"Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco", diceva un certo Giovanni Trapattoni. Se un allenatore super scudettato come lui affermava in modo orgoglioso questa citazione più volte durante la sua carriera come un realtà scientifica, quale potrebbe essere la frase più adatta per Vincenzo Italiano alla vigilia di Roma - Fiorentina?

Sicuramente i due allenatori di Roma - Fiorentina sono al centro dell'esordio del campionato di calcio di Serie A 2021/22, anche se il curriculum dell'allenatore portoghese è più ricco rispetto a quello dell'allenatore nato in Germania da genitori siciliani. Tuttavia, l'allenatore della Fiorentina potrebbe fare il miracolo di battere la Roma con un gioco convincente.

Criticato da mezza Italia per aver rotto il contratto con La Spezia e scelto Firenze, il nuovo allenatore della Fiorentina ha la sua filosofia di gioco e la sua mentalità meritocratica di come gestire uno spogliatoio. Se guardiamo alle dinamiche del come ha lasciato la Liguria per trasferirsi in Toscana, bisogna considerare la clausula che la Fiorentina ha pagato alla società spezzina per liberare Vincenzo Italiano. Nonostante sia stato offeso dai suoi ex tifosi nei social ingiustamente, il nuovo mister viola da quando è arrivato in ritiro fino a oggi a pensato solo alla Fiorentina e al suo lavoro. I riconoscimenti nel calcio sono rari e si fa presto a dire come diceva il vecchio Trap: "Noi non abbiamo vie di mezzo: o stiamo sulla luna o andiamo nel pozzo."

Vincenzo Italiano ha una grande opportunità di vivere questa esperienza come unica e irripetibile: vincere e convincere a Roma sarebbe un bell'inizio! Eppure, sulla carta, tutti si aspettano una Roma vincente per questi motivi:

1. La Roma ha un allenatore più esperto;

2. I giocatori della Roma sono più forti di quelli della Fiorentina;

3. La Roma negli ultimi anni ha sempre lottato per il vertice della classifica, la Fiorentina ha lottato per rimanere in Serie A;

4. Fattore campo: Tornano i tifosi sugli spalti e ci saranno solo pochi tifosi della viola al seguito;

5. Nel precampionato, la Roma ha giocato contro squadre rodate e di prima/seconda fascia, mentre la Fiorentina ha giocato solo contro L'Espaniol, una squadra neopromossa della Liga spagnola.

6. La panchina della Roma dà più garanzie rispetto alla panchina della Fiorentina, basti pensare ad Abraham nella Roma e Kokorin nella Fiorentina. 7. Mourinho non ha mai perso contro la Fiorentina.

Insomma... ci sono 7 motivi per pensare a una sconfitta sonora da parte della squadra del presidente italo-americano Commisso, che ha appena rifiutato un'offerta stratosferica per Vlahovic e non intende essere ricordato come un uomo di passaggio, ma come una persona piena di ambizioni per il bene di Firenze e tutti i tifosi viola.

Quindi se sette motivi remano contro la Fiorentina, c'è almeno un motivo speciale per pensare che la Fiorentina possa vincere e convincere domani all'Olimpico: il gioco del nuovo mister Italiano! Allora, Trapattoni, con il suo modo elegante - saggio di esprimersi, direbbe questo: "Parere e non essere è come filare e non tessere."

Sì, perchè cari lettori le statistiche le portano via il vento, e le azioni sul campo come il risultato finale portano a ogni realtà scientifica. Dinnanzi al risultato, tutte le percezioni e le realtà personali fuggono via, vengono annientate.



Se oggi la Fiorentina ha una certezza è quella di mettere in campo l'applicazione giusta di un gioco che a lungo termine può danneggiare gli avversari e favorire una Fiorentina nuova, di un allenatore davvero preparato che sa come allenare e sa che idee trasmettere alla squadra. Per questo ricito ancora Giovanni Trapattoni quando parlava dei derby da giocare: È un derby che, dolenti o nolenti, conta il risultato.

Su Youtube, le prime parole di Italiano da allenatore della Fiorentina, l'uomo prima di tutto.

Piero Posillico