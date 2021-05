Stasera saranno ultimate le posizioni, stavolta in modo definitivo, delle altre due squadre che parteciperanno alla prossima Champions League, ma sarà anche l'ultima volta che Andrea Pirlo siederà sulla panchina bianconera, dove al termine della gara potrà essere ricordato con l'ex allenatore della Juventus 2020-2021, primo del decennio a non alzare il titolo di campione d'Italia dopo i nove anni di vittorie, che però conterà i primi due trofei della sua giovane vita dall'allenatore con una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, che non lo vedranno andare via a mani vuote. Stasera davanti si ritroverà un'altra sfida importante, quella che deciderà se la Juventus, anche grazie ad altri risultati che dovranno combaciare con la vittoria bianconera, dove si giocherà l'ultimo posto disponibile per entrare nella prossima Champions League, questo però non comporterà nulla, visto che con la qualificazione o meno non saràconfermato. La stagione bianconera può considerarsi nulla, ancor peggio se non dovesse riuscire ad entrare in Champions, perdere ben 5 posizioni nel giro di un anno è davvero cosa catastrofica, da metterci anche gli errori della presidenza e dirigenza tra scelta tecnica e un mercato non proprio all'altezza ed ecco che syuccede quel che è successo. Pirlo stasera incontrerà, oltre al Bologna, un tecnico che è stato associato alla Juventus nelle settimane scorse, anche se in maniera blanda, quel Sinisa Mihajlovic, che tanto bene sta facendo sotto la Torre degli Asinelli, e che potrebbe anch'esso lasciare il club felsineo per una nuova destinazione, che possa essere la Lazio, al posto di Simone Inzaghi, o addirittura una Torino, che sia granata o bianconero, anche se un'idea sporadica. Pirlo saluterà Torino, con una nuova consapevolezza, quella di poter ripartire da un club che potrebbe essere una squadra che sale dalla B, oppure perchè no una destinazione Europea, dove possa portare la sua esperienza bianconera, e apprendere con più tranquillità quell'esperienza di cui necessità per poi tornare tra uno o due anni, qualora vada bene, a sperare in un club di medio alta classifica. Pirlo lascerà dopo 33 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, che apporterà in più una unità con la gara di stasera. La Juventus di Pirlo, è una delle peggiori squadre del decennio, che ha subito ben 49 reti, contando tutte le competizioni, e il tecnico che ha la Juventus più perforata in Serie A negli ultimi 10 anni, ben 37 gol subiti, per la maggiore ha subito gol da quasi tutte le squadre. Pirlo uscirà dalla Juventus tra qualche settimana, il tempo di trovare un degno sostituto, anche perchè ad oggi non esiste una soluzione, quindi si attenderà la posizione finale del campionato e poi si penserà a come costruire la Juventus del futuro, la nuova dirigenza e il nuovo tecnico.

Pirlo andrà via, su questo non ci piove, non ci saranno altre chance, ma non perchè la Juventus non potrebbe puntare su Pirlo, ma perchè la situazione dirigenziale cambiando chiederebbe più sicurezze di un neo allenatore con più esperienze, con un progetto che parla del presente, in termini di ritornare subito alle posizioni che contano in Italia e in Europa. Pirlo sarà ringraziato per il suo operato, che in alcune gare ha dato i suoi frutti, ma troppo poco in termini finali, che vedono la squadra fuori dall'Europa, contro un modesto Porto, e in campionato con il rischio di non partecipare alla prossima Champions League, dove entra da ben 6 anni di fila. Il benservito al tecnico bresciano sarà dato tra questo e il prossimo mese, quando anche alcuni dirigenti, se non tutti, saranno sostituiti a loro volta.