Sconcerti, stavolta no.

Stavolta non ha senso scaricare le colpe sulla rosa e la dirigenza che l'ha messa assieme.

Stavolta le colpe sono tutte di Allegri.

Non dirò certo come altri che è un incapace, che non è al passo con il calcio moderno e bla bla, perchè la cronaca e la sintesi son momenti diversi, la seconda la fai alla fine, quantomeno del girone d'andata.

Però Allegri sta dimostrando di non saper governare le risorse a disposizione. Certo che l'hanno persa quelli in campo che, anche schierati male, sono più forti di quelli del Sassuolo, e non l'han dimostrato. Ma tu non puoi dire che questa è una partita da vincere e mandar in campo una formazione in cui rinunci ad uomini chiave come Cuadrado per metter dentro Rabiot, cambiandolo al 45°.

Non puoi schierare un Mc Kennie a far un pessimo lavoro di centrocampista, chè il fatto che abbia tempi di inserimento e gol non compensa tutto il resto, tenendo fuori uomini tecnicamente superiori seppur spremuti come Bentancur o non ancora in piena forma come Arthur o in conflitto con la società come Ramsey che non è fuori rosa ma quasi pur di forzarlo ad andarsene.

PERCHÈ NON È LO STESSO

Posso capire che a Milano, con 1 allenamento nelle gambe, Dybala parte dalla panca. Che Chiesa poteva aver bisogno di tirare il fiato e vista la forza dell'avversario e la durezza presumibile della battaglia li mandi dentro gli ultimi 20minuti, ma non era il Sassuolo che toglieva energie a Cuadrado.

Chiudevi la partita e poi facevi rotazioni in funzione della fatica fisica e mentale da compendiare.

E quanto a Chiesa, è qui il principale delitto di Allegri. Non riesce a leggerlo ed utilizzarlo al meglio.

Il miglior Chiesa lo abbiamo visto in un 4.3.3, da esterno, chiamiamolo ala, ma stra offensiva, una punta che parte dall'esterno.

NON da centrocampista esterno, da tornante, da costruttore di gioco. A 50metri dalla porta avversaria. Specialmente quando si fa così maledettamente fatica a concludere in porta. Lo normalizzi così. E infatti è stato uno come gli altri non quello che fa la differenza.

Sì è vero, dopo 45minuti, Allegri mette dentro il 4.4.2 che ha in mente lui, non gli altri, che immaginano un 4.2.3.1 con esterni più offensivi, che lui a ragione sa di non potersi permettere, schierando sugli esterni Cuadrado a dx e Chiesa a sin, come la totalità di noi, tranne lui farebbe.

E cosi facendo ammette l'errore Rabiot. Che non è solo dell'impalpabile francese ma anche da chi lo schiera.

Ma anche così correggendosi, caro Allegri, quel Chiesa schierato sulla linea di centrocampo con il compito di portar palloni davanti, a far il Cuadrado, il Camoranesi che fu, non ci può stare. Perché non arriverà mai al tiro. E quello che gli fa fare la differenza è lo strappo in velocità a ridosso dell'area ed il tiro rabbioso e rapace che da quella posizione, destra o sinistra che sia scocca.

Ma può produrli se messo negli ultimi 25-30metri, a sinistra od a destra di Dybala, con cui scambiarsi la posizione, come in nazionale.

Anziché un 4.4.2, deve andar in campo un 4.3.3.

Non perché senza 3 uomini in mezzo non si gioca al calcio ma perché, nel 4.4.2, Chiesa svolge funzioni che non gli permettono di farti la differenza.

Ed a centrocampo c'e bisogno di 3-4partite consecutive dei migliori:

- Bentancur a dar intensita, quanto è mancata ieri sera vero? Beh lui non c'era.

Non segna? Chi se ne frega, toglie il fiato agli altri, porta palloni in transizione agli uomini tra le linee permettendogli di attaccar una linea difensiva meno organizzata. O la dà a centrocampisti più tecnici.

- Locatelli ed Arthur, gli altri due titolari, che sono gli unici con la tecnica per gestir il possesso senza affanno o per indovinare i corridoi da cui far male all'avversario.

Non sono Pogba o Modric, Iniesta o De Bruyne, lo sanno anche loro, ma sono meglio di Mc Kennie e Rabiot.

Anche a portar dentro uno Zakaria o Thouchemeni, che sono mediani da 4.4.2 non cambierebbe nulla perchè forzeresti Chiesa nei vestiti di Cuadrado e non gli e ti fai un favore.



È tardi oramai per lo scudetto, forse è tardi pure per un posto in champions, considerando che ne rimane giocabile solo 1, con Roma, Lazio e Atalanta.

Ma ci si aspetta che Allegri faccia sul campo quello che predica in conferenza stampa, applicare semplicità e buonsenso senza prevsricare con le sue visioni le caratteristiche dei calciatori.

Evitando possibilmente di cambiar sempre formazione.

Non da schemi, lui, quindi devono fluire dalla conoscenza reciproca dei calciatori, che se cambiano sempre e cambiano posizione o sono usati male, non portano da nessuna parte questa squadra.

4.3.3 con Cuadrado ed Alex sandro a dar ampiezza dalla posizione di terzini, Bonucci e De ligt in mezzo chè, con tutto il rispetto per Chiellini, la Juve non può aver a casa un ventenne dal futuro luminoso e bruciarlo sulle calcagna di un giocatore con 1 forse 2 anni di carriera ancora.

Arthur davanti alla difesa con Bentancur a far da incontrista e Locatelli ad appoggiar le punte.

Due uomini tra le linee, Chiesa e Dybala.

Un centravanti!

Non vinceranno lo scudetto e neanche la Champions League. Ma daranno dignità a quel che resta di questa stagione.