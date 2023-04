Un esempio di autoflagellazione ce l'abbiamo in Italia. Sono i Vattienti di Nocera Terinese in Calabria, provincia di Catanzaro. In una processione del Sabato Santo si autoflagellano fino a perdere sangue per imitare la Passione di Nostro Signore. È un rito antico, ancestrale e si perde nei tempi del Medioevo e forse ancora più antico.

Ed è pure ancestrale questo intimo bisogno di farsi del male che evidentemente alberga nell'animo del nostro allenatore. Risorge dalle ceneri e poi si brucia nuovamente. Il suo turnover è sbagliato concettualmente, perché è categorico e totale, quando invece l'immissione di figure alternative forse dovrebbe essere dosata diversamente.

Lascia fuori per tempi lunghi giocatori freschi e spompa i titolari, per poi rilanciarli sulla mala parata. Ha sicuramente buone alternative in Vranckx e Pobega, lasciati fuori per settimane e ripescati tutti insieme. Incomprensibile, ingiustificato e inaccettabile il non utilizzo, mai e in nessuna occasione di Adli. Gli hanno forse detto di fare all-in sulla Champions, per mera questione di soldi?

Rebic oggi ha corso e lottato. Ha peggiorato in maniera evidente i suoi limiti tecnici che non sono mai stati sfolgoranti. Sfortuna o mera incapacità non riuscire a chiudere su una palla invitante di Messias? Capisco che non abbia soluzioni alternative ad Hernandez, perché Ballo Toure' non è davvero da Milan. Ma insistere su Origi? Magari un falso nove? Rebic qualcosa di più del fantasmino belga in attacco forse poteva farlo. Origi ha lottato pure lui, povera anima, ma è francamente impresentabile. CDK non aveva detto lui che poteva fare la punta centrale e Adli, ma almeno una volta lo vuoi mettere in campo? Puoi vederlo magari come esterno? Sicuramente con piedi molto migliori del croato? Pobega è stato il migliore in campo. Offre soluzioni in molte zone del campo. Perché dimenticarlo. Vranckx a centrocampo. Poteva dare fiato a Tonali e Bennacer in più di una occasione. Scordato per settimane.



E poi una domandina semplice semplice.

È storia del Milan aver lanciato giovani della Primavera. Sono tutti così impresentabili? Pioli inventa soluzioni geniali in qualche partita. Lo ha fatto con Diaz e oggi con Pobega ma è la sua gestione a lungo termine che lascia sconcertati. Non mi ricordo, e seguo il Milan da oltre 60 anni di aver visto un allenatore cambiare squadra per 8 undicesimi, perché Kalulu è un titolare dopotutto. Mai. In ogni circostanza prima d'ogni partita pur importante che fosse. Il Napoli può farlo con il vantaggio siderale che ha, noi no. Inutile appellarsi ai rigori non concessi. Ovvio che molte cose nel VAR vadano riviste. Troppo comodo pensare di toglierlo come sostengono alcuni. Anche importanti nel mondo del calcio. Le probabilita' che la Juve riabbia i suoi punti per i ricorrenti appelli ai vizi di forma per situazioni molto più serie nella vita normale rispetto al calcio, sono possibili. Siamo il Pese degli avvocati abili a sfruttare ogni errore o vizio di forma, nei nostri ingarbugliati intrecci di leggi, regolamenti e competenze. Trovarsi nelle condizioni di dover sostituire 8 undicesimi è una pecca grave non solo nell'autoflagellante Pioli, ma di tutto lo staff che gli sta attorno. Di chi è la scelta di fare all-in su una Champions che non vinceremo mai? Solo il Napoli stellare con i due fenomeni li davanti può vedersela con il Real oppure il City. Gli altri, anche l'Inter ameno come organico più forte di noi, e in preda a situazioni da sedersi su un lettino di uno psichiatra ha poche speranze. È indispensabile andare in Champions e se non si va con il nostro autoflagellante, si deve ricominciare da capo, non una tragedia, ma sciupare un lavoro così ben fatto lo scorso anno, anche se non supportato da una campagna acquisti adeguata, sarebbe un gran peccato. Sicuramente non con Pioli. Ho osservato attentamente CDK. Ha bei colpi. Nonostante il fisico, è uno stangone notevole, è totalmente immaturo. Non ha garra. Non è pronto. Oggi è solo un prospetto su cui lavorare. Pagato tanto, forse troppo. Ma è giovane. Perché lui si e Adli mai no. Nemmeno provato. Ha referenze superiori, ha avuto fior di allenatori che lo hanno stimato. Parliamo di Emery e di Tuchel, gente che ha allenato o allena top teams.

Non ha visto il Brugge ma il PSG. Sono cose che non capisco.

Maldini era molto perplesso. Penso che lo siano in molti.