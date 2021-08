Potremmo definire ROMA - FIORENTINA il big - match della prima giornata di Serie A? Ognuno può decidere quale partita potrebbe essere la più importante all'esordio del campionato; visto il blasone delle due squadre e ciò che offre il tabellone, direi che la partita delle 20:45 dell'Olimpico è il match clou.

Qualche giorno fa alla radio ho ascoltato un commentatore ex giocatore dicendo che tutti potrebbero fare l'allenatore al PSG visto gli acquisti di questa stagione. In un modo assolutista, giudicava in maniera spropositata il fatto che essere oggi l'allenatore del PSG è facile e chiunque potrebbe allenare una squadra di campioni come il Paris Saint German. Sicuramente gli acquisti di Donnarumma, Ramos, Messi, Hakimi e altri ottimi acquisti fanno della squadra di Parigi una team più avvincente rispetto al passato, ma da qui a dire che un allenatore non conta o conta poco in una squadra ce ne vuole davvero. Per questo, sarà importante per chi vedrà Roma - Fiorentina stasera studiare dallo stadio o da casa l'importanza di essere allenatori sia della Roma sia della Fiorentin, oggi. Due allenatori che si incontrano per la prima volta, però hanno esperienze, moduli e personalità completamente diversi.

L'ESPERIENZA DI MOURINHO - La Roma ha ingaggiato questa estate uno degli allenatori che ha vinto più tituli sia in Italia sia in Europa. L'allenatore portoghese ha fatto la sua fortuna nell'Inter vincendo praticamente tutto ciò che si potesse vincere. L'esperienze prima con il Porto e poi con il Chelsea portarono l'Inter di Moratti a ingaggiare un allenatore di acquisto sicuro. L'intuizione della società interista di allora ebbe un riscontro positivo e il popolo nerazzurro s'innamorò non solo del gioco, delle vittorie ma anche del suo carattere carismatico, deciso e sempre puntiglioso. Nato sotto il segno dell'acquario, Josè Mourinho ha nel DNA la voglia di libertà e il sentirsi liberi lo porta in uno dei club più importanti al mondo: Il Real Madrid. Dopo tre anni di successi, decide di tornare al Chelsea. L'ultimo anno a Madrid non fu eccelso, così fu richiamato ad allenare nuovamente a Londra. Nella società che lo aveva ricoperto d'oro. il Chelsea. Ma dopo tre anni, il Mancherster United lo ingaggia con alte aspettative, tentando di vincere qualcosa. Nel 2018 però, dopo risultati catastrofici e un pessimo rapporto con società e giocatori viene esonerato. Il talentuoso allenatore accetta le lusinghe del Tottenham, che vuole cancellare l'esperienza di Mancherster, sponda United. Nonostante un bel gioco e un primo posto ottenuto nel novembre 2020, l'allenatore portoghese viene esonerato qualche giorno prima di una finale nell'aprile 2021. Oltremodo raggiunta la finale di Coppa di Lega, Josè Mourinho dovrà lasciare il Tottenham collezionando un record negativo di risultati che mai aveva ottenuto nella sua carriera: 14 vittore, 8 pareggi, 10 sconfitte. Quando il 4 maggio 2021 viene annunciato come allenatore della Roma, la sua nuova vita in terra italiana sta per ricominciare. Adesso, non ci sono più scuse: Roma è una grande opportunità per rilanciarsi e stasera contro la Fiorentina potrebbe essere l'inizio di un ciclo nuovo non solo per i giallorossi ma anche per lui. Tuttavia, l'esperienza di un allenatore maturo non gli manca e Josè Mourinho è pronto a dare il meglio di sè nella capitale e rilanciare la Roma nelle zone altissime della classifica.

JOSE' MOURINHO - LA TATTICA 4-2-3-1 - Fedele al suo gioco; ama attaccare, però con una certa attenzione nel difendere. Josè Mourinho ama capire la tattica degli avversari. Li studia sia prima delle partite sia durante una partita. Fedele al suo tatticismo pragmatico, ama tuttavia cambiare modulo e giocatori quando soffre in fase difensiva e si accorge di poter capitolare da un momento all'altro.

JOSE' MOURINHO - IL PERSONAGGIO - Tutto si può dire di lui, tranne che non sia un personaggio. Mourinho è tutto e il contrario di tutto. Tanti Italiani lo hanno conosciuto negli anni dell'Inter e il suo carisma con i giocatori è contagioso. Tuttavia, con Josè Mourinho o sei dentro o sei fuori. Se tradisci la sua filosofia di gioco e umana, sei fuori. Se riesci a entrare nel cuore dell'allenatore portoghese, sei nelle grazie. Il suo modo ambiguo di tirare frecciatine ai suoi colleghi allenatori, del suo "essere provocatore" viene visto simpatico dai sarcastici come lui oppure odiato da quelli che lo considerano un allenatore chiacchierone che parla molto e fa pochi fatti. Insomma, quando parla Mourinho o quando fa qualcosa di strano in campo di gioco o di allenamento è visto come un personaggio con modi di grandezza. Comunque, Josè Mourinho è un personaggio che fa bene al calcio italiano e di allenatori così sono sempre il benvenuto nel campionato dei campioni d'Europa.

Se Josè Mourinho è un allenatore dai tanti titoli e negli ultimi anni ha perso quello smalto vincente di un tempo, che cosa dire un allenatore emergente che da pochi anni come allenatore nelle scene del calcio che conta?

L'ESPERIENZA DI VINCENZO ITALIANO - Di lui si dice un gran bene. Lo ha dimostrato con i miracoli di una promozione in Serie A e di una salvezza anticipata con La Spezia calcio. Vincenzo Italiano nasce a Karlsruhe, in Germania il 10 dicembre del 1977. Giocatore grintoso e determinato: fa della sdrammatizzazione la sua arma migliore e da buon saggittario riescono a trovare sempre la parte migliore, anche nelle situazioni peggiori. Diventa allenatore di una squadra importante professionista nel 2018, nel Trapani. Nella sua terra d'origine, riesce a fare un miracolo portando alla sua prima esperienza da allenatore la squadra siciliana in Serie B. Nel 2019, la società spezzina crede in lui. Subito. E Vincenzo Italiano non tradisce le aspettative, anzi da un progetto inaspettato nasce la promozione in Serie A. Infatti, La Spezia centra al suo primo anno con il nuovo allenatore Vincenzo Italiano la storica promozione nella massima categoria. Vincenzo Italiano accetta la sfida rimanendo ancora per un altro anno in Liguria. Incredibilmente, centra al primo colpo la salvezza con una giornata d'anticipo battendo il Torino. Vincenzo Italiano accetta di rimanere ancora un anno allenatore degli spezzini, ma le richieste di altri club di Serie A si fanno sentire, così LA SPEZIA CALCIO si tutela e mette sul piatto una clausula in cui chi vuole lo deve pagare. Abituati a clausule recissorie da parte dei giocatori, strano che alcune società iniziano a usare questi sistemi anche con gli allenatori. Tuttavia, la Fiorentina paga la clausula e lo acquista. Il 13 agosto il suo primo debutto con la squadra viola e 4-0 al Cosenza in Coppa Italia. Il suo sogno di allenare una grande squadra è già iniziato e tra poche ore Roma - Fiorentina vedrà in panchina come allenatore dei gigliati Vincenzo Italiano.

LA TATTICA DI ITALIANO - 4-3-3 - Gioco offensivo totale, e accortezza tattica in difesa. Difendere bene e attaccare benissimo. Queste sono le prime parole di Vincenzo Italiano come allenatore della Fiorentina quando gli chiedono sul suo modo di fare tattica. Distruzione del gioco, costruzione del gioco sono la sua mentalità. Dai giocatori pretende il massimo.

VINCENZO ITALIANO, IL PERSONAGGIO - Serio nel suo lavoro, divertente con i giocatori. Vincenzo Italiano è un allenatore giovane che dà energia ai giocatori che allena. Senza pregiudizi, nel campo si è guadagnato 2 promozioni e una salvezza. Sempre pacato e sereno nelle interviste, è il classico allenatore che ogni giocatore vorrebbe essere allenato. Adesso è diventato allenatore della Fiorentina ed è già entrato nel cuore dei tifosi per la sua schiettezza, sdrammatizzazione e ironia nelle interviste. Sicuramente Firenze e i tifosi viola hanno bisogno di un allenatore come l'ex Spezia per un progetto nuovo obiettivo - Europa, dopo anni di allenatori flop nella città d'arte. Meritocratico, Vincenzo Italiano sa esattamente come gestire una squadra di calcio.

