Nell'estate del 1955 ci furono due partite amichevoli che ebbero una importante funzione non solo sportiva, ma aprirono le porte della impenetrabile cortina di ferro sovietica ed in particolare moscovita.

Una assidua trattativa anche diplomatica delle due federazioni e in particolare dell'Ambasciatore italiano a Mosca Di Stefano, portarono ad un accordo per disputare due partite in andata e ritorno tra Mosca e Milano che furono non solo eventi sportivi di grande rilievo ma anche una sorta di disgelo in anteprima di molti anni di quello che poi sarebbe successo dopo.

Coinvolte furono due squadre molto potenti allora. Il Milan recentissimo Campione d'Italia e la Dynamo di Mosca.

Lo stadio di Mosca e l'allora nuovissimo San Siro con il suo imponente secondo anello, accolsero nei due incontri del 7 luglio e del 4 settembre. qualcosa come 160.000 mila spettatori complessivamente . Per la prima partita ci fu persino un collegamento radiofonico diretto con la Russia ed edizioni di giornali italiani che riportarono in edizione serale addirittura il risultato del primo tempo.

Quindi questo fu un evento non certo ascrivibile alle normali partite amichevoli ma con un significato molto più ampio, nel senso di un primo vero incontro di mondi sconosciuti tra una società aperta e una chiusa.

Vivissima fu la curiosità con la quale i moscoviti accolsero tutta la delegazione del Milan con tanto di foto ufficiali nella Piazza Rossa, incluso il radiocronista Nicolò Carosio, cosa rarissima allora. Una delegazione che tra treni e aerei fece un viaggio di due giorni per raggiungere Mosca con tutti i controlli, pur benevoli, che ai rossoneri furono riservati.

Davanti ad uno stadio strapieno e pure prodigo di tanti applausi alla compagine rossonera anche nel corso e alla fine della partita, si svolse una vera e propria cerimonia di apertura di questo incontro, che vide pure discorsi di fratellanza ritrovata.

Un preambolo cerimoniale di quasi 15 minuti in cui il vicepresidente milanista Carraro senior tenne un discorso ascoltato in un silenzio assoluto dello stadio in cui si inneggiò alla concordia e alla pace e ai valori sportivi che questi sentimenti potevano e dovevano suscitare.

Era infatti la prima volta che una squadra italiana, il Milan, metteva piedi sul suolo russo e questo fu sottolineato come evento evidentemente non solo sportivo e altrettanto lo sarebbe stato poi agli inizi di settembre a Milano. Gli fece eco il Presidente della Dynamo sullo stesso piano emotivo che coinvolse una stadio intero.

All'inizio i giocatori russi donarono a quelli rossoneri mazzi di fiori a simboleggiare una bella differenza tra gli scambi di cannonate tra due nazioni in assurda guerra tra loro non poi tanti anni prima.

Ancora una volta lo sport, ma soprattutto il calcio in maniera decisamente più consistente e universale, dettava dei percorsi di fratellanza e di senso di comune appartenenza difficili da replicare in situazioni diverse.

Vennero poi suonati gli inni nazionali dando quindi un senso ancora più profondo a questo evento che venne sentito con intensità dagli stessi giocatori molto impettiti al loro ascolto.

I Russi modificarono pure le strane regole con le quali controllavano le partite, con due segnalinee uno per metacampo su una linea e con l'arbitro pure dall'altra parte, adottando gli standard occidentali. Si consentirono due sostituzioni e ad arbitrare, altro significato politico, fu chiamato un austriaco, peraltro molto bravo, Grill. L'Austria in tema di relazioni est/ovest è sempre stata una sorte di ponte di convergenza per scambi e approcci, tra questi due mondi opposti.

Il Milan fu invitato in quanto vincitore del Campionato. Fu un campionato, quello del 54/55 molto combattuto e anche molto turbolento. Ci fu una lotta serrata con l'Udinese che arrivò a pari punti ma insieme al Catania, le due Società furono retrocesse per illecito sportivo, male purtroppo ricorrente nel nostro Calcio.

Pure in casa Milan ci fu un drastico cambio di allenatore. Il vulcanico Bela Guttmann fu praticamente esonerato su due piedi dall'inflessibile presidente Rizzoli per una rissa tra lo stesso e il connazionale Lajos Czeizler pure lui ex allenatore del Milan con tanto di scudetto conquistato nel '51.

Dopo abbondanti bevute in un locale milanese al seguito di una partita vinta dalla Samp a San Siro per 3 a 1 e di cui Lajos era direttore sportivo ci fu un rossiniano crescendo di parole grosse tra i due connazionali, pure incrementate dalle rispettive consorti e quindi ci fu un notevole e molto pubblicizzato trambusto.

Le bevute erano comunque anche caratteristica di un giocatore fondamentale di quel Milan di allora. Eroe tra l'altro non solo di quella partita ma pure di quel campionato con segnature in doppia cifra ma giocatore molto singolare per le sue abitudini di vita.

Jorgen Leschly Sørensen era un attacante danese che, come lo descrive Liddas, arrivava quasi sempre ubriaco al martedì, si faceva una doccia vestito. Cominciava a parlare il mercoledi , si spogliava il giovedi, il venerdì si allenava benissimo e la domenica era pronto per una partita in cui correva come un matto e pure segnava. Evidentemente il presidente come l'allenatore dovevano chiudere un occhio con la vecchia massima che il fine giustifica il mezzo.

Quell'anno Rizzoli fece le cose in grande per quei tempi e ingaggiò infatti uno dei più grandi centrocampisti da mai visti l'uruguagio Juan Alberto Schiaffino. Nel calcio gli accostamenti un poco irriguardosi con l'Onnipotente si sono sempre un poco sprecati, come per Corso, “Il piede sinistro di Dio”, la Mano de Dios di Maradona e per Schiaffino “El Dios del fútbol”.

L'asse Schiaffino Nordhal risultò determinante perché Cesare Maldini diceva che Schiaffino pescava con il radar nella testa il Pompierone che squassava le porte con la sua potenza.

Tra gli acquisti ci fu anche un estroso e raffinato argentino, in totale disaccordo con Boniperti alla Juve, anche lui determinante non solo nella partita citata, ma anche per lo Scudetto. Eduardo Ricagni.

Bela Guttmann era un fautore del gioco di attacco esemplificabile in un sostanziale 424 che poi portò anche in Brasile come allenatore del San Paolo, un Brasile che fondamentalmente affrontò a WM classico il più accorto 433 dell'Uruguay nella disfatta del Maracanazo del 1950.

Con Buffon in porta e una linea difensiva composta da Maldini Liedholm Silvestri e Zagatti e inserimenti di Pedroni, Beraldo e Fontana due centrocampisti come Bergamaschi e Schiaffino con inserimenti del jolly Vicariotto, e un attacco formato da Sørensen Ricagni Nordhal e Frignani, il Milan dominò seppure con qualche problema il campionato di quell'anno.

Guttmann pretendeva infatti un gioco molto dispendioso da un organico più verso i 30 anni che i venti e regolarmente il Milan calava nel secondo tempo.

Il problema principale avvenne proprio nella partita con la forte Udinese che a San Siro pareggiò all'ultimo minuto una partita in rimonta in pochissimi minuti dopo il 2 a 0 di Nordhal all'86'.. Bettini in 4 minuti concretizzò la rimonta con due gol. Grande attaccante era l'udinese che concluse la sua permanenza in Friuli proprio quell'anno passando poi alla Lazio con “Chiaro di Luna” Selmonssson, con 20 reti in 31 presenze.

Il secondo gol fu ritenuto irregolare da parte dei milanisti e Schiaffino che l'Italiano lo aveva subito imparato primariamente con gli insulti di rito nel nostro Paese, per il suo troppo colorito apostrofare fu espulso dall'arbitro Corallo.

Vista la varietà e l'entità degli insulti il Pepe si beccò ben 5 giornate di squalifica, il che, nella serie di quanto un uomo solo può essere determinante, causò una vera crisi di gioco che si risolse solo con il suo rientro.

Dopo la cacciata di Guttmann arrivò l'uruguagio Puricelli che memore del suo Uruguay portò il Milan a un meno offensivo e soprattutto dispendioso 433. Arretrando Liddas senza compiti di marcatura e portando Ricagni più a centrocampo con i rientri di Frignani.

Era un Milan stanco, esausto in Schiaffino che rinunciò alla lunga trasferta, quello che arrivò a Mosca poco prima del 7 luglio del '55. Pure dopo una Coppa Latina persa il 22 di giugno a Parigi. Ci si aspettava un'altra sconfitta perché la Dynamo era squadra giovane con giocatori di alta qualità come il grande Yascin in porta, la mezzala Ilin, l'ala sinistra Riskin e il mediano Sandunin.

Era una squadra meticolosamente e quasi militarmente ben preparata fisicamente con allenamenti rigorosi. Giocava con il classico WM con cui aveva fatto ottima figura anche in Inghilterra, a casa dei maestri del sistema e aveva superato pochi giorni prima la mitica Honved di Puskas.

Era però priva del suo uomo più pericoloso il centravanti Manedow che nella partita di ritorno ce ne rifilò quattro, ma rimaneva comunque un complesso che faceva della velocità e della fase offensiva la sua forza, pure sostenuta dagli 80000 dello stadio. Era, fortunatamente per noi un poco meno attenta alla fase difensiva.

Il Milan scese in campo in difesa con il quartetto difensivo Maldini Beraldo Liedholm e Pedroni. A centrocampo Bergamaschi Vicariotto e Ricagni e davanti il trio Sørensen Nordhal Frignani.

Passò subito la Dynamo tra l'entusiasmo generale ma dopo Sørensen ingannò il portierone russo con una punizione a giro e allo scadere del primo tempo in contropiede andò in vantaggio con Ricagni dopo una serie di strepitose parate di Buffon.

Il secondo tempo vide Nordhal quasi subito in gol sempre in ripartenza sul furioso pressing dei russi e due rigori, uno per parte. Accorciarono così i bianchi della Dynamo e il Milan difese il 2 a 3 strenuamente con palleggio e ripartenze, sempre con Buffon e la difesa. Furono anche imprecisi e pure fischiati i giocatori moscoviti ma non riuscirono a pareggiare. Andò invece ancora in gol il Milan sul secondo rigore con Sørensen, eroe della giornata, e gli ultimi 10 minuti furono in ottimo controllo palla dei rossoneri superiori in questo fondamentale e pure tra gli applausi del pubblico.

Non andò bene nel ritorno che vide i giocatori russi, nei giorni prima della partita, abbeverarsi di libera occidentalità in giro per Milano e pure, cosa inusuale per il livello culturale medio della figura del calciatore, entrare pure nei musei ed in particolare fermarsi estasiati , forse in linea con una cultura ancora fortemente contadina, davanti allo splendido “Due Madri” di Segantini.

Questa volta in un San Siro che ricevette i Russi in altrettanta pompa magna con il suo recentissimo secondo anello si ricambiarono pubblico e accoglienza festosa con grande curiosità per una squadra di un mondo sconosciuto.

Nel Milan c'era il Pepe e Mariani e il nuovo Dal Monte. Fece sempre WM la Dynamo ma il Milan di Puricelli era agli inizi di preparazione e nulla potè contro il dinamismo e pure la tecnica in velocità dei più preparati russi, pure in superiorità di fisicità, soprattutto con lo scatenato imprendibile Manedow autore di ben 4 gol.

Passò prima il Milan con Nordhal ma poi fu impietosamente surclassato dai moscoviti.

Ma fu comunque festa e il calcio ancora una volta non venne solo magari usato, come si narra nel bellissimo articolo al riguardo di “spiritodeltempo”, per propaganda, ma questa volta per un messaggio di pace, ed è bello quindi ricordare che proprio il Milan ne fu importante veicolo.

Per la cronaca la partita a San Siro era inclusa nell'abbonamento e il biglietto dei popolari costava 300 Lire. Ah le care vecchie lirette!