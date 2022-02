Nell’estate del novantanove, il direttore della testata giornalistica per cui prestavo i miei servigi, “The Italian Times”, mi inviò in una sorta di spedizione in Cina, prima sosta a Pechino, successivamente, il Mainland cinese. Per finire la mia spedizione d'ispezione dettagliata, ad Hong Kong l'alternativa cinese alla Silicon Valley.

Da poco il presidente cinese Xi Jinping, aveva assolto il compito dell’incontro storico con Abe, il presidente del Sol Levante, affermando che le relazioni sino-giapponesi avevano raggiunto “uno storico punto di svolta”.

Tuttavia, il riavvicinamento tra Repubblica Popolare Cinese ed il Giappone è stata da sempre di natura tattica, molto dipeso dalla comune avversione alle misure protezionistiche adottate dagli Stati Uniti. I due paesi asiatici sin lì avevano firmato diversi accordi economici e di cooperazione.

L’ultimo, di rilevanza, quello di scambiare 200 miliardi di yuan, valuta cinese, con 3,4 mila miliardi di yen, valuta giapponese. Per una cifra pari a circa 30 miliardi di dollari. La manovra era fatta per agevolare il commercio bilaterale e contestualmente ridurre l’utilizzo del dollaro statunitense.

Il direttore della testata per cui lavoravo, confidava in me, per realizzare degli articoli dettagliati sugli accordi intrapresi dal colosso economico orientale con le nazioni del mondo occidentale. Politica, affari sociali e culturali, questo rappresentava l’evento scoop, nonché la nuova sfida al nuovo millennio.

Una sera dopo una giornata di trattative, interviste e riunioni di lavoro, avevo accettato l’invito di due colleghi americani che lavoravano da pochi mesi per la testata a stelle e strisce “Financial Times”.



Si respirava aria di rinnovamento, voglia di un radicale cambiamento. Apparentemente, erano in pochi coloro che avessero una palese nostalgia del vecchio dominio dittatoriale del governo militare, evidentemente, non pronti al grande salto di emancipazione socio-culturale-politico, nonché, a livello militare.

Il ricevimento era pieno di persone facoltose dell’alta borghesia cinese, giapponese, americana, per l'Europa erano presenti le delegazioni dei ministri degli esteri di Inghilterra, Germania, Francia e Spagna. In pompa magna, erano presenti la maggioranza di onorevoli e ministri seguaci (col paraocchi) degli ideali senza alcun freno inibitore del presidente Xi Jinping.

Mentre si beveva e si era alle prese con l’ultima oliva rimasta a fondo del calice del drink, si respirava aria di forte cambiamento, voluto a tutti i costi.

La luce intensa degli enormi lampadari, sembrava stamparsi sui denti bianchi e sui bottoni dorati dei graduati della Marina Militare cinese.

Il folto gruppo del comando navale ed aerenonautico giapponese, sembrava recitasse preghiere, vomitando parole una dietro l’altra, incuranti di chi stesse parlando e di cosa dicesse. Poi, come se si fossero messi d’accordo, prima uscirono un fazzoletto bianco di seta, dal taschino della giacca, poi diedero vita ad una danza ritmica per lustrare tutt’insieme, a dovere, gli occhiali da vista spessi un dito. Mi scappò un sorriso spontaneo, loro ricambiarono con un cenno di capo.

Il rilassante party, alla fine prevedeva una sfilata di moda orientale, preparata secondo i canoni cinesi, ma con impeccabile accostamento al rinnovamento. Finalmente la Repubblica Popolare Cinese, faceva le prove generali, per voltare un’altra epica pagina della sua avvincente storia millenaria.



Mentre sorseggiavo l’ennesimo drink, scambiando qualche frase in inglese col primogenito del ministro degli affari esteri cinese, il mio sguardo incrociò il dolce volto pulito e sorridente di Chaolin, una stupenda fotomodella del nuovo colosso economico orientale.

Non smise un solo attimo per cercare di farsi notare da me, cercando di incrociare in modo insistito, il mio sguardo. Continuò a farlo ripetutamente, mentre, continuava a sorridermi.

Poi rubò dalle mani di una ragazza una macchina fotografica usa e getta, ed iniziò a scattarmi foto a ripetizione, inutile il mio tentavo di nascondere parzialmente il volto, invitandola con un sorriso, a smetterla.

Quando la sfilata ebbe fine, iniziò il balletto dei dragoni cinesi, spade lucenti che si sfidavano fra un luccichio sfavillante, accompagnate da melodie stridenti cinesi e da ballerine dal volto bianco come la cera, in abiti folkloristici.

Chaolin, si era cambiata d’abito e si era seduta ad un tavolino, era intenta a disegnare qualcosa, mentre il suo sguardo continuava a far capolino verso me.

Mi avvicinai a lei con un sorriso e tanta voglia di conoscerla. Lei mi fece vedere cosa stava disegnando, era un primo piano dei miei occhi e del naso… In cinese, mi fece capire che quello che fa più sorridere di più le donne orientali, è il taglio degli occhi e i grossi nasi degli uomini occidentali.

Nel frattempo mi ero seduto al suo tavolino, tentando di farci capire con sorrisi, gesti e qualche frase nelle rispettive lingue. Finché Chaolin decise di infilarmi uno dei suoi piccoli piedi in mezzo alle gambe. Gli dissi: “Vieni, voglio portarti via da qui!”.

Lei rispose: “No, non posso”, condito da un dolce sorriso ed uno sguardo ammiccante come dire: “Non aspetto altro!..”

Poco dopo, eravamo sull’ascensore di quel lussuoso hotel, che stava per salire al diciottesimo piano, dove mi avevano assegnato la mia camera. Avevamo iniziato a giocare ancor prima di salire sul’ascensore.... Lei mi mordeva teneramente il mento ed il lobo delle orecchie. Le nostre lingue, in un turbinio di passione si intrecciarono per dar vita a baci appassionati senza sosta.

Lei mi ripeteva in cinese, ogni parte del mio corpo, mentre era intenta ad accarezzarlo, io lo traducevo in italiano sussurrandolo. Presi dalla foga, iniziammo a svestirci a vicenda sull’ascensore, l’eccitazione era un treno che correva all’impazzata privo di ogni controllo.

Arrivati al diciottesimo piano, anche se per tre volte l’avevamo bloccato per poi farlo ripartire. Mi tirò con impeto passionale dall’ascensore verso l’esterno, mi prese le mai e se li mise sulle piccole tette sode. Poi, si arrotolò il lembo finale della cravatta, nella sua piccola mano, e mi tirò forte a sé.

Tirò nuovamente dalla borsetta la macchina fotografica, tra passione galoppante, parole sussurrate e sorrisi, si divertiva a scattarmi qualche foto, le ultime rimaste, in rapida successione. Gli appoggiai, con impeto, le mani alla porta d’ingresso della stanza, girandola di scatto la baciai ripetutamente sul collo, lei dimenandosi riuscì a sciogliere il nodo della cravatta, la tirò a sé, e la mise attorno al collo.

Poi, guardandomi dritto negli occhi, si tolse delicatamente le mutandine...

Entrati nella stanza, chiamai il servizio del bar e feci portare su una bottiglia di bourbon ed una di champagne, liquidai ala svelta, con una lauta mancia il ragazzo.

Iniziammo a bere, senza alcun ritegno, facendo continui brindisi, alternando coppe di champagne a dei bicchierini di bourbon....

(continua...)

* Mister Josh *

"Interlocking Chinese Boxes", inizialmente, "Chinese Box" è uno dei miei romanzi iniziati e mai finiti. Uno dei miei peggiori difetti è quello di iniziare più composizioni, opere, per poi lasciarli a metà, per la voglia di dedicarmi ad un nuovo lavoro che mi intriga troppo. Sono riuscito a pubblicare alcuni lavori, romanzi storici drammatici, come "L'ignobile farsa dell'unità d'Italia", ma anche due opere cartacee dedicate a racconti di vita.

Oltre oceano, in lingua inglese, altri due romanzi: "Hunter" e "The King and Queeen of Joshlandia" (autobiografico). Pubblicati grazie ad una casa editrice canadese, distribuiti soltanto in Canada, USA, Australia e Nuova Zelanda.