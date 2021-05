Sembra davvero incredibile il dover ricorrere addirittura ad un paradosso quale l'"ANTISEMITISMO", ma purtroppo sembra essere esattamente questo il sentimento popolare che si sta instaurando e sta proliferando come un volgare batterio, ed è incredibile come a diffondere questo ... siano proprio dei giornalisti, quelli tifosi e più esaltati da tutto il pubblico anti-juventino ovviamente, ed è ancor più incredibile quanto spazio ed importanza venga disgraziatamente dato loro da tutto il resto dell'ordine e dell'ambiente Calcio!

Questa cosa è DAVVERO OSCENA E VA FERMATA SUBITO PRIMA CHE DIVENTI TOTALMENTE AUTODISTRUTTIVA per tutto il Calcio Italiano! Questa ipocrisia e questa avversione nei confronti di una squadra che ha la sola colpa di essere sin troppo vincente! Questo strumentalismo dei mezzi di informazione da parte di tutti gli anti-juventini compiuto con cosciente DOLO! Tutto ciò deve CESSARE immediatamente! E' davvero vergognosa questa avversione nei confronti della squadra Juventus manifestata cosi impunemente da chi dovrebbe oltretutto essere super-partes, maturatasi ormai in una forma direi persecutoria e addirittura in una vera mania collettiva di desiderio di sterminio del nome e della reputazione di predetta squadra, provocata essenzialmente da questo fanatico propagandismo dovuto a degenerazioni di pseudo-concetti, usati tra l'altro solo come capro espiatorio dei propri fallimenti!

- Cosa è successo ieri di così diverso da quando Mertens si buttò senza nemmeno essere sfiorato (il centrocampista avversario si fermò almeno a 1 metro prima, in ginocchio!) e gli venne concesso un indecente rigore senza che nessuno evocasse il mancato utilizzo della VAR! Quel "tuffo" fu molto, ma molto, piu clamoroso di quello odierno di Cuadrado, che almeno un contatto, anche se furbescamente, lo ha cercato, chiedete a Castrovilli per conferma, che a tutt'oggi è ancora stupito di quel fischio!

- Cosa dire ancora di più del regalo pazzesco fatto dalla terna arbitrale all'Inter, quando gli fu a dir poco regalato un rigore contro la Lazio? Il povero Hoedt, che aveva fatto un anticipo pazzesco tra l'altro, si è visto fischiare contro solo per la magnifica interpretazione dell'incredibile tuffo di Lautaro! Anche qui il giocatore non fu nemmeno sfiorato e non ci fu intervento della VAR! ... e di questi episodi ce ne sono almeno un centinaio solo quest'anno!

Ma di cosa stiamo parlando? cosa volete insegnarci? Che davvero oggi si scopre l'acqua calda? Nel calcio i tuffi ci sono sempre stati e ne hanno goduto proprio tutti, Napoli ed Inter in primis, per non dimenticare la incredibile sfilza dei rigori concessi al Milan a inizio di quest'anno! E poi, ma come si fa anche a sostenere la castroneria che una semplice espulsione ad inizio secondo tempo, con più di 40' da giocare, NON infici sul risultato finale? Ma state davvero scherzando? Al momento dell'espulsione la Juve era in vantaggio per 2-1 e giocava anche meglio, normale poi, che se costretta a rinchiudersi per tutto il secondo tempo nella propria aria di rigore, a causa del giocatore in meno, ci può stare che subisca un gol, dalla squadra che ha vinto lo scudetto tra l'altro!

Ecco perchè i vari Pistocchi, Bonolis, & Company farebbero bene a darsi una calmata, perchè il Calcio in Italia lo stanno distruggendo loro! Che se poi si va ad analizzare con onestà intelletuale (cosa questa che ormai sembra del tutto scomparsa dai salotti televisivi nostrani) e si uniscono tutti gli episodi arbitrali di quest'anno, la Juve avrebbe forse una decina di punti in più rispetto a quanti ne ha ora, e non si creerebbero dunque tanti equivoci e sterili discussioni sul possibile punto in più o in meno "regalato o non" nella corsa Champions, cosi come invece stanno cercando di far credere tutti quanti! Il problema in Italia è l'indecenza di un proselitismo, ove tutti vogliono correre e concorrere per essere a capo del nuovo movimento popolare anti-juventino e non gli interessa minimamente se e quanto profondo o intellettualmente interessante esso possa essere, per loro sembra bastare poter denigrare ed avere libero sfogo contro il capro espiatorio dei loro insuccessi e delle loro frustrazioni!

Anche Mediaset stessa ieri sera mi ha fatto raggelare il sangue, quando ha evidentemente cercato di schernire gli Juventini tutti, sostenendo che anche il commentatore estero sorrideva nel dover descrivere il rigore concesso a Cuadrado, quando in realtà quel cronista stava già ridendo di tutto l'arbitraggio della gara stessa, e non solo di quel singolo episodio! Lo stesso cronista che rideva esattamente allo steso modo quando commentava quell'incredibile bluff di Mertens nel match contro la Fiorentina!



Dunque ritengo questi giochetti propagandistici di antisemitismo-juventino davvero raccapriccianti, ed è spaventoso quello che si sta cercando di creare consapevolmente attorno al mondo Juve! Tutto ciò che crea astio dovrebbe essere boicottato dalle emissioni TV che vogliano ritenersi serie e che abbiano un minimo di senso civico e del pudore, ed invece questo immondo spettacolo continua ad andare avanti, ormai da troppo tempo, ed è proprio giunta l'ora di dire BASTA!

Basta con questa violenza psicologica che non può far altro che alimentare ostilità e violenza! Perchè se dovessero continuare imperterriti su questa strada, BOICOTTEREMO NOI JUVENTINI tuti i loro programmi e tutte le loro testate giornalistiche, e poi staremo a vedere se chi li paga avrà ancora i soldi da spendere per i loro stupidi commenti!