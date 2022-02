"Storie di calcio" - stagione II - episodio III

Avete presente quando dal cielo arriva un miracolo inatteso nel bel mezzo di una partita? Credo proprio di sì. A Roma si respira un'aria particolare, la Lazio sta per diventare campione d'Italia e attende con molta ansia, il match tra Perugia e Juventus, attraverso le radio con la telecronaca del grandissimo Riccardo Cucchi e di Bruno Gentili.

Ad un certo punto, i tifosi corrono in campo e quando i Grifoni segnarono la rete del vantaggio, lo stadio esplode di gioia. Un attesa durata ventisei anni, i bianconeri avevano il tricolore nelle loro mani e dopo la sconfitta, c'era un silenzio totale. Facciamo un passo indietro e andiamo all'inizio della stagione.

La Lazio si prepara a festeggiare il centenario del club e per continuare l'ascesa tra le big, acquista nel calciomercato estivo, giocatori come: Simone Inzaghi, Juan Sebastian Veron, Diego Simeone, Nestor Sensini e Fabrizio Ravanelli. In panchina c'era Sven-Goran Eriksson (detto Svennis) che in giro di pochi anni, è riuscito a portare i biancocelesti ai massimi livelli, vincendo tre trofei (Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Coppa delle Coppe). L'obiettivo era lo scudetto, che mancava al club biancoceleste dal lontano 1974.

L'annata partì subito col botto. La Lazio vince subito la Supercoppa Europea battendo gli Invincibili del Manchester United allenata da Alex Ferguson e il tecnico svedese mise in bacheca il quarto trofeo con le Aquile. In campionato, i biancocelesti mantengono la vetta per buona parte del girone di andata. Tra gennaio e marzo, la squadra subisce un brusco calo e permette alla Juventus di volare a +9. La squadra non si arrende e torna subito alla vittoria nel derby di Roma avvicinandosi a -6 dai bianconeri che nel frattempo hanno perso contro il Milan. Nello scontro diretto del primo aprile, Simeone segna un goal pesantissimo che vale il -3 e si rilancia verso una rimonta testa a testa fino all'ultima giornata.

14 maggio 2000

Eccoci al momento cruciale del campionato. A Roma splende una bellissima giornata di sole, è il verdetto di un campionato entusiasmante tra Lazio e Juventus. I biancocelesti sfidano all'Olimpico la Reggina in uno stadio tutto esaurito, mentre i bianconeri devono vincere a Perugia e chiudere il discorso scudetto. Le Aquile vincono facilmente per 3-0 grazie alle reti di Inzaghi, Veron e Simeone. A Perugia, la partita era sospesa per un forte maltempo e dopo molti tentativi di ripresa, l'arbitro Collina riprese subito l'incontro.

All'Olimpico, i tifosi sono in ansia, aspettano l'esito del match della Juventus. Si sentiva solo la radio con la telecronaca di Riccardo Cucchi e Bruno Gentili (qui riprendo l'introduzione) che diceva:

" La Lazio batte la Reggina per 3-0. Situazione davvero paradossale per la Lazio, possiamo definirla una festa a metà. Tifosi sbigottiti, davvero increduli, devono aspettare ancora qualche minuto per conoscere il verdetto del campionato. Per il momento comunque, la Lazio è al comando a quota 72 punti, ma naturalmente non è finita. Linea a Riccardo. "

" Si gioca da nove minuti la ripresa a Perugia, il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0, il goal è stato siglato al quarto minuto di gioco da Calori. "

" Manca un minuto alla fine del campionato, il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0, la Lazio è vicinissima al suo secondo titolo italiano. Superato da 40 secondi il cinquantesimo, si continua a giocare. La palla sulla destra su Esnaider, Inzaghi che spalle alla porta cerca la triangolazione con Esnaider che entra in area di rigore chiuso dal difensore della formazione perugina Materazzi. Mentre in questo istante, Collina dichiara chiuso il confronto. Sono le 18.04 del 14 maggio 2000, la Lazio è campione d'Italia 1999-00. La Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Mazzone. Linea all'Olimpico"

"E allora sono i tifosi stessi, quell'Olimpico a gridare quelle parole lungo tanti anni soffocate: campioni d'Italia. Gli ultimi minuti vissuti in via radio, le mani nei capelli, ed ora la liberazione davvero sfrenata. E un momento indescrivibile, tutti insieme nello stadio, i tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio. L'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Entusiasmo alle stelle. Ventisei anni dopo, lo scudetto di Maestrelli, Pulici, Chinaglia, Re Cecconi, Frustalupi, Wilson, arriva il secondo titolo per la Lazio, ed è una festa senza limiti, quella dove alla quale stiamo assistendo, quì sul prato dell'Olimpico. Una felicità sfrenata, i tifosi che corrono e si abbracciano, come se si sentissero col palmo da terra."

"La Lazio di Gaglioti, di Eriksson, del turnover dell'estero, di Veron, delle punizioni di Mihajlovic e nella forza di Almeida, della classe di Roberto Mancini. La Lazio del capitan Nesta, della tenacia di Nedved, del carattere di Simeone ripudiato dall'Inter, delle galoppate di Conceição, dell'esperienza di Marchegiani e poi quella di Negro, Pancaro, Couto, Stankovic e la coppia goal Salas-Inzaghi. Questa Lazio è campione d'Italia 99-00 ed entra a testa alta anche in Champions League imbattuta in casa con 13 vittorie e quattro pareggi. Tutti si stanno riversando nella centralissima Piazza del Popolo. Caroselli di auto, moto volte dal biancoceleste impazzeranno per le vie di Roma."

Una giornata che resta nella storia per il popolo biancoceleste. L'acqua benedetta arrivata da Perugia ha premiato la Lazio che ha rimontato con il cuore e con il coraggio verso il titolo, quando tutto sembrava andare in fumo. Sven-Goran Eriksson resterà un eroe per aver portato questa squadra verso l'alto.

