- Perchè questa UMILIAZIONE?

A Roma con la Lazio ci aveva pensato il destino: Allegri, cocciuto come Pirlo, scendeva di nuovo in campo con uno strambo 4-4-2, che diventava un 5-3-2 in fase difensiva, fin quando il fato lo ha obbligato a covertirsi, suo malgrado, in uno splendido 4-3-3 (dopo lo sfortunato infortunio del povero Danilo)... ed ecco qui la prestazione che sboccia come un fiore a primavera ed il risultato finale è un tondo 0-2!

Bene, prendiamo spunto dal destino, direte voi... ed invece voilà: di nuovo in campo con un ancora più strano 4-4-2, con ben 2 centrocampisti centrali messi a fare i cursori sulle fasce !

Va bene, Bentancour non è davvero piu lo stesso dopo che il Mister lo ha denigrato in diretta televisiva sulle reti Fininvest lo scorso anno (ha perduto ogni certezza in se stesso ed è insicuro come un bambino disperso), Rabiot sulla fascia gioca come mio nonno Adriano (guada che combinazione) dopo che si è rotto il femore a 82 anni, il McKey sulla fascia non è come quello in mezzo la campo, si perde di continuo, Alex Sandro è davvero un pulcino bagnato ai piedi del monumentale James , Chiesa è poco più di un fantasma quando messo prima punta, Locatelli non un fenomeno questa sera, ma forse l'unico che si salvicchia, e nonostante tutto, volete sapere chi ne esce come peggiore in campo?... Certamente mister Allegri!

Ma come fai a decidere di togliere il Loca quando Rabiot e Benta non ne stanno azzeccando una che sia una? Come fai a far rientrare la squadra cosi moscia dopo l'intervallo, nonostante le avvisaglie che c'erano state durante il primo tempo? Perchè non intervieni subito mettendoti a 3 in mezzo, dove il Chelsea stava facendo quello che voleva? ...E sopratutto mettendoti a 3 lì davanti, con Chiesa largo, che avrebbe perlomeno tenuto occupato James a difendere? Solo un cieco non avrebbe visto tutto questo!

- Perché mai si continua imperterriti con il 4-4-2, facendo lo stesso enorme errore di Pirlo?

Ormai è più che assodato che questa squadra, questa rosa, questi ragazzi, non sono proprio fatti per questo modulo di gioco, gioco che è quantomeno sorpassato , da almeno un ventennio direi, e che oltre al Porto e all'Atletico (di certo non 2 squadre a cui teniamo molto somigliare) non vede più nessun altro grande Club, se non tutto il Calcio in generale, praticarlo! Ed il perché è chiaro: non crea spettacolo, non crea risultati ed annoia la gente che guarda!

Prendiamo ad esempio la Juve di questa sera: la squadra era disordinata, non sapeva dove andare, tutti rimanevano fermi nelle proprie posizioni o correvano a vuoto come in un torello, non c'era alcun gioco! Avrebbero potuto giocar meglio se autogestiti, era davvero imbarazzante guardare una squadra cosi blasonata come quella bianconera andare cosi in panne, come vedere una Ferrari sorpassata da un Hammer. Non di meno non si riesce più a vedere un "UNO-DUE" nemmeno a pagarlo oro, non un solo angolo battuto degnamente per i colpitori di testa, mai un corretto piazzamento sui calci da fermo a favore (dove sono i 2 che si mettono solitamente fuori area, ad esempio, a prendere le respinte?). E piazzamenti "a zona" davvero scellerati su quelli a sfavore... sembra davvero una squadra di principianti allenata da un coach di baseball!! (con tutto il rispetto per il baseball).

- Perché non si è andati subito a rimediare, se si ha una così grossa ed evidente crisi di gioco?

Qui è la dirigenza che ne esce davvero male , capisco il mercato stretto per le difficoltà economiche, ma era ed è tutt'ora possibile, volendo, mettere urgente riparo a questa mancanza con i parametri zero, sopratutto quest'anno, che vede un giocatore formidabile come Bentaleb senza squadra. Il destino sembrerebbe di nuovo parlare alla Juventus, che però sembra sorda da questa parte, e davvero non si capisce il perchè!

Un giocatore di vero spessore tecnico a parametro zero, che gioca guarda caso proprio nel ruolo ove più serve alla Vecchia Signora, è disponibile gratis sul mercato, ma davvero il fato non conta nulla? Tra l'altro sono certo che giocatori come Rovella o come Fagioli non avrebbero sfigurato quest'anno messi a paragone con Rabiot o Bentancur, ma tornando agli svincolati, che avrebbero potuto far comodo: davvero un Mangalà non sarebbe stato utile? Ve la immaginate questa Juve con un Mangalà ed un Bentaleb in piu? (e magari anche con un Rovellain più?).

Certo che parlare con il senno del poi è facile, direte voi, invece queste cose erano già state dette migliaia di volte questa estate, durante tutto il mercato, ed anche dopo!

Come è stato detto che il ritorno di Allegri era necessario per porre rimedio alle cocciutaggini di Pirlo, che incantatosi con il suo 4-4-2 liquido, stava svalutando tutta la rosa, ed incredibilmente ora anche Max sembra essersi incagliato su questo stesso Disco rotto! ...E se si unisce tutto questo alle nefandezze della squadra mercato, che sembra a sua volta sabotare se stessa (davvero Kean a 40 ML????), allora si capisce bene da dove arrivi davvero l'UMILIAZIONE patita questa sera, tra l'altro con una squadra che, tolto James, non avrebbe dovuto far paura a nessuno e che invece oggi ha finito col giocare a torello con tutti i bianconeri!!...

Che vergogna!!