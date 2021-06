Nell'attesa dell'avvento del calciomercato che conta, ecco che come al solito dalla sua tana, dove ha passato l'intero letargo, esce Mino Raiola, che sbuca sempre nel momento del... rinnovo. Il procuratore strappa ingaggi, è sempre in prima pagina, in prima fila, e soprattutto il primo alla porta quando un suo giocatore fa una stagione sopra le aspettative, con un foglio allegato con scritto: ottima stagione, rinnovo del contratto con ingaggio a salire.

Raiola in questa sessione di mercato avrà non pche richieste da fare, dopo aver piazzato Gianluigi Donnarumma, dopo il tira e molla con il Milan, che non si è abbassata ai 10 milioni di richiesta e piazzato al PSG per 12 per i prossimi 5 anni, e 20 di commissione al procuratore. Oltre al portiere italiano ha piazzato Georgino Wijnaldum al PSG, dopo che il Barcelona ha tentennato e non poco per l'alta richiesta d'ingaggio oltre che di commissione, il centrocampista andrà a percepire 9 milioni di Euro a stagione per le prossime due stagioni.

Ma se queste due trattative sono terminate o quasi, ci sono in ballo tante scadenze di contratto come quelle di Moise Kean, che tornerà al PSG dal prestito all'Everton, il quale aveva chiesto ben 45 milioni di Euro alla squadra parigina per cederlo a titolo definitivo, riscontrando una risposta negativa. Moise Kean, tornerà all'Everton, dopo 45 presenze e 19 reti con il PSG, al quale avrebbe chiesto 45 milioni di euro per la cessione definitiva, ricevendo un no categorico. Il giocatore non sembra però voler restare in Premier League, e si cerca una nuova destinazione, ma soprattutto qualcuno che oltre a mettere sul piatto la cifra richiesta dai Tofees, anche un ingaggio al rialzo, dai tre attuali almeno a 4,5-5 milioni a stagione. Ad oggi la situazione è complicata, visto che difficilmente qualcuno si presenterà con una cifra simile per strapparlo all'Everton, ma qualora così fosse si dovrà scontrare con il procuratore che chiederà un ingaggio superiore all'attuale, il PSG è avvertito.



Ora passiamo alle situazioni spinose, la prima è quella di Paul Pogba; il rinnovo di contratto è congelato con il Manchester United, che non vorrebbe alzare più di tanto i 15 milioni attuali del francese, spingendosi non oltre i 17 milioni a stagione, contro la richiesta di 20 di Raiola, che spinge con un contratto in scadenza nel 2022, la situazione è molto pesante, tanto da portare il club a guardarsi intorno pur di non perdere il forte centrocampista a costo zero, e ritrovarsi lo spettro del 2012, quando a soli 18 anni gli venne soffiato dalla Juventus a costo zero, con 1 milione che finì in tasca a Raiola. Ma se dalla parte monetaria, anche per la situazione pochi guadagni da parte dei club europei, non si vede luce, si potrebbe imbastire una trattativa di scambio con qualche club, con la possibilità Cristiano Ronaldo in uscita dalla Juventus. Raiola continuerà a martellare ora che il ferro è caldo, e gli fa gola il pensiero di riportare Pogba alla Juve, ben sapendo che le commissioni dal club bianconero sono sempre ottime. Per la maggiore ci sono tanti giocatori della scuderia che sono in una botte di ferro, basti pensare a Marco Verratti al PSG, Matthijs De Ligt alla Juventus, Stefan De Vrij all'Inter. Ma ora facciamo attenzione ad Alessio Romagnoli, capitano disgregato che in poco meno di tre mesi ha perso il posto da titolare, con Fikayo Tomori al suo posto, e la fascia, per alcune prestazioni non eccellenti, che ha portato il giocatore e il procuratore a chiedere delucidazioni alla società Milan. Il difensore centrale ha un contratto in scadenza nel 2022, e il Milan non sembra intenzionato a mantenerlo un altra stagione, per questo sta pensando d'inserirlo nella trattativa Luis Alberto della Lazio, ma attenzione, perchè Mino Raiola, potrebbe essere d'accordo con la destinazione, ma dovrebbe comunque trovare un ingaggio che soddisfi il giocatore e soprattutto una commissione in suo favore, da una società, Lazio, e soprattutto il suo presidente, Claudio Lotito, che sembra avere l'orticaria a sentire la parola 'commissione'. Qualora la trattativa non prenda il volo, Raiola potrebbe decidere di lasciare il giocatore al Milan e arrivare a scadenza naturale del contratto nella prossima stagione, per poi strappare un ingaggio più importante dell'attuale; 3,5 milioni di Euro. In attesa di scoprire se Haaland, altro suo assistito, ritoccherà verso l'alto il record di cessione più importante della storia, che è fermo ai 222 milioni di Euro di Neymar nel 2017 con il passaggio dal Barcelona al PSG, e arricchirà in modo sproporzionato, il conto già ricchissimo del procuratore italo-olandese, passiamo a quello che sarà un giocatore che difficilmente troverà squadra: Mario Balotelli. L'enfant Prodige del 2010, che conquistò, anche giocando poco, il Triplete con l'Inter, dopo il girare a destra e manca guadagnando e facendo guadagnare al suo procuratore milioni su milioni, passando da notti di Champions, scudetti, litigi, scherzi, incidenti stradali e notti hot con prost... Escort, alla Serie B nel Monza della famiglia Berlusconi, per il quale lo lega oltre ad una stima reciproca, l'amore per il Milan; l'uno l'artefice di 30 titoli tra Italia e Europa da presidente, l'altro da tifoso ed ex calciatore. Ora però anche a Monza le porte si chiudono, il suo ingaggio da 400 mila euro a stagione pesa per le casse di un club che ha sfiorato la Serie A, uscendo ai Play-off, e che fosse arrivata l'avrebbe certamente tenuto al pari di Kevin-Prince Boateng, anch'esso andato via, e che ha trovato l'accordo con L'Hertha Berlino. Balotelli oggi è difficile da piazzare, visto che in Europa nessuno vorrebbe più dargli chance, mentre in Sudamerica aveva trovato un accordo con il Vasco Da Gama per gennaio 2021, dove la squadra carioca avrebbe voluto formare la strana coppia Balotelli-Giovinco, ma poi è saltato tutto, ancora da capire se per l'ingaggio oppure perchè lo stesso Balotelli, parlandone confidenzialmente con compagni di squadra o amici, si è ritrovato la notizia su i giornali brasiliani e del resto d'Europa, che avrebbe incrinato il rapporto con il club brasiliano che avrebbe chiuso tutti i rapporti. Ora si parla di un interesse della squadra turca del Adama Demirspor, che offrirebbe un biennale, certamente non superiore al milione di Euro... E pensare che all'apice della sua carriera in Premier passò dai 4,5 al Manchester City, ai 6 al Liverpool, per poi cominciare la sua discesa; Nizza 5,5, Marsiglia 3, Brescia 1,5 e appunto Monza 400 mila Euro.

Raiola è quindi pronto al suo 'risveglio' e chissà se il suo dente avvelenato dopo Donnarumma e Wijnaldum sarà pronto ad azzannare la preda, proprietaria del cartellino in scadenza, e spolpare un altra società tra ingaggio del suo assistito e commissioni da mettere in tasca.

A buon intenditor, poche parole.