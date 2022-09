Campionato falsato per ammissione dell'A.I.A???????? (Tutti a casa dal primo all'ultimo!).

Questi personaggi, al posto di chiedere scusa e cospargersi il capo di cenere dopo il triplo errore sul goal di Milik, che fanno?????

Per giustificare l'impossibile dopo lo scandalo in mondovisione del danneggiamento voluto in sala Var, perche' se non hai tutte le immagini (falso) tu richiami l'arbitro che con il guardalinee hanno convalidato giustamente il Goal? Perché?

Aspettiamo le spiegazioni vere e credibili, non la balla che ci hanno raccontato e spero per loro che sia cosi', perche' se no hanno ammesso senza neanche pensarci (questi devono andare a casa tutti per manifesta incapacita' intellettiva) che e' stato tutto falsato!!!!!

Chi ci dice a noi che i fuorigiochi chiamati fino ad ora non abbiano avuto lo stesso problema di mancanza di immagini e telecamere (ahah)?????

Strano che nessuno o quasi nessuno abbiano messo in evidenza questo gigantesco particolare!!!

Ormai la Var ha perso tutta la credibilita' in Italia, che nel giorno della vittoria mondiale dell'Italia di pallavolo si sarebbe dovuto parlare solo dell'impresa vantandoci in tutto il mondo!!

Invece questi personaggiucoli (forse antijuventini, sennò non si capisce veramente il motivo) hanno preso la ribalta scagliando di nuovo il nostro calcio nel solito sospetto che ci sia del marcio... un danno d'immagine mondiale e solo per questo dovrebbero andare tutti a casa!!!!

L'arbitro dovrebbe chiedere i danni d'immagine a Banti (radiarlo e' il minimo) e gli amichetti in sala Var perche' lo hanno trascinato ai suoi esordi nel piu' grosso scandalo e figuraccia mondiale nell'epoca Var.

Aspetto ancora l'intervento della societa', specialmente dopo la risposta ufficiale dell'Aia, in questo caso in caso di mancata entrata in Champions per 2 punti chiedere danni all'Aia, visto che non hanno neanche avuto il buon senso di chiedere scusa, come fecero con il Milan, e questo la dice lunga e dovrebbe far capire il motivo di quello che e' successo ieri e che succede ormai da tempo dove la Juventus e' la piu' danneggiata da quando esiste la Var, ogni episodio viene vivisezionato a partire anche da un minuto prima, tutti gli interventi di mano avversaria in aerea non sono mai rigori ma quelli contro sempre, vedi Roma (2 volte) Spezia quello successo con la Sampdoria, il rigore solare su Alex Sandro contro il Sassuolo... e ormai non e' piu' questione di casualita' o sbagli, ormai la credibilita' e' andata a farsi friggere, addirittura una compagnia aerea si fa beffa del Var...

Ridateci il calcio di prima...