La cantavamo tutti, persino Bob Sinclair che dalla sua console non capiva cosa gridassero quei ragazzetti là nel dance floor. "And Pioli is on fire". Ed era verissimo. Credo che nella vittoria dello scudetto, nel Milan che imbecca una partita perfetta dietro l'altra ci sia stato tantissimo di quel tecnico che con grande pazienza guardava a mettere un piede davanti all'altro, sempre composto davanti agli arbitri, sempre in grado di trovare le mosse giuste e le motivazioni giuste per affrontare le gare più delicate.

Ma quando dopo l'andata del derby di Champions Pioli si è presentato ai microfoni, nel dopo partita dicendo che nei primi 7 minuti l'Inter non era entrata in area, ho avuto la certezza che il fuoco di Pioli si fosse definitivamente spento. Non fossero bastati quei pareggi striminziti con Sassuolo e Cremonese e il gennaio da incubo con quel diluvio universale di gol.

Certamente non possiamo nascondere la pochezza della campagna acquisti estiva, ma sono tra quelli che pensa che un grande allenatore, se è davvero tale, riesce a far qualcosa di buono anche senza avere a disposizione 11 top player. Per buttarla in cucina, Cracco con un semplice uovo ha fatto un piatto stellato. Pioli finché aveva i suoi pezzi pregiati, Kessié e Ibra su tutti, è riuscito a fare cose egregie ed essere davvero on fire, un condottiero importante, un faro per tutti i giocatori. Persi i suoi riferimenti, avrebbe dovuto sapere cosa gli chiedeva la stagione, avrebbe dovuto costruirsi delle alternative per coprire i ruoli chiave e invece ha palesato limiti importanti nella gestione della rosa, arrivando a far giocare sempre gli stessi 11.

Se poi penso alla vicenda con Maldini, mi risulta molto difficile capire per quale motivo Pioli sia rimasto alla guida tecnica del Milan e soprattutto, cosa il tecnico abbia concordato con la dirigenza visto che in modo logico, ma per certi versi sorprendente, è stato coinvolto direttamente nella direzione tecnica. Se serve un centravanti, il DS prende un centravanti e non si riduce al siparietto finale con i suoi agenti. Sono arrivati altri giocatori, complessivamente credo che la qualità della squadra sia migliorata, ma quello su cui nutrivo speranze, era che finalmente il Milan avesse dei giocatori in grado di fornire al tecnico quelle varianti tecniche e tattiche tali da introdurre schemi nuovi e rendere meno prevedibile la manovra. Invece, escludendo Loftus-Cheek e forse Reijndeers, sembra che oggi Pioli continui a fidarsi poco dei nuovi arrivi e a ritenere per tanti necessario un periodo di adattamento al proprio gioco. Ma il fine non è solo quello di esprimere un certo gioco, l'obiettivo è vincere le partite. Con Okafor e credo in parte con Pulisic, Pioli sta commettendo un errore simile a quello fatto con De Ketelaere. Se come tecnico credi nel talento del giocatore e vedi che nelle posizioni in cui lo piazzi non rende la soluzione è soltanto una, ossia, adattare i tuoi schemi per rendere efficace il giocatore. Ecco, io oggi continuo a vedere Leao fisso sul suo binario, intoccabile e le cui prestazioni sono il barometro delle prestazioni dell'intera squadra.

E a proposito del tacco maldestro, un allenatore non dice "eh, ma lui non fa cose normali". La cosa normale è fare gol per vincere la partita oppure finire in panca quando ostenti simili leziosità. Continuo a pensare che Krunic sia tanto importante in fase difensiva quanto penalizzante quando si attacca. Come se Pioli avesse creato la sua zona di comfort e tutto debba rientrare in questo suo ambiente ideale. Ma se tiriamo 20 volte e non facciamo gol, non è sempre imputabile alla sfortuna, al rimpallo o alla bravura del portiere, molto facilmente si tratta di conclusioni non ottimali che vengono ribattute facilmente dalle difese.

Quello che io non vedo più è proprio quella squadra che si trovava a occhi chiusi, che riusciva a trasformare Calabria in uno dei terzini più efficaci del campionati e uno semisconosciuto Kalulu in uno dei centrali più forti del campionato, che fino all'ultimo lottava per spingere il pallone alle spalle del portiere avversario. Invece, da quel Milan Roma 2 a 2, questa è la squadra che fino all'ultimo deve stringere i denti per non farsi rimontare dagli avversari. Il fuoco c'era ieri, oggi non c'è più.

Per questo, dopo aver visto Pioli di nuovo in bambola ai microfoni dopo l'ultimo derby e dopo aver visto lo 0 a 0 con un rinunciatario Newcastle, chiedo che si faccia davvero una valutazione sulla posizione del tecnico. Non è possibile che ancora una volta sulla graticola ci finiscano i giocatori, non è possibile che ci sia sempre un mercato sbagliato o insufficiente. La costante tra lo scorso anno e questo invece è proprio il tecnico: e allora, se la dirigenza non ha avuto dubbi a rompere con un totem come Maldini, può ancora dare fiducia ad un allenatore che continua a farsi ridicolizzare nel derby? Che non sa prendere le misure giuste agli avversari e continua a finire nel pantano degli 0 a 0?

Proprio perché siamo ancora all'inizio della stagione e abbiamo ancora tutti gli obiettivi a disposizione, bisogna avere davvero il coraggio di prendere una decisione radicale, che per me é nonostante ci abbia dato tanto e nonostante sia un uomo davvero perbene, l'addio a Pioli.