Acquisto record. La Juventus sta pianificando la rosa del futuro, importante, solida, salvo sanzioni di altri natura, si sta candidando sicuramente a divenire la squadra da battere per i prossimi anni, dopo un periodo tutt’altro che roseo. La stagione attuale ancora non è saltata in aria, anzi, la Juventus è lì, tornata in zona Champions, una fuga dalla zona retrocessione senza sosta, e con questi ritmi potrebbe riservare delle sorprese per come si era messa la stagione, ma ad inizio anno, ricordiamolo bene, era la squadra data come favorita per vincere il campionato. Lo scudetto con questi ritmi non è mission impossible, dipende dall'Inter, chiaramente.

E sarebbe un qualcosa di incredibile. Malgrado il vantaggio dell’Inter, si ha sempre la sensazione che i nerazzurri possano cedere, anche se, va detto, giocano il miglior calcio italiano. E per una volta potrebbe vincere lo scudetto una squadra che gioca anche bene a calcio e non solo per vincere. Anche se le ultime prestazioni sono state difficili pur non contro avversari certamente ostici.



E veniamo alla questione mercato di queste ore. La Juventus continua a fare compere in casa Viola.

I tifosi della Fiorentina sono imbufaliti, addirittura è toccato dar ragione a Renzi, che ha detto che sarebbe il caso che la Fiorentina la smettesse di rinforzare la sua rivale storica quale la Juventus. Eppure la Fiorentina incassa soldini, importanti, per un giocatore che comunque sarebbe prima o poi andato via, ad un prezzo di mercato oggi buono, anzi, ottimo. L’affare è stato fatto da entrambe le società. Però, calcisticamente parlando, quanto sarebbe divertente se la Juventus perdesse proprio contro la Fiorentina e mancasse il piazzamento Champions in questa stagione? Dopo una spesa del genere? I tifosi fiorentini sicuramente non aspettano altro che ciò.

Comprensibilmente. Cosa da calcio, da tifoseria, che fanno bene a questo mondo, discorso diverso i soliti striscioni, i soliti insulti, le solite cose che partono da una minoranza che vorrebbe rappresentare una tifoseria intera quando alla fine altro non faranno che rappresentare solo la propria idiozia. Nel calcio di oggi non nasceranno più bandiere fedeli alla maglia, le squadre sono aziende, hanno un prodotto, lo valorizzano, lo mettono sul mercato, cercano di trarre profitto.

Funziona così. Non c’è nulla da fare.