Ora si può dire senza pronunciare alcuna blasfemia, inchinatevi davanti al signore di questo calciomercato. Thiago Pinto, g.m. della Roma, ha conquistato di diritto questo onore, perché dopo le tante trattative portate a termine, tra entrate ed uscite, è lui il re di questo calciomercato. Quando hai soldi, potere contrattuale e giocatori con grandi richieste, diventa tutto semplice, la bravura la devi mostrare quando tutte queste cose non le hai o sei limitato.

La Roma prima di acquistare doveva cedere e, fatta eccezione per qualcuno, i suoi esuberi non avevano grandi richieste. Portare a casa Svilar, Matic, Celik, Dybala, Winaldum con una spesa complessiva di soli sette milioni non è roba da tutti. E anche se qualche rosicone sostiene il contrario, uno come Dybala di corteggiatori ne aveva tanti. Portare a casa Winaldum facendo pagare parte del suo ingaggio al P.S.G. e' stata un' altra grande mossa.



Il vero capolavoro, però, Pinto lo ha fatto, a mio modesto parere, in uscita.

Fatta eccezione per Veretout che aveva qualche richiesta, per i vari Diawara, Kluivert,Calafiori,Carles Perez, non c'era proprio la fila. Se a questo aggiungiamo il fatto che tutti questi ragazzi domandavano al mittente anche quelle poche richieste, il rischio che rimanessero ancora sul groppone delle casse giallorosse era più di un' eventualità! Pinto, però, non ha mollato, ha avuto fiducia in se stesso e anche nell' aiuto del tecnico. Infatti, nella cessione di questi giocatori ha contribuito, fortemente, anche Mourinho, che ha preferito, durante gli infortuni di alcuni titolari, continuare a non puntare su questi esuberi, facendogli capire che per loro non ci sarebbe mai stata una possibilità. Alla fine Pinto e Mourinho, uniti dallo stesso obbiettivo, sono riusciti nell' intento. Per le casse giallorosse liberarsi del peso di Villar, Carles Perez, Diawara, Kluivert, Calafiori, e forse anche Ante Coric è stato un grosso bene. A queste cessioni va aggiunto anche un altro capolavoro, Felix.

L'attaccante, lanciato lo scorso campionato da Mourinho, proveniva dalla primavera ed è stato venduto alla Cremonese per una cifra, complessiva di bonus, che si aggira intorno ai 10 milioni. Con Felix, la Roma ha avuto un ricavo del 2000%. L' uscita di Felix, però, non ha portato solo ossigeno nelle casse giallorosse, ma anche il degno sostituto di Tammy Abraham, il Gallo Belotti! Anche l'ex capitano del Torino ha voluto fortemente la Roma, l'ha desiderata così tanto che ha preferito rimanere senza squadra, persino a campionato iniziato, a pochi giorni dalla chiusura del mercato e con diverse proposte, anche molto più convenienti economicamente.

Nizza, Monaco, il Toronto di Insigne, e anche la Lazio di Immobile hanno provato a far cambiare idea a Belotti, ma quando hai la possibilità di vivere una realtà così grande come quella giallorossa, difficilmente si cambia idea. Belotti è arrivato quasi in concomitanza con un altro acquisto. Il Guineano Mady Camara, centrocampista proveniente dall'Olimpiacos.

Camara è stato ingaggiato dalla Roma per poter ovviare, almeno fino a gennaio 2023 al bruttissimo infortunio che ha colpito il neo arrivato Gini Winaldum. Il centrocampista, infatti, durante la partitella di rifinitura in allenamento, prima della gara contro la Cremonese, a causa di un contrasto maledetto si è rotto la tibia. Pinto, in pochi giorni ha dovuto individuare, convincere il club di appartenenza per portare alla Corte di Mourinho il sostituto di Winaldum.



Ora il mercato volge al termine, mancano poche ore, ma chissà che il re del calciomercato in extremis non faccia un'altra delle sue magie e l'aereo privato dei Friedkyn non debba ripartire!