poichè le rivali alla corsa Champions, saranno impegnate in confronti tanto belli e impegnativi, quanto dispendiosi per forze, sia fisiche che mentali.

Non è certo il tempo di avventurarsi in pronostici a cui il Milan non è mai stato accostato, mancano tredici finali, ma oggi, anche se con l'asterisco è la squadra di Mister Pioli ad occupare la prima posizione.

SALUTATE LA CAPOLISTA, con 55 punti, due in più rispetto allo scorso anno, senza Kjaer e Ibra, con Kessie lontano da questo progetto, ma con la voglia di stupire tutti, una partita alla volta, senza guardare le stelle.

FORZA MILAN!