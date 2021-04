Senza dubbio c'è un sacco di benzina che scorre nelle vene di tutti i popoli di questo pianeta, perchè si sentono vessati, abbandonati e senza possibilità di poter dire la propria opinione.

I loro diritti sono stati calpestati, la loro dignità accartocciata e la libertà tolta, nel nome di non si capisce bene quale supremo bene.

Ma sebbene tutti comprendano questo, rimangono ad interiorizzare, a scrivere sui social senza muovere un dito, senza scendere in piazza e gridare, senza far valere la propria idea... questo perchè tutta quella politica che abbiamo è compiacente e vuole tenerci nel calderone a bollire piano piano...

Dateci i passaporti per viaggiare in casa nostra, dateci i cip per farci rintracciare... ormai siamo trattati peggio dei cani e dei gatti...

Speriamo che oltre che ad occuparsi di DDL Zan, che creerà un orrendo problema di reato di opinione oltre voler pretestuosamente mettere avanti ideali gender come utero in affitto, speriamo che si occupino anche delle attività che hanno chiuso, delle persone disoccupate, e delle famiglie abbandonate a se stesse... oltre che far sbarcare compiacenti navi di vezzeggiati immigrati clandestini.

Fino a quando?