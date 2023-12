C'è una piccola Coppa dimenticata e forse sconosciuta ai giovani tifosi rossoneri di oggi ed è la Mitropa Cup. Il nome è una contrazione dal tedesco Mitteleuropa. Un termine che è associato anche ad una fase culturale e politica che segna il declino dell'Impero Austro Ungarico ma anche il sorgere di sentimenti sovranazionali non più legati ad una egemonia tedesca e austriaca. Poiché il calcio è difficilmente dissociabile dai contesti sociali, a Venezia nel 1927 nasce la Mitropa Cup, ripresa da una precedente edizione calcisticamente elitaria tra squadre tedesche e austriache che inizia nel 1897 e finisce nel 1911. E' la federcalcio austriaca a promuoverla e quindi, in un certo senso è una manifestazione abbastanza associabile ad una coppa europea di valore inferiore.

Devo confessare che da “vecchio” tifoso milanista, di impronta decisamente “caciavit”, non mi è piaciuto affatto l'atteggiamento un poco snobistico con il quale la Società ha accolto, pienamente meritandoselo del resto, l'ingresso in retrocessione europea dalla Coppa Maggiore e soprattutto la sicumera di concorrere a vincerla quasi fosse una questione di “Noblesse Oblige”. Come se fosse un qualcosa di immeritato. Oppure di scontato. E proprio per questo motivo che vado a ricordare, avendola vissuta come tifoso, la vittoria in questa “coppetta” dimenticata che ha visto anche altre squadre italiane sul podio del vincitore. Per ovvio contrasto a questo atteggiamento mi piace ricordare la conquista di questa Coppa magari un poco nascosta tra altre di molto maggiore prestigio, quasi trascurata magari pure coperta di polvere quasi a vergognarsi di averla vinta, ma che fa parte della nostra storia... Sì perché si può partecipare per il fatto che per quell'anno si ammettono le squadre vincitrici dei campionati di seconda categoria di Jugoslavia, Italia, Ungheria, Cecoslovacchia e Austria. Il Milan lo vince nel 1981 dopo essere stato retrocesso per lo scandalo scommesse e in panchina c'è Radice. Visto che ora si storce un poco la bocca, non ci sono solo le vittorie prestigiose da raccontare ma pure i periodi neri. E magari pure ricordare qualcosa di questa “coppetta”.

Il 24 gennaio del 1982 il Milan cade in casa con l'Udinese di Causio e Radice viene esonerato. Galbiati e Zagatti ne prendono il posto.

Non salvano il Milan, che finisce terzultimo e questa volta si va in B con pieno merito e paradossalmente si chiude più che decorosamente un derby con l'Inter in Coppa Italia e si vince la Mitropa. Questa Coppa si gioca in un girone di andata e ritorno con i cecoslovacchi del Vitkovice, gli ungheresi dell' Haladas e gli jugoslavi dell'Osjiek. La squadra austriaca rinunciò a partecipare. Fa una certa impressione constatare come cambino in fretta certe situazioni geopolitiche e non solo nel calcio, perché la Cecoslovacchia e la Jugoslavia non esistono più.

Non comincia bene per il Milan dove partecipano anche dei giovani italiani, situazione molto rara nel Milan di oggi: Tassotti ha 20 anni, Icardi quasi 18, Battistini poco più di 20, Romano 21. Incocciati 18, Gadda 18. Baresi a 21 anni è già un veterano. A Ostrava il 20 ottobre si perde 1 a 2. Al 90' ci condanna un rigore dopo essere andati in vantaggio con Antonelli. Con l'Haladas il 4 novembre a San Siro Collovati con gran colpo di testa, e Incocciati regolano con facilità l'incontro. Il 24 novembre l'Osijek ci ferma 1 a 1 a San Siro dove si è in vantaggio con rete di Novellino fino all'89'. Battiamo ancora l'Heladas in Ungheria con un gol di Battistini il 7 aprile quando Galbiati ha già sostituito Radice. Superiamo con una certa difficoltà l'Osijek il 21 aprile a San Siro con Antonelli e Baresi e un secondo tempo a tenere duro sulla rimonta degli jugoslavi. E quindi nella partita finale con il Vitkovice occorre vincere in un clima di tregenda con il Milan a lottare per la permanenza in serie A, quattro giorni prima dell'ultima partita con il Cesena, dentro o fuori per restare nel massimo campionato. Quindi a storcere la bocca oggi è facile. Allora c'era una stagione disgraziata da salvare e in definitiva una coppetta di consolazione da vincere con assegnazione di una importanza ben diversa.

Quando arriva a Milano l'allenatore dei cecoslovacchi chiede subito delle fotografie di Gianni Rivera, a dimostrare la vecchia massima che “Nemo Propheta in Patria”. Di un Gianni che aveva lasciato il calcio da ben 3 anni. Le sue parole dovettero far fischiare le orecchie ai suoi denigratori di sempre non solo sul campo, giornalisti e arbitri inclusi. I tifosi della squadra cecoslovacca avevano infatti ricevuto la solenne promessa di riportare le foto del Golden Boy, perché il Milan voleva dire Rivera. Altri tempi e mi sorge magari una spontanea domanda: ma chi è il Milan di oggi? Il 12 maggio non ce ne sono molti a San Siro. Siamo non più di 10000. Antonelli e Battistini sono acciaccati, pure Collovati è fuori per infortunio.

In attacco c'è uno scozzese, unico straniero acquistato proprio in quell'anno sfortunato. Sarà decisivo lo “Squalo”, chiamato così per i suoi incisivi mancanti sul campo di gioco. Delude moltissimo Joe, ma Galbiati in assenza di Antonelli lo ripesca e Jordan lo ripaga con una prova davvero in stile britannico, lottando come ai suoi bei tempi inglesi. Sarà comunque determinante nel campionato di B successivo, giocatore di piede un poco grezzo ma lottatore instancabile, non per caso senza denti, formidabile di testa, un centravanti classico stile UK, di forza e potenza fisica. Il Milan ha Piotti in porta, Icardi e Maldera terzini, Baresi, Venturi e Tassotti alla difesa. Il 18enne Cambiaghi, poi sostituito da Romano, Moro, poi sostituito da Battistini, a centrocampo Evani e Novellino sugli esterni. In attacco, Jordan. Una sorta di 541, dove Baresi occupava il ruolo di libero. La partita scivola veloce per il Milan, perché un rigore spiana la strada, realizzato da Baresi. Raddoppia Cambiaghi il baby della squadra con un gran tiro da fuori area. Al 77' secondo rigore. Ci va ancora il “Picinin” ma dagli spalti si alza un coro “Jordan, Jordan, Jordan”. Veniva da un solo gol in campionato Joe lo Squalo, uno che nel Leeds e nel Manchester United era un goleador, mica squadrette, roba da 72 gol in 179 partite di campionato inglese. Galbiati e Baresi danno l'ok. Forse, lui che in Inghilterra era qualcuno, ci va emozionato sul dischetto, in uno stadio per pochi, che lo invocano, cose che capitano quando ci vuole tempo anche per i campioni. Lo realizza e viene già quel poco di stadio che c'è. Si canta: non “Vinceremo il tricolor” ma “Resteremo in serie A”. Quando si fa i difficili per una Coppa di Serie B, certe cose bisogna ricordarle e non c'è proprio niente di cui vergognarsi. Si vince una coppetta, che vale per me sentimentalmente moltissimo, perché c'ero anche io, come nel campionato successivo a cantare “Resteremo”. Non ci siamo restati.

Il 16 maggio andiamo a Cesena e Jordan si ripete. Partita da incubo, perché il Cesena si porta in vantaggio zero a due, ma c'è una rimonta di orgoglio con Jordan, Romano e la chiude Battistini all'81. Non basta. Genoa e Cagliari ci precedono di un punto. Il campionato lo vince la Juve del Trap. Poche squadre nel tabellone, solo 16, magari con qualche giornata in più, chissà, lo Squalo pure senza denti, qualche azzannata l'avrebbe ancora data. Eppure quell'anno '81 ci vedeva tornare in A. E partecipare ad una prima edizione di un torneo con squadre prestigiose. Nel giugno 1981 si affaccia infatti prepotentemente al calcio spettacolo Berlusconi con il suo primo Mundialito. Professa già una fede rossonera. Inter e Milan già vincitori di trofei intercontinentali sono fissi. E' la prima grande diretta televisiva sul suo canale, è diretta solo in Piemonte e Liguria e differita nel resto del Paese. Ci sono il Penarol di Montevideo, il Santos e il Feyenoord. Non tutti sanno che nel Milan giocò in prestito Cruijff con uno spezzone di partita.

Vince l'Inter di Bersellini, di Altobelli e Beccalossi. L'estroso giocatore, grande numero 10, non ebbe una gloria superiore al suo valore. Succede nel calcio anche ai campioni. L'ultima partita fu proprio il Derby perso 1 a 3 ma la partita fu comunque ben combattuta. Il Mundialito non fu riconosciuto come partita ufficiale ma da lì a non molto sarebbe cominciata per noi una nuova era.

Ma questa è un'altra storia.