la scorsa settimana è stata caratterizzata dall'ingresso nella community dei ragazzi del Liceo "Galileo Galilei" di Dolo (VE), che come vi avevamo preannunciato utilizzeranno la pubblicazione degli articoli nell'ambito del percorso PCTO (alternanza scuola-lavoro). Il loro arrivo ha portato quantità, con ben 12 nuove "firme" in pochi giorni, ma anche tanta qualità. La novità ha avuto infatti un forte impatto anche sul Trofeo della Critica, come vedremo tra poco.



Ecco i quattro articoli selezionati:



La Juventus scivola in un... Abisso di Carlo Tasciotti

Come migliorare il calcio in Italia con 3 passaggi "filtranti" di Meggiato Giovanni

Da un tifoso napoletano emozionato: lettera a mister Prandelli di Antonio Lucignano

Dantesca, ode al vil denaro (Mino, Gigio e il silente Milan) di RAS



Leggiamo insieme l'analisi di Pippo Russo:



La settimana che ci porta verso la Pasqua è segnata da un'ampia varietà di temi. Tutti diversi, spesi fra analisi tecniche, prospettive di sviluppo del calcio, sentimento e rinnovi contrattuali. Mix molto ben riuscito. Buona lettura.



Il primo articolo selezionato per questa puntata settimanale del Gran Premio della Critica è firmato da Carlo Tasciotti e porta il titolo "La Juventus scivola in un... Abisso". Il gioco di parole scaturisce dall'analisi della gara persa in casa dalla Juventus contro il Benevento. Il riferimento alle discutibili interpretazioni dell'arbitro palermitano è evidente, ma Carlo Tasciotti non si ferma lì per spiegare i problemi della squadra bianconera. Anzi, l'analisi è priva di ogni indulgenza verso i bianconeri e il loro allenatore. L'articolo è un lungo scritto su Juventus-Benevento, sospeso fra cronaca della gara e analisi. E a dispetto della lunghezza si tratta di un pezzo gradevole. Con un motivo che condividiamo in pieno: l'avversione per le ambizioni "da registi di Netflix" mostrate da chi opera le regie delle partite.



Il secondo articolo scelto per questa settimana è firmato da Meggiato Giovanni e porta il titolo "Come migliorare il calcio in Italia con 3 passaggi 'filtranti'". Si tratta di un'interessante analisi sulle prospettive del calcio italiano, con proposta di tre soluzioni. Esse vengono individuate da Meggiato Giovanni in: trasformazione del tifoso in proprietario (attraverso le formule di azionariato diffuso), valorizzazione dei giovani e potenziamento dei social come fonte di nuova prosperità. Spunti interessanti, sui quali si può avere opinioni diverse ma che certamente stimolano la discussione. Articolo di buon taglio analitico.



Il terzo articolo selezionato per questa settimana è scritto da Antonio Lucignano e ha come titolo "Da un tifoso napoletano emozionato: lettera a mister Prandelli". Si tratta di uno scritto pieno di sentimento e emozione, indirizzato a un uomo di calcio che vive in questi giorni un difficile momento di distacco dal suo mondo, e che purtroppo anche dopo la pubblicazione di questo articolo è dovuto tornare a comunicare pubblicamente per arginare la marea fetida degli odiatori da social. Nonostante sia un tifoso del Napoli, Antonio Lucignano decide di dedicare parole accorate all'ex CT della Nazionale. Molto bello.



Il quarto e ultimo articolo selezionato per questa puntata settimanale del Gran Premio della Critica è scritto da RAS e porta il titolo "Dantesca, ode al vil denaro (Mino, Gigio e il silente Milan)". L'articolo parte dal colto riferimento dantesco per riflettere sul più scomodo dossier in casa rossonera: il rinnovo contrattuale di Gianluigi Donnarumma. Il tema viene analizzato tenendo presenti i tre soggetti coinvolti: il calciatore, il suo agente e la società. Col riferimento al fatto che si tratti di una mera questione di denaro, e la precisazione che in ciò non vi sia proprio nulla di disdicevole. Solo un dato di fatto. Articolo assolutamente opportuno.



Giunti al termine di questa rassegna settimanale ci sentiamo di premiare l'articolo di Antonio Lucignano, cui va il voto 7+. Alle sue spalle, a pari merito, si piazzano Carlo Tasciotti, Meggiato Giovanni e RAS, cui va un 7 a testa.



Secondo Trofeo della Critica in bacheca, dunque, per Antonio Lucignano, che già nello scorso mese di luglio ci aveva strappato una lacrimuccia con un altro articolo piuttosto toccante come Le lacrime di Pinuccio (ricordi di un ragazzo del '98), ottenendo l'ambìto riconoscimento di Pippo Russo. Il meritato bis regala al blogger azzurro il buono acqusto Amazon.it dal valore di 20 euro ; da sottolineare anche l’ottimo riscontro ottenuto dal suo elaborato su Calciomercato.com, dove è stato linkato poco dopo la pubblicazione. Dicevamo degli effetti dell'ingresso degli studenti veneti anche sulla qualità generale della community: la presenza di uno di loro, Meggiato Giovanni, nella rosa sottoposta all'attenzione di Pippo con il suo primo articolo scritto, è indicativa di ciò. Vedremo se e quanto ne risentiranno anche le prossime classifiche mensili, sperando che nel frattempo anche altri istituti inizino a collaborare con noi quanto prima.



TROFEO MIGLIOR DEBUTTANTE - Con 12 esordienti (sui 17 totali) provenienti dal liceo di Dolo, era quasi inevitabile che fosse uno di loro ad essere eletto come miglior debuttante della settimana. A spuntarla per uno soffio, ottenendo una media-voto dell'8.1 (tra le più alte in assoluto per un nuovo arrivato!), è stato Davide Turco. "Amo lo sport a 360 gradi ma sono innamorato del calcio - si descrive sulla pagina personale -. Tifo Venezia, la squadra che rappresenta la mia città, la città più bella del mondo; e Inter, la squadra che mi ha rapito il cuore fin da bambino. Amo trasmettere agli altre le emozioni che solo lo sport sa darmi". Per ora tra le due fedi calcistiche ha vinto quella più… local, forse anche in virtù del buon momento che sta attraversando la squadra lagunare, in lotta per la promozione in Serie A. Davide ne ha analizzato il momento attraverso due articoli di pregevole fattura (Venezia da sogno contro un Monza di "Brocchi" e Venezia: NON chiamatelo miracolo sportivo!); riceverà dunque il buono acqusto Amazon.it dal valore di 20 euro . Ma in quanto primo "premiato" del suo liceo, non abbiamo dubbi: quando sarà finalmente possibile tornare ad avere dei momenti di condivisione, gli toccherà offrire almeno un rinfresco ai suoi compagni di scuola!



