Ormai siamo abituati: è un perenne derby. Mentre la Lega ha ufficializzato data e orario della prima stracittadina della prossima stagione (già segnato in agenda: 16 settembre ore 18 – Meazza in San Siro), sul mercato il duello è scintillante.

Davide Frattesi ha scelto di vestire l’Inter fin da subito, da ciò che sta trapelando. L’inserimento dei rossoneri, a metà tra conferme e smentite, non ha minimamente scalfito la decisione del giovane ex Sassuolo, che non ha mai avuto alcun dubbio. Manovra di disturbo? Forse, ma un disturbo non troppo esagerato, visto l’epilogo. Un colpo che, naturalmente, ha generato entusiasmo nel popolo neroazzurro, che aveva già avuto un primo sussulto con l’arrivo di Thuram, anch’esso accostato all’altra squadra del Naviglio e che alla fine ha scelto di entrare a far parte del reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi, non cedendo ad altre lusinghe. Insomma, una doppietta niente male per una squadra che ogni sessione di calciomercato deve fare i conti con la situazione economico-finanziaria e che deve sempre aspettare prima di agire. Stavolta, però, tutto è stato fatto per il meglio: via Brozovic, dentro l’interno classe 1999. Troppo. Troppo per non destare una reazione in un match a distanza che prosegue fuori dal terreno di gioco.

E così, di algoritmo in algoritmo, ecco che anche il Diavolo ha tirato fuori gli artigli: prima ha ufficializzato l’ingaggio di Romero (ex Lazio), che ha seguito il tiepido Loftus-Cheek e che ha preceduto quello che è il vero inserimento che può ridestare gli animi milanisti sfiancati dagli addii di Maldini e Tonali: dal Chelsea arriva Christian Pulisic, 24 anni, statunitense con passaporto croato e desideroso di cambiare aria dopo un’annata sottotono, come per tutto il club.

Ed ecco che è partita la solita diatriba: chi ha fatto il miglior acquisto tra le due milanesi? A luglio appare complicato poter esprimere giudizi: un conto sono le aspettative, un conto sono i risultati effettivi (e dalle parti di Torino, sponda Juventus, ne sanno qualcosa). Però, siccome a posteriori sono bravi tutti, è chiaro che bisogna esporsi. Chi ha realizzato l’affare dell’estate, almeno fino ad oggi?

PUNTI DI FORZA

Il gol. L’Inter, l’anno scorso, ha avuto un problema: poco contributo realizzativo da parte dei centrocampisti. In alcune circostanze non ce ne siamo accorti, vuoi perché Lautaro Martinez ha vissuto la miglior stagione da questo punto di vista, vuoi perché prima Dzeko e poi Lukaku hanno fatto il loro dovere, ma, eccetto Barella, gli altri hanno faticato. Brozovic ha avuto problemi fisici, Calha si è reinventato regista illuminando ma potendo incidere meno in fase di battuta a rete, e Mkhitaryan è stato una pedina fondamentale per imbastire la manovra, ma di certo non costante sottoporta (anche se un gol ce lo ricordiamo tutti e lo porteremo sempre nel cuore). E quando davanti capita la giornata storta, serve qualcuno dalle retrovie che possa trovare il guizzo o l’inserimento giusto: Davide Frattesi si presenta con un curriculum che centra appieno questa necessità. La sua dote di reti (7 in neroverde) è più alta paragonata a tutti gli elementi del reparto neroazzurro, e giocando in una squadra non di prima fascia (seppur, va detto, la filosofia emiliana è sempre stata dedita all’attacco). Quindi, sicuramente può rimediare ad alcune lacune palesate l’anno scorso. Non solo: l’altra chiave in suo favore è la collocazione tattica. Il modulo inzaghiano sembra fatto appositamente per esaltarne le sue qualità: interno in un centrocampo a 5, può completare un assetto ideale con gli altri due titolarissimi, quasi da sembrare già parte del puzzle prima ancora di mettere piede in campo.

«Pulisic è creativo, dinamico, forte nell’uno contro uno e nell’ultimo passaggio. Bravissimo ad arrivare in area per segnare». Parole di Gregg Berhalter, tecnico degli USA. La sua duttilità è sicuramente affascinante, in quanto può liberamente giocare da trequartista o da esterno offensivo, e questo può facilitare anche le scelte tattiche di Pioli: calza bene sia in un 4-2-3-1 agendo da collante tra centrocampo ed attacco, sia giocando a destra in un 4-3-3 che con Leao e Giroud (o Morata, il mercato è sempre in fibrillazione) costituirebbe un tridente che potrebbe far divertire i propri tifosi. Inoltre, le sue qualità in fase offensiva sarebbero manna per l’attaccante francese, che spesso ha dovuto cercarsi le opportunità da rete da solo, privo di assistenza dai vari calciatori che si sono susseguiti sulla trequarti milanista. Dalla sua, inoltre, può vantare esperienza internazionale e convenienza economica: ha giocato con Borussia Dortmund e Chelsea, ha vinto una Champions League appena due anni fa segnando un gol in semifinale contro il Real Madrid e ha partecipato al Mondiale qatariota con la maglia a stelle e strisce, distinguendosi come uno dei migliori della sua compagine, segnando anche il gol che è valso il passaggio agli ottavi di finale. Inoltre, il Milan sborserà per il suo trasferimento 20 milioni di euro: davvero un affare, se pensiamo ai prezzi che circolano di questi tempi.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Questi 20 milioni sono, però, un’arma a doppio taglio. Se pensiamo che nel 2019 i blues lo acquistarono dalla Bundesliga per 64 milioni, è chiaro che in 4 anni ha perso moltissimo del suo valore, in particolare nelle ultime due stagioni e soprattutto nell’ultima, e questo non è un bel segnale visto che stiamo parlando di un talento nell’età della maturità calcistica. Ed ecco l’altro grande dilemma: se pensiamo al Pulisic versione nazionale o a quello ammirato fino al 2021, è chiaro che stiamo parlando di un calciatore eccezionale; se pensiamo a quello degli ultimi 12 mesi con i londinesi, capiamo bene il perché di questa clamorosa svalutazione. Certo, l’infortunio al ginocchio dell’ultima stagione ha inciso, ma in generale è stata un’annata da dimenticare, che sicuramente vorrà riscattare ma che deve comunque tenere in allerta i rossoneri. Inoltre, anche se questo non riguarda in alcun modo il giocatore classe 1998, c’è il precedente ancora troppo recente di De Ketelaere che fa ancora rabbrividire: accolto con aspettative esagerate, ha deluso tremendamente, vanificando un grande sacrificio economico e demolendo l’entusiasmo per quello che doveva essere colui che avrebbe cambiato il passo dei rossoneri.

Lato neroazzurro, se economicamente parliamo di un impegno tutto sommato accettabile per un ragazzo dalle enormi potenzialità, dall’altra la paura più grande è una sola: è all’altezza di una big? Nelle ultime settimane, San Siro è stato teatro di concerti clamorosi (Tiziano Ferro, Coldplay, Ligabue): persino cantanti affermati e star internazionali hanno subito il fascino di questo stadio. Immaginiamo cosa può essere per un calciatore al debutto: il Meazza è una dimensione completamente differente, il salto dalla provincia è tutto ancora da testare e l’Inter sa di correre questo rischio. Inevitabile, se vuoi dare fiducia a chi si mette in mostra devi azzardare, ma è giusto essere consapevoli che potrebbe essere necessario attendere. Non troppo, perché la Beneamata non può farlo, ma sarà importante non caricare di eccessive responsabilità un profilo che, con i tempi giusti, sarà in grado di prendersele da solo.

QUINDI, CHI È IL MIGLIORE?

Se dovessi pensare al valore assoluto, non avrei dubbi: Pulisic ha indubbiamente dimostrato molto di più e rappresenta un pezzo pregiato che ha già giocato in grandi palcoscenici. Tecnicamente, è già pronto per affrontare partite di spicco, in cui ha già graffiato. Se dovessi pensare al futuro, però, sono abbastanza pendente per Frattesi: ha potenzialità, entusiasmo, e calato nel sistema di gioco interista può realmente consacrarsi, concedendo il bis come fece Barella che passò da Cagliari a Milano senza paure e tirando fuori personalità e carisma fuori dal comune, oltre all’aspetto tecnico.

Insomma, le milanesi possono ritenersi soddisfatte al termine di questa settimana: sono arrivati due pezzi forti, compatibilmente con le possibilità che in questo momento ha il calcio italiano.

E, vista la situazione storica in cui versa il movimento, direi che è il caso di sorridere.

Indaco32