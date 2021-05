Il presidente Vigorito ci è andato giù pesante. La sconfitta del suo Benevento non gli è andata giù. A quanto pare anche dalle parti di Napoli la cosa non è stata digerita molto bene, dato che gli hanno comunicato anche il loro malcontento. In quelle zone quando si parla di calcio e quando ci sono possibili errori arbitrali, anche non effettivi, si grida allo scandalo e come sempre il tutto nasce dalle parti del nord Italia. Già mi immagino una mancata qualificazione del Napoli a cosa si potrebbe andare incontro...

Presidente, ma perchè parlare di Var quando la sua squadra in tutta la stagione si è comunque, alla fine, ritrovata a doversi salvare alla fine del campionato? Accettare la sconfitta e migliorare le ultime 3. Dia una sveglia alla sua squadra per affrontare al meglio le prossime partite.

Come sempre in Campania, la colpa delle cose è da addossare a terzi e mai farsi un esame di coscienza delle cose e cercare di migliorarle. Come diceva un grande come Pino in una delle sue magnifice canzoni <<...e ognun aspett a ciort!>>, senza mai crearsele le possibilità.