Per prima cosa le mie più sentite scuse a Jea per le mie numerose intemperanze da vecchio molto rincoxxx per non aver capito niente delle nuove regole ed essermi cancellato in eccesso di supponenza e di arroganza. Spero di essere perdonato. Magari non subito, ma con il tempo... Per i vecchi ottantenni, che ogni tanto escono dalle righe con posizioni discutibili, un poco di condiscendenza spero tanto di poterla riavere.

Per seconda cosa il vecchio Nick fa parte comunque di un qualcosa di passato e quindi mi ripresento in veste atalantina che di sbagliato ha ovviamente solo i colori, perché molto dei ventricoli rimangono ovviamente rossoneri.

Da 15 anni sono in questa meravigliosa città e le mie origini milanesi rimangono ma si stanno allontanamdo nella memoria come spesso succede ai vecchi e poi Bergamo sta diventando davvero una città fantastica.

Per il resto, essendo sempre stato dalla parte di Ettore e non di Achille, mi auguro che prima o poi una squadra della "provincia" non certo minore in importanza storica o culturale, ritorni a trionfare al posto delle solite tre, pure con incursioni di altre grandi, ma sempre piuttosto sporadiche, e poi di bloggers milanisti in questo sito ce ne sono tanti e mi perdoneranno l'abiura da fervente tifoso, ma se si ricordano i miei interventi non ho comunque in grande simpatia la Nuova Proprietà del Milan.

Zardoronz parla di Bluff Interista ma francamente penso che con il Milan si sia svolgendo uno dei più grandi bluff della sua storia. Ma come sempre sarà il tempo a verificarne le vere intenzioni.

La Dea, da anni con una conduzione rigorosa, persegue una politica che ha tre obiettivi fondamentali tutti estremamente concreti e per questo mi piace moltissimo, oltre alla meravigliosa città, ricca di tesori nascosti che i bergamaschi, schivi per natura, non amano poi tanto sbandierare e pure un poco a collo storto hanno accettato di essere abbinati ai loro nemici storici di Brescia nella Capitale della Cultura 2023.

Dei tanti amici di qui, molti non hanno accettato, sottraendosi ad un poco artificiale clima ecumenico, in maniera così fraterna la celebrazione del binomio, che calcisticamente sicuramente è un poco "innaturale". Gli scontri non solo verbali tra le due focose tifoserie fanno parte di storie fin troppo bollenti.



Il primo, senza tanti proclami, è stata la trasformazione dello stadio ormai quasi completata. Una trasformazione in vero stile bergamasco fatta con costanza e silenzio. Anche la seconda curva è ormai quasi completata. L'unico problema storico è che lo stadio è incassato in un contesto urbano affollato e quindi sarà da vedere come si troveranno le infrastrutture per enderlo in linea con quelli più moderni compresi quindi di tutti gli indispensabili servizi di contorno.

Il secondo è che la nuova Proprietà di maggioranza, americani pure loro, è entrata non a gamba tesa, a parte l'uscita che non so spiegare del fenomenale Sartori che è stato al centro delle trattative, quasi sempre vincenti della Dea degli ultimi anni.

La vecchia proprietà conta ancora e parecchio, e la nuova si è già fatta sentire con un taglio di mercato molto più consistente e diverso rispetto al passato che era decisamente molto oculato e molto impostato su lucrose plusvalenze dei tanti gioielli creati all'interno. Una conduzione che però si è rivelata tra le più virtuose della serie A, con stadio di proprietà e una dirigenza competente. E non è certo poco vista la situazione generale di forte arretramento del mondo calcistico nazionale.

Il terzo è rappresentato dall'ambiente rappresentato da una pressione calcistica che accetta serenamente le sconfitte, e ciò spiega come sia facile integrarsi e anche innamorarsi del particolare ambiente bergamasco. E infine da una gestione molto democratica dell'ambiente resa tale da Gasperini che non ha mai guardato in faccia nessuno e non le manda a dire a nessuno anche se sei un campione, magari anche potenziale. E se sei bravo e sgobbi il posto in squadra lo trovi prima o poi. Il tecnico di Grugliasco sta stabilendo dei veri e propri record di permanenza e anche questo è un fatto anomalo dove i tecnici si licenziano spesso, volentieri e inutilmente.

Ovvio, come in tutte le famiglie ci sono attriti e divergenze e spesso nell'ambiente si è chiacchierato di un Gasp uscente ma visto che ha ripreso a saltellare sotto la curva, alla fine penso che il suo ciclo non sia ancora concluso, anzi direi che si arricchisce di soluzioni tattiche nuove.

Un duo di fantasisti di grande mobilità dietro la punta costituisce un modulo un poco diverso dal classico 352. El Bilal pur in un goffo primo inserimento in una partita calda e difficile è stato l'investimento più importante in entrata forse di tutta la storia della Società. Il ritorno di Lookman pone altri problemi con tre punte di ruolo in rosa. Su Scamacca il Gasp sta usando il pugno di ferro, sostituendolo sovente per una sua certa abulia nei contrasti ed errori troppo grandi sottomisura rispetto alla sua statura tecnica.

Gli arrivi di Holm e di Hien rinforzano una rosa che offre al tecnico diverse e interessanti soluzioni. Con le grandi le ha però perse tutte e pure con chi è in competizione per l'Europa che conta.

Oggi, pur avendo perso e parecchio anche rispetto allo scorso anno è al quarto posto e quindi c'è davvero da chiedersi cosa si inventerà Gasperini nelle tante partite che mancano e soprattutto in Europa dove la Dea ha subito nel passato anche evidenti torti arbitrali. Le risorse certo non gli mancano. Di infortuni ne ha avuti pure lui costringendolo a mettere De Roon in difesa.

Ritornando sul campionato, mi sento di dire che la corazzata interista qualche scricchiolio lo sta dimostrando. I due gol presi dalla Roma fanno a pugni con la sua impostazione tattica. Inzaghi gioca un poco più avanti ma un gol su punizione, in errore di disimpegno, e uno su contropiede, così come si sono svolti, non sono da prendere in quel modo. De Rossi ha gestito male il vantaggio ed è intervenuto troppo tardi.

Pioli è un poco come una vecchia pubblicità. Più lo mandi giù e più si tira su. Fa una grand bella partita difensiva come piace a me contro il Napoli piuttosto sfortunato quanto confusionario e si pone alla caccia del secondo posto.

Continuo a chiedermi che cosa ci faccia Luftus in questa squadra, ma non voglio subito entrare in polemica con i suoi noti estimatori. Ci sarà tempo se vorranno ancora leggere i miei interventi.

Sono rientrato in questo contesto dopo che, come dice Pereira, in eccesso di hybris, me ne ero allontanato.

Della competizione non sentivo assolutamente la mancanza, ma dei vecchi amici sul sito sì.

Ancora le mie scusa a Jea.