Rudi Garcia 1.0 firma un contratto biennale con la Roma diventando il nuovo allenatore della squadra. La sua avventura in Italia è iniziata con una striscia di dieci vittorie consecutive in campionato, che ha portato i giallorossi al comando del torneo. Nonostante una sconfitta per 3-0 contro la Juventus, che ha relegato la Roma al secondo posto nel girone di andata, il club ha collezionato risultati positivi durante il resto della stagione. Tuttavia, le speranze di vincere lo scudetto si sono esaurite nelle ultime giornate a causa di tre sconfitte consecutive. Nonostante ciò, la Roma ha stabilito un record con 85 punti, superato successivamente da Luciano Spalletti nella stagione 2016-17 con 87 punti. Al termine del campionato, Garcia ha rinnovato il suo accordo con il club fino al 30 giugno 2018.

Nella stagione successiva, non senza difficoltà, Garcia ha guidato la Roma a raggiungere nuovamente il secondo posto, superando in volata i rivali cittadini della Lazio. Un derby al cardiopalma, deciso da un colpo di testa del difensore giallorosso Mapou Yanga-Mbiwa, ha contribuito a consolidare la posizione dei giallorossi.

Tuttavia, il 13 gennaio 2016, a causa di una serie di risultati deludenti, Garcia è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Roma. La sua esperienza nella Capitale si è conclusa con un bilancio di 61 vittorie, 35 pareggi e 22 sconfitte in 118 panchine. Il 20 ottobre dello stesso anno, ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al club capitolino.

Ora, una nuova era marchiata Rudi Garcia sta per iniziare in Italia. Il tecnico francese non vede l'ora di poter lavorare con il Napoli. Fra poco più di due settimane, la squadra azzurra si radunerà a Castel Volturno e partirà ufficialmente la stagione dei campioni d’Italia che mostreranno il tricolore sulla propria maglia. Garcia avrà l'opportunità di prendere contatto con i nuovi giocatori e al tempo stesso iniziare a plasmare la sua squadra. La sua esperienza come allenatore 2.0 in Italia inizia il 14 luglio.

Dal 14 al 25 luglio, a Dimaro-Folgarida, Val di Sole, Trentino, la squadra campione si ritroverà per il ritiro estivo. Sarà l'occasione per capire il nuovo Napoli guidato da Garcia e per intravedere la direzione che prenderà questa nuova avventura. I tifosi sono pronti ad accogliere il tecnico francese e a sostenere la squadra in questa nuova sfida che li aspetta.

Il futuro del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia si prospetta interessante, e solo il tempo dirà quale sarà il suo contributo al club partenopeo.