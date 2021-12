La sentenza ancora non è stata data, ma quasi certamente in gennaio 2021 la Salernitana verrà estromessa dal campionato di Serie A, per un passaggio di proprietà ballerino che non è mai stato regolarizzato a dovere. La situazione quindi ha portato la Lega di Seria A a programmare il tutto nell'anno nuovo, con il campionato che passerà da 20 a 19 squadre, con una squadra che riposerà ogni settimana a turno, e fin qui tutto potrebbe comunque andare avanti tranquillamente se non per i punti in classifica...

Infatti l'esclusione della Salernitana, non solo porterà il campionato a 19 squadre, ma essendo esclusa, verrà contata come non partecipante sin dall'inizio, visto che era nell'irregolare prima che il campionato iniziava, per questo ogni squadra che ha vinto e guadagnato i tre punti, gli verranno sottratti quindi -3 a tutte quelle squadra che l'hanno battuta, stesso discorso per chi ha pareggiato con un -1, mentre quelli che hanno perso gli verrà lasciata la classifica così com'è.

Al momento nessun club si è mostrato in contrasto, anche perchè si spera che si trovi una soluzione che possa 'salvaguardare' il campionato fino alla fine, quindi tenendo la società campana dentro fino a Giugno, per poi prendere le dovute decisioni finali, su come poi dovrà ripartire la Salernitana se soltanto dalla Serie B oppure di scalare in Lega Pro o giù di lì.

Quindi ad oggi le squadre che hanno battuto la Salernitana; Bologna,Roma,Torino,Atalanta,Sassuolo,Spezia,Empoli,Napoli,Lazio,Sampdoria,Juventus,Milan,Fiorentina e Inter, da gennaio si vedranno decurtare dei tre punti. Poi le squadre che hanno strappato il punto; Verona e Cagliari, avranno decurtato il loro punto. Per il resto resta tutto uguale per chi ci aveva perso; Genoa e Venezia. Quindi andiamo a rivedere come sarebbe la nuova classifica della Serie A, non contando ancora i punti che verranno assegnati oggi dalle gare restanti dell'ultima giornata prima della sosta natalizia.

1.Inter 40,

2.Napoli 36

3.Milan 36

4.Atalanta 35

5.Juventus 31

6.Roma 28

7.Fiorentina 28

8.Lazio 25

9.Empoli 24

10.Torino 22

11.Verona 22

12.Sassuolo 21

13.Bologna 21

14.Udinese 20

15.Venezia 17

16.Sampdoria 16

17.Genoa 11

18.Spezia 10

19.Cagliari 9

Non cambia poi molto, alla fine tra le prime otto posizioni per la maggiore tutte l'hanno battuta, mentre si fa più intricata dalla metà classifica in giù, dove Sassuolo e Bologna sarebbero sopravanzate dall'Hellas Verona, e il Venezia che sopravanza la Sampdoria, così come lo Spezia che passa dal terzultimo al penultimo posto ai danni del Genoa.

Ora la domanda sorge spontanea: alla fine questi punti in meno, che siano tre o uno, potrebbero compromettere la corsa scudetto e salvezza? Oppure saranno soltanto una prova del nove per chi su quel campo si è guadagnato con il sudore della fronte tale vittoria, e che si vedrà togliere tale soddisfazione?

Larga sentenza al proseguo del campionato con una squadra in meno, e un riposo in più.